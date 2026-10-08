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Vitor Vogas

Coordenador da campanha de Ricardo declara voto em Flávio para presidente

Prefeito de Viana, Wanderson Bueno acompanha posição do partido dele (o Podemos). Deputado Gilson Daniel faz o mesmo. Estratégia do "voto RicaNaro" é intensificada

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 16:51

Públicado em 

08 out 2026 às 16:51
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Wanderson Bueno (primeiro na segunda fila, da esquerda para a direita) participou de anúncio de apoio do Podemos a Flávio Bolsonaro
Wanderson Bueno (primeiro na segunda fila, da esquerda para a direita) participou de anúncio de apoio do Podemos a Flávio Bolsonaro. Prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, é o primeiro à esquerda na primeira fila. Reprodução Instagram

O coordenador da campanha de Ricardo Ferraço (MDB) ao Governo do Estado, Wanderson Bueno (Podemos), declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República, nesta quinta-feira (8). O prefeito de Viana participou do encontro em Brasília no qual seu partido, o Podemos, anunciou oficialmente a decisão de apoiar o filho de Jair Bolsonaro contra o presidente Lula (PT) no segundo turno.

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Além de Wanderson, em nome do Podemos no Espírito Santo, participaram do anúncio o deputado federal Gilson Daniel, presidente estadual do Podemos, reeleito para mais um segundo mandato na Câmara, e o prefeito de Linhares Liucas Sacaramussa. Ambos também estão com Flávio. 

Ao mesmo tempo, os três são apoiadores da reeleição do governador Ricardo Ferraço (MDB), que disputa o 2º turno do pleito estadual contra Lorenzo Pazolini (Rep). Por sua vez, o ex-prefeito de Vitória tem o PL em sua coligação estadual, possui o apoio pessoal de Flávio para governador e também o apoia para a Presidência da República.

No Congresso, o Podemos é um dos partidos de médio porte que fazem parte do Centrão. Tem uma inclinação maior para a centro-direita.

No Espírito Santo, o partido faz parte da coligação eleitoral liderada por Ricardo Ferraço. Pelas mãos de Gilson Daniel e de Wanderson Bueno, a sigla foi uma das primeiras a embarcar na pré-candidatura de Ricardo, quando ele ainda era vice-governador de Renato Casagrande (PSB), com direito a um almoço de prefeitos do partido com ele em Viana, em abril do ano passado.

Confirmo meu apoio pessoal a Flávio, assim como declarei voto em Jair Bolsonaro em 2022.

Wanderson Bueno (Podemos), prefeito de Viana e coordenador da campanha de Ricardo Ferraço

"Gilson e eu somos voto RicaNaro. E seguimos firmes na campanha de Ricardo", completa o prefeito de Viana (cidade em que o atual governador perdeu para Pazolini no 1º turno, no último domingo).


Essa é mais uma demonstração de como tem se intensificado a estratégia do "voto RicaNaro", na qual aliados de Ricardo passaram a investir nos últimos dias, como já demonstrou aqui a colunista Letícia Gonçalves.

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), um dos principais apoiadores de Ricardo, chegou a publicar essa combinação de escolhas em suas redes sociais. 


Outro aliado de Ricardo, o deputado federal Josias da Vitória, também já declarou voto em Flávio Bolsonaro. Reeleito para mais um mandato a exemplo de Gilson Daniel, Da Vitória preside no Espírito Santo a Federação União Progressista, que compõe a coligação de Ricardo e indicou seu candidato a vice-governador, o vereador Camillo Neves (PP), de Vitória. 

A Federação União Progressista foi outra força partidária a declarar, nacionalmente, apoio a Flávio no 2º turno presidencial após manter neutralidade no 1º, assim como o Republicanos de Pazolini e, agora, o Podemos. 

Cumpre registrar que o próprio Ricardo Ferraço, ao menos até este momento, não declarou voto em ninguém na disputa pela Presidência. 

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Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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