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"Intifada"

Operação com 200 policiais mira facção suspeita de articular ataques em Vitória

O bairro Nova Palestina é o foco das diligências policiais, onde estão concentrados os principais alvos da ação

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 06:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2026 às 06:19

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a Operação Intifada. A ação, realizada por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, mira integrantes da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), especialmente o grupo com atuação na região da Grande São Pedro, apontado como responsável por articular ataques em outros bairros da Capital.


Segundo o delegado-geral adjunto da PCES, Fabrício Dutra, mais de 100 mandados de prisão e busca e apreensão estão sendo cumpridos. "Os policiais estão cumprindo esses mandados em busca de traficantes, homicidas e membros de organizações criminosas", destacou. 

 

A mobilização conta com cerca de 200 policiais e 50 viaturas. A Operação também conta com a participação de equipes das Superintendências de Polícia Regional Metropolitana (SPRM) e Norte (SPRN), da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), além da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES).

O nome da operação faz referência ao bairro Nova Palestina, apontado como principal foco das diligências policiais, onde estão concentrados os principais alvos da ação.


As diligências seguem em andamento.

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