Como criminosos exigiam até 50% do lucro dos provedores para controlar internet no ES

Ameaças a funcionários, destruição de equipamentos e cobranças de até 50% do lucro dos provedores faziam parte da estratégia de um grupo criminoso para tentar controlar os serviços de internet em bairros de Vila Velha e Cariacica, segundo a Polícia Civil. Os detalhes da investigação foram divulgados nesta sexta-feira (16), uma semana após a Operação Provedor.Net 2.0.





De acordo com a polícia, o grupo é ligado ao Primeiro Comando de Vitória (PCV) e tentava impor o controle territorial e econômico sobre a distribuição de internet. Para isso, funcionários dos provedores eram abordados durante o trabalho, ameaçados e, em alguns casos, agredidos. Equipamentos das empresas também eram destruídos.





Os trabalhadores eram obrigados a entrar em contato com os responsáveis pelos provedores para transmitir as cobranças dos criminosos.





"Eles abordam os funcionários dessas empresas, expulsam os funcionários do local, praticam violências físicas, destroem os equipamentos das empresas, ameaçam com emprego de armas de fogo, obrigam esses funcionários a ligarem para os gestores da empresa e cobram taxas abusivas, absurdas, para que eles pudessem continuar trabalhando nesses bairros”, explicou o titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), delegado Tarik Halabi Souki.





Segundo o delegado, as exigências chegavam à metade do lucro das empresas. A investigação, porém, não identificou provedores que tenham aceitado pagar, e a polícia afirma que o grupo não conseguiu estabelecer o controle pretendido.