Ricardo luta não só contra Pazolini, mas contra um tabu político histórico no Brasil

Levantamento exclusivo da Coluna Vitor Vogas, garimpando
dados do TSE, revela o seguinte: o governador Ricardo Ferraço (MDB) não
enfrenta, no 2º turno, somente Lorenzo Pazolini (Rep). Está também desafiando a
História. Se Ricardo vencer a votação final, no próximo dia 25, tirando uma
vantagem de mais de 15 pontos percentuais aberta pelo adversário no 1º turno,
será protagonista de um feito histórico em âmbito nacional. Será uma façanha
política inédita no país neste século.
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No último domingo, Pazolini por pouco não alcançou a vitória
no 1º turno, totalizando 49,65% dos votos válidos. Ricardo chegou em 2º, com 34,06%
dos votos válidos. Os dois avançaram juntos à segunda e decisiva etapa do
processo, com uma diferença de 15,59 pontos percentuais a separá-los.
Neste século, entre 2002 e 2022, o Brasil realizou 6 eleições diretas para governador nas 27 unidades federadas, totalizando 162 disputas estaduais. Destas, 73 foram decididas no 2º turno.
Das 73 disputas estaduais que foram para o 2º turno, apenas 18 registraram uma virada, com o 2º colocado no 1º turno passando à frente e
vencendo a eleição.
Dentre essas 18 viradas, em 16 delas, a diferença entre os
dois primeiros ficou próxima no 1º turno, em menos de 10 pontos percentuais.
Somente em dois casos o vencedor da eleição para
governador havia chegado mais de 10 pontos percentuais atrás do líder no 1º
turno.
Isso ocorreu no Maranhão em 2006, com Jackson Lago (PDT)
tirando 12,85 pontos de vantagem de Roseana Sarney (PFL) sobre ele no 1º
turno, virando o jogo e vencendo o pleito no 2º turno.
Também ocorreu no Rio Grande do Sul na eleição passada, em
2022. No 1º escrutínio, o candidato bolsonarista, Onyx Lorenzoni (PL), colocou 10,69
pontos percentuais de frente sobre Eduardo Leite (PSDB). No 2º turno, Leite
reverteu a situação e conseguiu voltar para o Palácio Piratini.
Mas notem bem: entre 2002 e 2022, em nenhuma dessas 73
disputas resolvidas no 2º turno, um candidato conseguiu se eleger após ter
chegado mais de 15 pontos percentuais atrás do líder no 1º turno. Neste
século, seria um feito inédito (e histórico) por parte de Ricardo Ferraço.
Outro dado relevante:
Das 73 eleições para governador que tiveram 2º turno, em 9 delas, a diferença do líder para o vice-líder no primeiro turno ficou entre 10
e 15 pontos percentuais. Em duas delas, o 2º colocado conseguiu virar o jogo,
como vimos acima: no Maranhão em 2006 e no Rio Grande do Sul em 2022.
Agora, o mais importante: em 18 dessas disputas decididas no 2º turno, a distância entre os dois candidatos no 1º turno foi superior a 15 pontos. Em nenhuma dessas disputas, quem passou em 2º lugar conseguiu virar o jogo.
De novo: é um feito tão difícil para Ricardo quanto será histórico
se ele o conseguir.
HISTÓRICO
2002: 14 das 27
disputas para governador foram para o 2º turno
Vitória no 2º turno
após mais de 15 pontos de vantagem no 1º
CE - Lúcio
Alcântara (PSDB) sobre José Airton (PT)
SE - João Alves
(PFL) sobre Zé Eduardo (PT)
Vitória no 2º turno
após vantagem entre 10 e 15 pontos no 1º
AP - Waldez (PDT)
sobre Dalva (PT)
Viradas
PR - Roberto
Requião (PMDB) virou sobre Álvaro Dias (PDT), que venceu por 5,22 pontos no 1º
turno
RR - Flamarion
(PSL) virou sobre Ottomar Pinto (PTB), que venceu por 0,60 ponto no 1º turno
SC - Luiz
Henrique da Silveira (PMDB) virou sobre Espiridião Amin (PPB), que venceu por
9,78 pontos no 1º turno
Vitória no 2º turno
após mais de 15 pontos de vantagem no 1º
RJ - Sérgio
Cabral (PMDB) sobre Denise Frossard (PPS)
SC - Luiz
Henrique da Silveira (PMDB) sobre Espiridião Amin (PP)
Viradas
MA - Jackson Lago
(PDT) sobre Roseana Sarney (PFL), que venceu por 12,85 pontos no 1º turno. Uma
das duas únicas viradas por mais de 10 pontos no período considerado
PA - Ana Julia
(PT) sobre Almir Gabriel (PSDB), que venceu por 6,31 pontos no 1º turno
PE - Eduardo
Campos (PSB) sobre Mendonça Filho (PFL), que venceu por 5,51 pontos no 1º turno
2010: 9 das 27
disputas para governador foram para o 2º turno
Vitória no 2º turno
após mais de 15 pontos de vantagem no 1º
DF - Agnelo (PT)
sobre Roriz (PSC)
PI - Wilson
Martins (PSB) sobre Silvio Mendes (PSDB)
Vitória no 2º turno
após vantagem entre 10 e 15 pontos no 1º
AL - Teotonio
Vilela (PSDB) sobre Ronaldo Lessa (PDT)
PA - Simão Jatene
(PSDB) sobre Ana Julia (PT)
Viradas
AP - Camilo
Capiberibe (PSB) sobre Lucas (PTB), que venceu por 0,25 ponto no 1º turno
RR - Anchieta
(PSDB) sobre Neudo Campos (PP), que venceu por 2,59 pontos no 1º turno
2014: 14 das 27
disputas para governador foram para o 2º turno
Vitória no 2º turno
após mais de 15 pontos de vantagem no 1º
AC - Tião Viana
(PT) sobre Márcio Bittar (PSDB)
DF - Rollemberg
(PSB) sobre Jofran Frejat (PR)
GO - Marconi
Perillo (PSDB) sobre Iris Rezende (PMDB)
RJ - Pezão (PMDB)
sobre Marcelo Crivella (PRB)
Vitória no 2º turno
após vantagem entre 10 e 15 pontos no 1º
AP - Waldez (PDT)
sobre Camilo Capiberibe (PSB)
Viradas
AM - José Melo
(PROS) sobre Eduardo Braga (MDB), que venceu por 0,12 ponto no 1º turno
MS - Reinaldo Azambuja
(PSDB) sobre Delcídio (PT), que venceu por 3,83 pontos no 1º turno
PA - Simão Jatene
(PSDB) sobre Helder Barbalho (PMDB), que venceu por 1,38 ponto no 1º turno
PB - Ricardo
Coutinho (PSB) sobre Cassio Cunha Lima (PSDB), que venceu por 1,39 ponto no 1º
turno
RN - Robinson
Faria (PSD) sobre Henrique Alves (PMDB), que venceu por 5,30 pontos no 1º turno
Vitória no 2º turno
após mais de 15 pontos de vantagem no 1º
DF - Ibaneis
(MDB) sobre Rodrigo Rollemberg (PSB)
PA - Helder
Barbalho (MDB) contra Marcio Miranda (DEM)
RJ - Wilson
Witzel (PSC) sobre Eduardo Paes (DEM)
SE - Belivaldo (PSD) sobre Valadares Filho
(PSB)
Vitória no 2º turno
após vantagem entre 10 e 15 pontos no 1º
MG - Romeu Zema
(Novo) sobre Antonio Anastasia (PSDB)
MS - Reinaldo
Azambuja (PSDB) sobre Juiz Odilon (PDT)
RN - Fatima
Bezerra (PT) sobre Carlos Eduardo (PDT)
SP - João Doria
(PSDB) sobre Marcio França (PSB)
Viradas
RO - Coronel
Marcos Rocha (PSL) sobre Expedito Junior (PSDB), que venceu por 7,60 pontos no
1º turno
SC - Comandante Moisés (PSL) sobre Gelson Merísio (PSD), que venceu por 1,40 ponto no 1º turno
2022: 12 das 27
disputas para governador foram para o 2º turno
Vitória no 2º turno
após mais de 15 pontos de vantagem no 1º
AL - Paulo Dantas
(MDB) sobre Rodrigo Cunha (União)
AM - Wilson Lima
(União) sobre Eduardo Braga (MDB)
PB - João Azevedo
(PSB) sobre Pedro Cunha Lima (PSDB)
SC - Jorginho
Mello (PL) sobre Décio Lima (PT)
Viradas
PE - Raquel Lyra
(PSDB) sobre Marília Arraes (SD), que venceu por 3,39 pontos no 1º turno
RS - Eduardo
Leite (PSDB) sobre Onyx Lorenzoni (PL), que venceu por 10,69 pontos no 1º turno.
Uma das duas únicas viradas por mais de 10 pontos no período considerado
SE - Fábio Mitidieri (PSD) sobre Rogério Carvalho (PT), que venceu por 5,79 pontos no 1º turno
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