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Votação no ES

Lula X Flávio: conheça as cidades mais polarizadas do ES

Dados do TSE mostram que em oito cidades capixabas os dois candidatos à Presidência tiveram, cada um, mais de 45% dos votos no primeiro turno

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 17:55

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

08 out 2026 às 17:55
Flávio Bolsonaro e Lula são candidatos à Presidência
Flávio Bolsonaro e Lula são candidatos à Presidência e disputam segundo turno Arte AG

No Espírito Santo, o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado pelos capixabas, recebendo 54,78% dos votos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição, teve 37,76%Isso significa que “sobraram” apenas 7,46% dos votos dos capixabas para os outros candidatos.

 

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que Flávio foi o mais votado em 63 municípios, enquanto Lula venceu em 15. 


Mas, em oito cidades capixabas, a população está mais dividida: os dois candidatos que estão no segundo turno receberam, cada um, mais de 45% dos votos na primeira rodada. Os municípios são:


  • Água Doce do Norte;
  • Apiacá;
  • Boa Esperança;
  • Mimoso do Sul;
  • São José do Calçado;
  • São Mateus;
  • Vila Pavão;
  • Vila Valério.

 

A cidade mais polarizada é Vila Pavão, no Noroeste capixaba. Lá, a diferença entre os dois candidatos foi de apenas um voto. Foram 2.976 para o petista contra 2.975 para o candidato do PL.


Veja como ficou a distribuição de votos nas oito cidades mais polarizadas do Espírito Santo:

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