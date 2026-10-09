O destino de prédio que abrigava agência histórica dos Correios no Centro de Vitória

Independentemente do uso escolhido, os documentos do PHAC reforçam que é fundamental garantir que qualquer intervenção ou adaptação a ser feita no prédio, para atender sua nova funcionalidade, respeite a autenticidade do imóvel histórico, seguindo

diretrizes de restauração adequadas e buscando preservar as características originais

sempre que possível.





E em nenhuma parte desses documentos referentes ao Patrimônio Histórico Arquitetônico dos Correios aparece a possibilidade de venda da propriedade. Porém, a estatal divulgou, por meio de nota, que está prevista a alienação do imóvel, dentro do planejamento atual da empresa, e que novas informações sobre o processo poderão ser divulgadas oportunamente.





Os Correios informaram, ainda, que a desocupação do edifício-sede integra as ações previstas no Plano de Reestruturação da estatal, voltado ao fortalecimento de sua sustentabilidade financeira. E explicaram que o fechamento da Agência Central foi motivado pela ociosidade do ativo, bem como pelos elevados custos de manutenção e adequação do espaço.