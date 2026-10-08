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Eleições 2026

Papo de Eleições analisa resultados do 1º turno das eleições no ES

Letícia Gonçalves e Vitor Vogas comentam sobre o futuro do PT e seus eleitores e o desempenho do governador Ricardo Ferraço nas urnas

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 13:58

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

08 out 2026 às 13:58

A nova edição do Papo de Eleições, que foi ao ar nesta quinta-feira (8) na CBN Vitória, analisa os resultados do primeiro turno das Eleições 2026 no Espírito Santo, com foco nos eleitores de Helder Salomão (PT), que ficou em terceiro lugar na disputa, e na direção estadual do PT no Estado. Assista ao vídeo acima.


No episódio, os colunistas de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves e Vitor Vogas, e a jornalista Fernanda Queiroz, âncora da CBN Vitória, também analisaram o voto "RicaNaro", que combina voto em dois postulantes que seguem na briga pelos cargos em segundo turno: Ricardo Ferraço (MDB), que busca comandar o governo do Espírito Santo, e Flávio Bolsonaro (PL), que tenta chegar ao Palácio do Planalto, numa dobradinha informal.


O resultado do atual governador e candidato à reeleição nas urnas também foi destaque do bate-papo.


O programa vai ao ar na CBN Vitória toda quinta-feira até as eleições, sempre a partir das 11h10, e também fica disponível como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta. 

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