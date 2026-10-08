Lula X Flávio: conheça as cidades mais polarizadas do ES

No Espírito Santo, o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado pelos capixabas, recebendo 54,78% dos votos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição, teve 37,76%. Isso significa que “sobraram” apenas 7,46% dos votos dos capixabas para os outros candidatos.
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que Flávio foi o mais votado em 63 municípios, enquanto Lula venceu em 15.
Mas, em oito cidades capixabas, a população está mais dividida: os dois candidatos que estão no segundo turno receberam, cada um, mais de 45% dos votos na primeira rodada. Os municípios são:
- Água Doce do Norte;
- Apiacá;
- Boa Esperança;
- Mimoso do Sul;
- São José do Calçado;
- São Mateus;
- Vila Pavão;
- Vila Valério.
A cidade mais polarizada é Vila Pavão, no Noroeste capixaba. Lá, a diferença entre os dois candidatos foi de apenas um voto. Foram 2.976 para o petista contra 2.975 para o candidato do PL.
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