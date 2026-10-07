AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vitor Vogas

Lucas Polese na verdade é o 2º candidato a federal mais votado do Brasil

Deputado de Colatina foi o 2º candidato a federal mais votado em todo o país, proporcionalmente ao total de votos válidos para a Câmara nos respectivos colégios eleitorais. Com quase 20% dos votos válidos no ES, só ficou atrás de Nikolas (27% em Minas)

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 16:23

Públicado em 

07 out 2026 às 16:23
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Lucas Polese comemora resultado da eleição em Colatina junto com a família e apoiadores
Lucas Polese comemora resultado da eleição em Colatina junto com a família e apoiadores Foto: Enzo Teixeira

Aos 29 anos, o deputado estadual Lucas Polese, do Partido Liberal (PL), foi o segundo candidato a deputado federal mais votado do país, proporcionalmente ao total de votos válidos para a Câmara dos Deputados nos respectivos colégios eleitorais. O deputado de Colatina ficou atrás somente de Nikolas Ferreira (PL), reeleito deputado federal por Minas Gerais e campeão de votos tanto em números absolutos como em números relativos (o percentual dos votos válidos).

> Quer receber as publicações da Coluna Vitor Vogas pelo Whatsapp? É só clicar aqui


Em Minas, com um total de 3.119.318 votos, recorde histórico para deputado federal no país, Nikolas Ferreira atingiu 27,4% do total de 11.380.151 votos válidos para o cargo. Arredondando, de cada quatro eleitores do estado vizinho que votaram em algum candidato a federal ou legenda, um votou em Nikolas.


Já no Espírito Santo, Polese obteve 419.735 votos, o equivalente a 19,6% dos 2.134.985 votos válidos para deputado federal. Arredondando, de cada cinco eleitores deste estado que votaram em algum candidato a federal ou legenda, um votou em Polese. Isso faz do colatinense o segundo campeão de votos, em termos percentuais, entre os 513 eleitos para a próxima legislatura na Câmara.


Para chegar a esta conclusão, calculei o percentual de votos válidos dos 30 deputados federais mais votados do país em números absolutos e o dos federais mais votados em cada uma das 27 unidades federadas. De fato, somente o percentual de Nikolas supera o de Polese.


Em votos nominais totais, Polese foi o 11º candidato a federal mais votado do país. À frente dele, porém, estão candidatos dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina e Paraná – colégios eleitorais bem maiores que o Espírito Santo. Ele também se tornou o recordista absoluto na história do Estado, superando em mais que o dobro o recorde anterior, pertencente a Amaro Neto (quase 200 mil votos em 2018).


Em Minas, graças à votação histórica de Nikolas, o PL conseguiu eleger simplesmente 21 dos 53 federais que constituirão a bancada do estado a partir de fevereiro – incluindo 15 dos 16 que entraram com menos votos.


Dos 21 federais eleitos pelo PL em Minas, 16 obtiveram menos de 80 mil votos – votação tímida para os padrões do estado, segundo maior colégio eleitoral do país. Oito deles entraram com menos de 50 mil votos – votação pífia para os padrões de Minas. O menos votado teve 25.090 votos. Ficaria longe de se eleger no Espírito Santo, colégio bem menor. 


Enquanto isso, um candidato do PSD com mais de 100 mil votos ficou de fora na distribuição das vagas. É fruto do sistema proporcional, que valoriza a votação total da chapa.


Nikolas, sozinho, obteve 67,6% dos votos da chapa do PL. De cada três votos da chapa inteira (52 candidatos), dois foram para ele.


No Espírito Santo, algo muito parecido ocorreu com relação a Polese. Mas a concentração de votos da chapa em um mesmo candidato foi ainda maior.


Graças aos mais de 400 mil votos de Polese, o PL ainda conseguiu eleger um segundo candidato, justamente o que entrou com menos votos entre os dez federais eleitos: o vereador de Viana Lucas Stein Casagrande, que concorreu com o nome de urna Lucas o Federal da Direita (para emular Gilvan e para cortarem o “Casagrande”).


Com a negação do registro do deputado Gilvan da Federal pelo TRE-ES, por ter a ficha suja, Lucas Casagrande o substituiu e herdou seu número de urna. Recebeu 43.973 votos (possivelmente, muito em função do número). Foi só o 17º mais votado nominalmente e mesmo assim entrou, graças aos votos do seu xará mais famoso.


Com um total de 539.093 sufrágios, a chapa do PL foi a mais votada no Espírito Santo. Desse total, 79,4% foram diretamente para Polese. De cada cinco votos para a chapa do PL no Espírito Santo, quatro foram para o deputado de Colatina. 

Semelhanças

Curiosamente, Lucas Polese fez campanha colado em Nikolas. Em suas inserções de rádio e TV, mostrou declaração de apoio do deputado mineiro, ao seu lado.

De fato, há algumas semelhanças, de idade e até de porte físico, além das convicções ideológicas e da forma de fazer política, como “influenciadores políticos” nas redes sociais – muito embora Polese não seja evangélico e não seja de ficar fazendo proselitismo religioso.  

Polese de cabeça na campanha de Pazolini

Agora que já resolveu a própria campanha, Polese mergulhou de cabeça na campanha de segundo turno de Lorenzo Pazolini (Republicanos), candidato a governador apoiado pelo PL no Espírito Santo. Pazolini, é claro, está se valendo do capital eleitoral do aliado que foi um fenômeno nas urnas.


Na segunda-feira (5), Polese participou de uma carreata em Vitória, bem ao lado de Pazolini. No primeiro turno, ele chegou a participar de atividade de rua com o ex-prefeito da Capital, em Colatina, Baixo Guandu e Vitória.


Na tarde desta quarta-feira (7), Polese foi a Brasília com Pazolini, Erick Musso (Republicanos) e Coronel Ramalho (Republicanos) – este último também eleito federal pelo ES – para uma reunião da bancada eleita com Flávio Bolsonaro (PL), com o objetivo de alinhar estratégias para o segundo turno.  

Leia mais colunas de Vitor Vogas

Lucas Polese na verdade é o 2º candidato a federal mais votado do Brasil

Perde e ganha: quem sobe e quem desce na Assembleia Legislativa do ES

Guerreiras do L-Pop contra Vingadores do PL: a Assembleia do ES que saiu das urnas

"Agora é para ontem": o que deu muito errado na estratégia de Ricardo e Casagrande

Ricardo precisa mais que nunca dos votos da esquerda. Mas será necessária uma DR

Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Lucas Polese Eleicões 2026 Eleições Lorenzo Pazolini PL Nikolas Ferreira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A PMES vai realizar um leilão on-line com 81 lotes de veículos, motocicletas e outros bens
PM faz leilão on-line de veículos com lances a partir de R$ 3 mil no ES
Flávio Bolsonaro (PL) discursa ao lado de retrato do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante evento de campanha em Goiânia
Flávio Bolsonaro superou votação do pai em todas as cidades do ES; veja números
João Coser em evento em Brasília com Lula
Foco de Lula no 2º turno será em redes sociais, diz Coser após encontro em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados