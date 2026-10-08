No ES, 48 candidatos tiveram menos de 100 votos nas eleições

No Espírito Santo, 547 candidatos disputaram as eleições para uma das 30 vagas de deputado estadual e para as dez cadeiras de deputado federal em 2026. Desse total, 48 receberam menos de 100 votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Para o cargo de deputado estadual, os cinco candidatos menos votados não chegaram a 20 votos. Tainara Magalhães (Solidariedade) teve quatro votos; Elisangela Bastos (Democrata), oito; Nanda da Baixada (DC), 14; e Tania Castelo (DC) e Carol Bastos (DC), 15 cada uma.
Já para as vagas na Câmara dos Deputados, Deivid do Vale (Solidariedade) recebeu 13 votos; Josimar Fernandes (Solidariedade), 19; Onaldinho Pirata do Amor (DC), 42; e Jhonnsom (Avante), 81.
Dos 48 que receberam menos de 100 votos, apenas dois não registraram receitas de campanha no TSE: Arthur Santos (Democrata), que disputou uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), e Deivid do Vale (Solidariedade), candidato a deputado federal.
A baixa votação também aparece em candidaturas que declararam valores mais altos de recursos de campanha. Jhonnsom (Avante) recebeu 81 votos e declarou R$ 97.050,00 em receitas ao TSE, o maior valor entre os 48 candidatos. Paulo Pecly (Rede) teve 23 votos e declarou R$ 34.034,18, enquanto Jonas Dias (Rede), com 63 votos, registrou R$ 36.801,68 em receitas. Todas essas cifras foram obtidas por meio de doações dos partidos, indicam os registros.
Ainda de acordo com os dados divulgados pelo TSE, outro ponto que chama atenção é o perfil dos 48 candidatos. Do total, 29 são mulheres, o que representa 60,4%, e 19 são homens, correspondendo a 39,6%. Além disso, 30 candidatos são negros (62,5%) e 18 são brancos (37,5%).