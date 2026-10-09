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Vitor Vogas

Ricardo luta não só contra Pazolini, mas contra um tabu político histórico no Brasil

Levantamento exclusivo da coluna revela que, entre 2002 e 2022, 73 eleições para governador foram decididas no 2º turno nos estados do país. Das 18 em que um candidato abriu mais de 15 pontos de vantagem no 1º turno, nenhuma foi virada no 2º turno

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 05:00

Públicado em 

09 out 2026 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
O candidato ao Governo do ES, Ricardo Ferraco e seu vice, Camillo Neves, durante coletiva pós término do primeiro turno das eleições
O candidato ao Governo do ES, Ricardo Ferraco e seu vice, Camillo Neves, durante coletiva após o término do primeiro turno das eleições Carlos Alberto Silva

Levantamento exclusivo da Coluna Vitor Vogas, garimpando dados do TSE, revela o seguinte: o governador Ricardo Ferraço (MDB) não enfrenta, no 2º turno, somente Lorenzo Pazolini (Rep). Está também desafiando a História. Se Ricardo vencer a votação final, no próximo dia 25, tirando uma vantagem de mais de 15 pontos percentuais aberta pelo adversário no 1º turno, será protagonista de um feito histórico em âmbito nacional. Será uma façanha política inédita no país neste século.


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No último domingo, Pazolini por pouco não alcançou a vitória no 1º turno, totalizando 49,65% dos votos válidos. Ricardo chegou em 2º, com 34,06% dos votos válidos. Os dois avançaram juntos à segunda e decisiva etapa do processo, com uma diferença de 15,59 pontos percentuais a separá-los.


Neste século, entre 2002 e 2022, o Brasil realizou 6 eleições diretas para governador nas 27 unidades federadas, totalizando 162 disputas estaduais. Destas, 73 foram decididas no 2º turno.


Das 73 disputas estaduais que foram para o 2º turno, apenas 18 registraram uma virada, com o 2º colocado no 1º turno passando à frente e vencendo a eleição.


Dentre essas 18 viradas, em 16 delas, a diferença entre os dois primeiros ficou próxima no 1º turno, em menos de 10 pontos percentuais.


Somente em dois casos o vencedor da eleição para governador havia chegado mais de 10 pontos percentuais atrás do líder no 1º turno.


Isso ocorreu no Maranhão em 2006, com Jackson Lago (PDT) tirando 12,85 pontos de vantagem de Roseana Sarney (PFL) sobre ele no 1º turno, virando o jogo e vencendo o pleito no 2º turno.


Também ocorreu no Rio Grande do Sul na eleição passada, em 2022. No 1º escrutínio, o candidato bolsonarista, Onyx Lorenzoni (PL), colocou 10,69 pontos percentuais de frente sobre Eduardo Leite (PSDB). No 2º turno, Leite reverteu a situação e conseguiu voltar para o Palácio Piratini.


Mas notem bem: entre 2002 e 2022, em nenhuma dessas 73 disputas resolvidas no 2º turno, um candidato conseguiu se eleger após ter chegado mais de 15 pontos percentuais atrás do líder no 1º turno. Neste século, seria um feito inédito (e histórico) por parte de Ricardo Ferraço.


Outro dado relevante:


Das 73 eleições para governador que tiveram 2º turno, em 9 delas, a diferença do líder para o vice-líder no primeiro turno ficou entre 10 e 15 pontos percentuais. Em duas delas, o 2º colocado conseguiu virar o jogo, como vimos acima: no Maranhão em 2006 e no Rio Grande do Sul em 2022.


Agora, o mais importante: em 18 dessas disputas decididas no 2º turno, a distância entre os dois candidatos no 1º turno foi superior a 15 pontos. Em nenhuma dessas disputas, quem passou em 2º lugar conseguiu virar o jogo.


De novo: é um feito tão difícil para Ricardo quanto será histórico se ele o conseguir. 

HISTÓRICO

2002: 14 das 27 disputas para governador foram para o 2º turno

Vitória no 2º turno após mais de 15 pontos de vantagem no 1º

CE - Lúcio Alcântara (PSDB) sobre José Airton (PT)

SE - João Alves (PFL) sobre Zé Eduardo (PT)

 

Vitória no 2º turno após vantagem entre 10 e 15 pontos no 1º

AP - Waldez (PDT) sobre Dalva (PT)

 

Viradas

PR - Roberto Requião (PMDB) virou sobre Álvaro Dias (PDT), que venceu por 5,22 pontos no 1º turno

RR - Flamarion (PSL) virou sobre Ottomar Pinto (PTB), que venceu por 0,60 ponto no 1º turno

SC - Luiz Henrique da Silveira (PMDB) virou sobre Espiridião Amin (PPB), que venceu por 9,78 pontos no 1º turno

2006: 10 das 27 disputas para governador foram para o 2º turno

Vitória no 2º turno após mais de 15 pontos de vantagem no 1º

RJ - Sérgio Cabral (PMDB) sobre Denise Frossard (PPS)

SC - Luiz Henrique da Silveira (PMDB) sobre Espiridião Amin (PP)

 

Viradas

MA - Jackson Lago (PDT) sobre Roseana Sarney (PFL), que venceu por 12,85 pontos no 1º turno. Uma das duas únicas viradas por mais de 10 pontos no período considerado

PA - Ana Julia (PT) sobre Almir Gabriel (PSDB), que venceu por 6,31 pontos no 1º turno

PE - Eduardo Campos (PSB) sobre Mendonça Filho (PFL), que venceu por 5,51 pontos no 1º turno

2010: 9 das 27 disputas para governador foram para o 2º turno        

Vitória no 2º turno após mais de 15 pontos de vantagem no 1º

DF - Agnelo (PT) sobre Roriz (PSC)

PI - Wilson Martins (PSB) sobre Silvio Mendes (PSDB)

 

Vitória no 2º turno após vantagem entre 10 e 15 pontos no 1º

AL - Teotonio Vilela (PSDB) sobre Ronaldo Lessa (PDT)

PA - Simão Jatene (PSDB) sobre Ana Julia (PT)

 

Viradas

AP - Camilo Capiberibe (PSB) sobre Lucas (PTB), que venceu por 0,25 ponto no 1º turno

RR - Anchieta (PSDB) sobre Neudo Campos (PP), que venceu por 2,59 pontos no 1º turno 

2014: 14 das 27 disputas para governador foram para o 2º turno

Vitória no 2º turno após mais de 15 pontos de vantagem no 1º

AC - Tião Viana (PT) sobre Márcio Bittar (PSDB)

DF - Rollemberg (PSB) sobre Jofran Frejat (PR)

GO - Marconi Perillo (PSDB) sobre Iris Rezende (PMDB)

RJ - Pezão (PMDB) sobre Marcelo Crivella (PRB)

 

Vitória no 2º turno após vantagem entre 10 e 15 pontos no 1º

AP - Waldez (PDT) sobre Camilo Capiberibe (PSB)

 

Viradas

AM - José Melo (PROS) sobre Eduardo Braga (MDB), que venceu por 0,12 ponto no 1º turno

MS - Reinaldo Azambuja (PSDB) sobre Delcídio (PT), que venceu por 3,83 pontos no 1º turno

PA - Simão Jatene (PSDB) sobre Helder Barbalho (PMDB), que venceu por 1,38 ponto no 1º turno

PB - Ricardo Coutinho (PSB) sobre Cassio Cunha Lima (PSDB), que venceu por 1,39 ponto no 1º turno

RN - Robinson Faria (PSD) sobre Henrique Alves (PMDB), que venceu por 5,30 pontos no 1º turno 

2018: 14 das 27 disputas para governador foram para o 2º turno

Vitória no 2º turno após mais de 15 pontos de vantagem no 1º

DF - Ibaneis (MDB) sobre Rodrigo Rollemberg (PSB)

PA - Helder Barbalho (MDB) contra Marcio Miranda (DEM)

RJ - Wilson Witzel (PSC) sobre Eduardo Paes (DEM)

SE - Belivaldo (PSD) sobre Valadares Filho (PSB)

 

Vitória no 2º turno após vantagem entre 10 e 15 pontos no 1º

MG - Romeu Zema (Novo) sobre Antonio Anastasia (PSDB)

MS - Reinaldo Azambuja (PSDB) sobre Juiz Odilon (PDT)

RN - Fatima Bezerra (PT) sobre Carlos Eduardo (PDT)

SP - João Doria (PSDB) sobre Marcio França (PSB)

 

Viradas

RO - Coronel Marcos Rocha (PSL) sobre Expedito Junior (PSDB), que venceu por 7,60 pontos no 1º turno

SC - Comandante Moisés (PSL) sobre Gelson Merísio (PSD), que venceu por 1,40 ponto no 1º turno

2022: 12 das 27 disputas para governador foram para o 2º turno

Vitória no 2º turno após mais de 15 pontos de vantagem no 1º

AL - Paulo Dantas (MDB) sobre Rodrigo Cunha (União)

AM - Wilson Lima (União) sobre Eduardo Braga (MDB)

PB - João Azevedo (PSB) sobre Pedro Cunha Lima (PSDB)

SC - Jorginho Mello (PL) sobre Décio Lima (PT)

 

Viradas

PE - Raquel Lyra (PSDB) sobre Marília Arraes (SD), que venceu por 3,39 pontos no 1º turno

RS - Eduardo Leite (PSDB) sobre Onyx Lorenzoni (PL), que venceu por 10,69 pontos no 1º turno. Uma das duas únicas viradas por mais de 10 pontos no período considerado

SE - Fábio Mitidieri (PSD) sobre Rogério Carvalho (PT), que venceu por 5,79 pontos no 1º turno 

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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