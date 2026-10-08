No ES, 48 candidatos tiveram menos de 100 votos nas eleições

No Espírito Santo, 547 candidatos disputaram as eleições para uma das 30 vagas de deputado estadual e para as dez cadeiras de deputado federal em 2026. Desse total, 48 receberam menos de 100 votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para o cargo de deputado estadual, os cinco candidatos menos votados não chegaram a 20 votos. Tainara Magalhães (Solidariedade) teve quatro votos; Elisangela Bastos (Democrata), oito; Nanda da Baixada (DC), 14; e Tania Castelo (DC) e Carol Bastos (DC), 15 cada uma.





Já para as vagas na Câmara dos Deputados, Deivid do Vale (Solidariedade) recebeu 13 votos; Josimar Fernandes (Solidariedade), 19; Onaldinho Pirata do Amor (DC), 42; e Jhonnsom (Avante), 81.