PT decidiu: saiba qual é a posição oficial do partido sobre Ricardo x Pazolini

O diretório estadual do PT definiu sua posição oficial no 2º
turno da eleição para governador do Espírito Santo.
O partido decidiu orientar seus apoiadores a não votarem em
quem está com Flávio Bolsonaro (Lorenzo Pazolini, no caso).
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Não é propriamente um “apoio indireto” ou velado ao governador
Ricardo Ferraço (MDB). É uma orientação de “voto contra Pazolini”... o que de
qualquer modo ajuda Ricardo, ainda que de forma indireta.
Mas o partido não irá para as ruas fazer campanha para
Ricardo nem pedirá votos para ele.
Eis a nota oficial do partido:
Posicionamento
Resolução do PT-ES sobre o segundo turno das eleições no Espírito Santo
Neste segundo turno das eleições, a prioridade do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo é a reeleição do presidente Lula. Não podemos permitir retrocessos e ameaças à democracia, à soberania e aos direitos dos trabalhadores, das famílias e do povo brasileiro.
Também não podemos permitir a volta, ao Palácio do Planalto, daqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, negaram vacinas durante a pandemia, usaram a estrutura do Estado para proteger membros da família Bolsonaro e seus aliados.
O candidato Flávio Bolsonaro foi denunciado e responde a vários processos por envolvimento em escândalos de corrupção e é sabidamente aliado de criminosos ligados às milícias.
O presidente Lula é um estadista respeitado em todo o mundo e é o mlehor presidente da história do Brasil, além de ter sido o presidente que mais ajudou no desenvolvimento do Espírito Santo nas últimas décadas.
Por isso, reeleger o presidente Lula é bom para o Brasil e bom para o Espírito Santo. Todos os nossos esforços serão para ampliar os apoios e intensificar a campanha no Estado para aumentar sua votação no próximo dia 25 de outubro.
No Espírito Santo, orientamos nossos filiados e apoiadores a não votarem nos aliados do candidato Flávio Bolsonaro e convocamos nossa militância para intensificar a presença nas ruas e nas redes, reeleger o presidente Lula e, ao mesmo tempo, derrotar os representantes do fascismo.
Vitória, 9 de outubro de 2026
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