Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • Parque aquático inflável será inaugurado neste sábado (10) em Santa Leopoldina; veja valores
Diversão

Parque aquático inflável será inaugurado neste sábado (10) em Santa Leopoldina; veja valores

Espaço funciona aos fins de semana e feriados e também oferece pousada, restaurantes e pesca esportiva
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 17:01

Primeiro parque aquático inflável do Espírito Santo
Primeiro parque aquático inflável do Espírito Santo Reprodução/Instagram/@pesqueepaguedochico/@afmdrones

O Espírito Santo está ganhando uma nova opção de lazer para quem gosta de água e diversão ao ar livre. Um parque aquático inflável será inaugurado neste sábado (10), em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado, com ingressos promocionais a R$ 45 por pessoa, para 45 minutos de atividade. A oferta também será válida no domingo (11) e no feriado de segunda-feira (12).


O espaço funciona no Pesque e Pague do Chico, aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h. De segunda a sexta-feira, o atendimento é feito mediante reserva para grupos de 15 a 20 pessoas.


Após o período promocional, o ingresso custará R$ 69 por pessoa. Para grupos de quatro pessoas ou mais, o valor será de R$ 60 por pessoa, também por 45 minutos.


Além do parque aquático, o local oferece pousada, restaurantes e pesca esportiva. A proposta é atrair turistas e ampliar as opções de lazer na região, com atividades aquáticas na lagoa para famílias e grupos de amigos.

Veja Também 

Dia das Crianças: confira a programação na Grande Vitória

Dia das Crianças na Grande Vitória terá shows, oficinas, brincadeiras e atrações gratuitas

Turismo de experiência

Turismo de experiência no ES: saiba como viver essa tendência pelo Estado

Imagem de destaque

Hotel nas Montanhas Capixabas vira primeiro resort do Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Turismo Turismo no ES Lagoas Diversão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No Centro de Vitória, Correios fecha sua agência mais antiga do ES.
O destino de prédio que abrigava agência histórica dos Correios no Centro de Vitória
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
PF e PGR negam que Vorcaro tenha afirmado que financiou documentário sobre Lula
Galinha roubada vira caso de polícia e arranca risos de PMs em Colatina
Resgate de galinha roubada arranca risos de PMs em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados