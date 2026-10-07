Lucas Polese na verdade é o 2º candidato a federal mais votado do Brasil

Aos 29 anos, o deputado estadual Lucas Polese, do Partido Liberal (PL), foi o segundo candidato a deputado federal mais votado do país, proporcionalmente ao total de votos válidos para a Câmara dos Deputados nos respectivos colégios eleitorais. O deputado de Colatina ficou atrás somente de Nikolas Ferreira (PL), reeleito deputado federal por Minas Gerais e campeão de votos tanto em números absolutos como em números relativos (o percentual dos votos válidos).





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Em Minas, com um total de 3.119.318 votos, recorde histórico para deputado federal no país, Nikolas Ferreira atingiu 27,4% do total de 11.380.151 votos válidos para o cargo. Arredondando, de cada quatro eleitores do estado vizinho que votaram em algum candidato a federal ou legenda, um votou em Nikolas.





Já no Espírito Santo, Polese obteve 419.735 votos, o equivalente a 19,6% dos 2.134.985 votos válidos para deputado federal. Arredondando, de cada cinco eleitores deste estado que votaram em algum candidato a federal ou legenda, um votou em Polese. Isso faz do colatinense o segundo campeão de votos, em termos percentuais, entre os 513 eleitos para a próxima legislatura na Câmara.





Para chegar a esta conclusão, calculei o percentual de votos válidos dos 30 deputados federais mais votados do país em números absolutos e o dos federais mais votados em cada uma das 27 unidades federadas. De fato, somente o percentual de Nikolas supera o de Polese.





Em votos nominais totais, Polese foi o 11º candidato a federal mais votado do país. À frente dele, porém, estão candidatos dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina e Paraná – colégios eleitorais bem maiores que o Espírito Santo. Ele também se tornou o recordista absoluto na história do Estado, superando em mais que o dobro o recorde anterior, pertencente a Amaro Neto (quase 200 mil votos em 2018).





Em Minas, graças à votação histórica de Nikolas, o PL conseguiu eleger simplesmente 21 dos 53 federais que constituirão a bancada do estado a partir de fevereiro – incluindo 15 dos 16 que entraram com menos votos.





Dos 21 federais eleitos pelo PL em Minas, 16 obtiveram menos de 80 mil votos – votação tímida para os padrões do estado, segundo maior colégio eleitoral do país. Oito deles entraram com menos de 50 mil votos – votação pífia para os padrões de Minas. O menos votado teve 25.090 votos. Ficaria longe de se eleger no Espírito Santo, colégio bem menor.





Enquanto isso, um candidato do PSD com mais de 100 mil votos ficou de fora na distribuição das vagas. É fruto do sistema proporcional, que valoriza a votação total da chapa.





Nikolas, sozinho, obteve 67,6% dos votos da chapa do PL. De cada três votos da chapa inteira (52 candidatos), dois foram para ele.





No Espírito Santo, algo muito parecido ocorreu com relação a Polese. Mas a concentração de votos da chapa em um mesmo candidato foi ainda maior.





Graças aos mais de 400 mil votos de Polese, o PL ainda conseguiu eleger um segundo candidato, justamente o que entrou com menos votos entre os dez federais eleitos: o vereador de Viana Lucas Stein Casagrande, que concorreu com o nome de urna Lucas o Federal da Direita (para emular Gilvan e para cortarem o “Casagrande”).





Com a negação do registro do deputado Gilvan da Federal pelo TRE-ES, por ter a ficha suja, Lucas Casagrande o substituiu e herdou seu número de urna. Recebeu 43.973 votos (possivelmente, muito em função do número). Foi só o 17º mais votado nominalmente e mesmo assim entrou, graças aos votos do seu xará mais famoso.





Com um total de 539.093 sufrágios, a chapa do PL foi a mais votada no Espírito Santo. Desse total, 79,4% foram diretamente para Polese. De cada cinco votos para a chapa do PL no Espírito Santo, quatro foram para o deputado de Colatina.