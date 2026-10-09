O romance que previu sociedade distópica em que eleitores não escolhem nenhum candidato

"O livro faz uma denúncia sobre a própria democracia e o poder que ela tem", diz Pedro Henrique Benatto. Jurista e professor na Universidade São Judas, ele entende que o relato ficcional criado por Saramago mostra que as pessoas não abandonam o processo eleitoral, mas "votam com o mecanismo que lhes era possível". Para ele, o livro faz uma "provocação sobre o real poder do eleitor.