Lula X Flávio: conheça as cidades mais polarizadas do ES

No Espírito Santo, o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado pelos capixabas, recebendo 54,78% dos votos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição, teve 37,76%. Isso significa que “sobraram” apenas 7,46% dos votos dos capixabas para os outros candidatos.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que Flávio foi o mais votado em 63 municípios, enquanto Lula venceu em 15.





Mas, em oito cidades capixabas, a população está mais dividida: os dois candidatos que estão no segundo turno receberam, cada um, mais de 45% dos votos na primeira rodada. Os municípios são:





Água Doce do Norte;

Apiacá ;

; Boa Esperança ;

; Mimoso do Sul ;

; São José do Calçado ;

; São Mateus ;

; Vila Pavão ;

; Vila Valério.

A cidade mais polarizada é Vila Pavão, no Noroeste capixaba. Lá, a diferença entre os dois candidatos foi de apenas um voto. Foram 2.976 para o petista contra 2.975 para o candidato do PL.

