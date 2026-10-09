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Vitor Vogas

PT decidiu: saiba qual é a posição oficial do partido sobre Ricardo x Pazolini

Partido decidiu orientar seus apoiadores a não votarem em quem está com Flávio Bolsonaro (Lorenzo Pazolini, no caso). É um “voto contra Pazolini”... o que ajuda, de forma indireta, o governador Ricardo Ferraço. Mas partido não fará campanha para ele

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 12:57

Públicado em 

09 out 2026 às 12:57
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Partido dos Trabalhadores - PT
Partido dos Trabalhadores   PT/Divulgação

O diretório estadual do PT definiu sua posição oficial no 2º turno da eleição para governador do Espírito Santo.


O partido decidiu orientar seus apoiadores a não votarem em quem está com Flávio Bolsonaro (Lorenzo Pazolini, no caso).


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Não é propriamente um “apoio indireto” ou velado ao governador Ricardo Ferraço (MDB). É uma orientação de “voto contra Pazolini”... o que de qualquer modo ajuda Ricardo, ainda que de forma indireta.


Mas o partido não irá para as ruas fazer campanha para Ricardo nem pedirá votos para ele.


Eis a nota oficial do partido:

Posicionamento

Resolução do PT-ES sobre o segundo turno das eleições no Espírito Santo

Neste segundo turno das eleições, a prioridade do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo é a reeleição do presidente Lula. Não podemos permitir retrocessos e ameaças à democracia, à soberania e aos direitos dos trabalhadores, das famílias e do povo brasileiro.


Também não podemos permitir a volta, ao Palácio do Planalto, daqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, negaram vacinas durante a pandemia, usaram a estrutura do Estado para proteger membros da família Bolsonaro e seus aliados.


O candidato Flávio Bolsonaro foi denunciado e responde a vários processos por envolvimento em escândalos de corrupção e é sabidamente aliado de criminosos ligados às milícias.

O presidente Lula é um estadista respeitado em todo o mundo e é o mlehor presidente da história do Brasil, além de ter sido o presidente que mais ajudou no desenvolvimento do Espírito Santo nas últimas décadas.


Por isso, reeleger o presidente Lula é bom para o Brasil e bom para o Espírito Santo. Todos os nossos esforços serão para ampliar os apoios e intensificar a campanha no Estado para aumentar sua votação no próximo dia 25 de outubro.


No Espírito Santo, orientamos nossos filiados e apoiadores a não votarem nos aliados do candidato Flávio Bolsonaro e convocamos nossa militância para intensificar a presença nas ruas e nas redes, reeleger o presidente Lula e, ao mesmo tempo, derrotar os representantes do fascismo.


Vitória, 9 de outubro de 2026

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Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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