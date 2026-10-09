Ricardo luta não só contra Pazolini, mas contra um tabu político histórico no Brasil

Levantamento exclusivo da Coluna Vitor Vogas, garimpando dados do TSE, revela o seguinte: o governador Ricardo Ferraço (MDB) não enfrenta, no 2º turno, somente Lorenzo Pazolini (Rep). Está também desafiando a História. Se Ricardo vencer a votação final, no próximo dia 25, tirando uma vantagem de mais de 15 pontos percentuais aberta pelo adversário no 1º turno, será protagonista de um feito histórico em âmbito nacional. Será uma façanha política inédita no país neste século.





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No último domingo, Pazolini por pouco não alcançou a vitória no 1º turno, totalizando 49,65% dos votos válidos. Ricardo chegou em 2º, com 34,06% dos votos válidos. Os dois avançaram juntos à segunda e decisiva etapa do processo, com uma diferença de 15,59 pontos percentuais a separá-los.





Neste século, entre 2002 e 2022, o Brasil realizou 6 eleições diretas para governador nas 27 unidades federadas, totalizando 162 disputas estaduais. Destas, 73 foram decididas no 2º turno.





Das 73 disputas estaduais que foram para o 2º turno, apenas 18 registraram uma virada, com o 2º colocado no 1º turno passando à frente e vencendo a eleição.





Dentre essas 18 viradas, em 16 delas, a diferença entre os dois primeiros ficou próxima no 1º turno, em menos de 10 pontos percentuais.





Somente em dois casos o vencedor da eleição para governador havia chegado mais de 10 pontos percentuais atrás do líder no 1º turno.





Isso ocorreu no Maranhão em 2006, com Jackson Lago (PDT) tirando 12,85 pontos de vantagem de Roseana Sarney (PFL) sobre ele no 1º turno, virando o jogo e vencendo o pleito no 2º turno.





Também ocorreu no Rio Grande do Sul na eleição passada, em 2022. No 1º escrutínio, o candidato bolsonarista, Onyx Lorenzoni (PL), colocou 10,69 pontos percentuais de frente sobre Eduardo Leite (PSDB). No 2º turno, Leite reverteu a situação e conseguiu voltar para o Palácio Piratini.





Mas notem bem: entre 2002 e 2022, em nenhuma dessas 73 disputas resolvidas no 2º turno, um candidato conseguiu se eleger após ter chegado mais de 15 pontos percentuais atrás do líder no 1º turno. Neste século, seria um feito inédito (e histórico) por parte de Ricardo Ferraço.





Outro dado relevante:





Das 73 eleições para governador que tiveram 2º turno, em 9 delas, a diferença do líder para o vice-líder no primeiro turno ficou entre 10 e 15 pontos percentuais. Em duas delas, o 2º colocado conseguiu virar o jogo, como vimos acima: no Maranhão em 2006 e no Rio Grande do Sul em 2022.





Agora, o mais importante: em 18 dessas disputas decididas no 2º turno, a distância entre os dois candidatos no 1º turno foi superior a 15 pontos. Em nenhuma dessas disputas, quem passou em 2º lugar conseguiu virar o jogo.





De novo: é um feito tão difícil para Ricardo quanto será histórico se ele o conseguir.