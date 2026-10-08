Coordenador da campanha de Ricardo declara voto em Flávio para presidente

O coordenador da campanha de Ricardo Ferraço (MDB) ao Governo do Estado, Wanderson Bueno (Podemos), declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República, nesta quinta-feira (8). O prefeito de Viana participou do encontro em Brasília no qual seu partido, o Podemos, anunciou oficialmente a decisão de apoiar o filho de Jair Bolsonaro contra o presidente Lula (PT) no segundo turno.





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Além de Wanderson, em nome do Podemos no Espírito Santo, participaram do anúncio o deputado federal Gilson Daniel, presidente estadual do Podemos, reeleito para mais um segundo mandato na Câmara, e o prefeito de Linhares Liucas Sacaramussa. Ambos também estão com Flávio.



Ao mesmo tempo, os três são apoiadores da reeleição do governador Ricardo Ferraço (MDB), que disputa o 2º turno do pleito estadual contra Lorenzo Pazolini (Rep). Por sua vez, o ex-prefeito de Vitória tem o PL em sua coligação estadual, possui o apoio pessoal de Flávio para governador e também o apoia para a Presidência da República.



No Congresso, o Podemos é um dos partidos de médio porte que fazem parte do Centrão. Tem uma inclinação maior para a centro-direita.



No Espírito Santo, o partido faz parte da coligação eleitoral liderada por Ricardo Ferraço. Pelas mãos de Gilson Daniel e de Wanderson Bueno, a sigla foi uma das primeiras a embarcar na pré-candidatura de Ricardo, quando ele ainda era vice-governador de Renato Casagrande (PSB), com direito a um almoço de prefeitos do partido com ele em Viana, em abril do ano passado.

