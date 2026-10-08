Papo de Eleições analisa resultados do 1º turno das eleições no ES

A nova edição do Papo de Eleições, que foi ao ar nesta quinta-feira (8) na CBN Vitória, analisa os resultados do primeiro turno das Eleições 2026 no Espírito Santo, com foco nos eleitores de Helder Salomão (PT), que ficou em terceiro lugar na disputa, e na direção estadual do PT no Estado. Assista ao vídeo acima.





No episódio, os colunistas de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves e Vitor Vogas, e a jornalista Fernanda Queiroz, âncora da CBN Vitória, também analisaram o voto "RicaNaro", que combina voto em dois postulantes que seguem na briga pelos cargos em segundo turno: Ricardo Ferraço (MDB), que busca comandar o governo do Espírito Santo, e Flávio Bolsonaro (PL), que tenta chegar ao Palácio do Planalto, numa dobradinha informal.





O resultado do atual governador e candidato à reeleição nas urnas também foi destaque do bate-papo.



