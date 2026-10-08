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Eleições 2026

No ES, 48 candidatos tiveram menos de 100 votos nas eleições

Para o cargo de deputado estadual, os cinco candidatos com a mais baixa preferência não tiveram nem 20 votos

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 19:38

Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 

08 out 2026 às 19:38
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão disputar o segundo turno para governador do Espírito Santo
Resultado nas urnas aponta também quem recebeu menos votos Arte: A Gazeta

No Espírito Santo, 547 candidatos disputaram as eleições para uma das 30 vagas de deputado estadual e para as dez cadeiras de deputado federal em 2026. Desse total, 48 receberam menos de 100 votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)


Para o cargo de deputado estadual, os cinco candidatos menos votados não chegaram a 20 votos. Tainara Magalhães (Solidariedade) teve quatro votos; Elisangela Bastos (Democrata), oito; Nanda da Baixada (DC), 14; e Tania Castelo (DC) e Carol Bastos (DC), 15 cada uma.


Já para as vagas na Câmara dos Deputados, Deivid do Vale (Solidariedade) recebeu 13 votos; Josimar Fernandes (Solidariedade), 19; Onaldinho Pirata do Amor (DC), 42; e Jhonnsom (Avante), 81.
Mais recursos não significam mais votos

Dos 48 que receberam menos de 100 votos, apenas dois não registraram receitas de campanha no TSE: Arthur Santos (Democrata), que disputou uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), e Deivid do Vale (Solidariedade), candidato a deputado federal. 


A baixa votação também aparece em candidaturas que declararam valores mais altos de recursos de campanha. Jhonnsom (Avante) recebeu 81 votos e declarou R$ 97.050,00 em receitas ao TSE, o maior valor entre os 48 candidatos. Paulo Pecly (Rede) teve 23 votos e declarou R$ 34.034,18, enquanto Jonas Dias (Rede), com 63 votos, registrou R$ 36.801,68 em receitas. Todas essas cifras foram obtidas por meio de doações dos partidos, indicam os registros.
Mulheres e pessoas negras são maioria entre os menos votados

Ainda de acordo com os dados divulgados pelo TSE, outro ponto que chama atenção é o perfil dos 48 candidatos. Do total, 29 são mulheres, o que representa 60,4%, e 19 são homens, correspondendo a 39,6%. Além disso, 30 candidatos são negros (62,5%) e 18 são brancos (37,5%).
*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Gisele Arantes.
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