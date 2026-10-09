Parque aquático inflável será inaugurado neste sábado (10) em Santa Leopoldina; veja valores

O Espírito Santo está ganhando uma nova opção de lazer para quem gosta de água e diversão ao ar livre. Um parque aquático inflável será inaugurado neste sábado (10), em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado, com ingressos promocionais a R$ 45 por pessoa, para 45 minutos de atividade. A oferta também será válida no domingo (11) e no feriado de segunda-feira (12).





O espaço funciona no Pesque e Pague do Chico, aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h. De segunda a sexta-feira, o atendimento é feito mediante reserva para grupos de 15 a 20 pessoas.





Após o período promocional, o ingresso custará R$ 69 por pessoa. Para grupos de quatro pessoas ou mais, o valor será de R$ 60 por pessoa, também por 45 minutos.





Além do parque aquático, o local oferece pousada, restaurantes e pesca esportiva. A proposta é atrair turistas e ampliar as opções de lazer na região, com atividades aquáticas na lagoa para famílias e grupos de amigos.