Neste segundo turno das eleições, a prioridade do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo é a reeleição do presidente Lula. Não podemos permitir retrocessos e ameaças à democracia, à soberania e aos direitos dos trabalhadores, das famílias e do povo brasileiro.





Também não podemos permitir a volta, ao Palácio do Planalto, daqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, negaram vacinas durante a pandemia, usaram a estrutura do Estado para proteger membros da família Bolsonaro e seus aliados.



O candidato Flávio Bolsonaro foi denunciado e responde a vários processos por envolvimento em escândalos de corrupção e é sabidamente aliado de criminosos ligados às milícias.





O presidente Lula é um estadista respeitado em todo o mundo e é o mlehor presidente da história do Brasil, além de ter sido o presidente que mais ajudou no desenvolvimento do Espírito Santo nas últimas décadas.



Por isso, reeleger o presidente Lula é bom para o Brasil e bom para o Espírito Santo. Todos os nossos esforços serão para ampliar os apoios e intensificar a campanha no Estado para aumentar sua votação no próximo dia 25 de outubro.



No Espírito Santo, orientamos nossos filiados e apoiadores a não votarem nos aliados do candidato Flávio Bolsonaro e convocamos nossa militância para intensificar a presença nas ruas e nas redes, reeleger o presidente Lula e, ao mesmo tempo, derrotar os representantes do fascismo.



Vitória, 9 de outubro de 2026