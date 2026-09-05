PM apreende granada caseira e armas em ação contra facção em Pinheiros

Uma granada caseira, duas armas de fogo, munições e cerca de 3,7 quilos de drogas foram apreendidos durante uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar, na noite desta sexta-feira (4), em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. O material foi localizado em dois imóveis ligados a um homem de 23 anos, apontado pelas equipes de inteligência como integrante de uma facção criminosa e suspeito de envolvimento em confrontos recentes entre grupos rivais no município.





De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, os agentes receberam informações de que suspeitos estariam se articulando para realizar novos ataques. Durante as diligências, o suspeito foi localizado. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele fugiu para dentro de uma residência levando um revólver calibre .38. No imóvel, foram apreendidos o revólver, uma espingarda calibre 12, munições, drogas fracionadas, balanças de precisão, materiais para embalar entorpecentes e dinheiro.





Em um segundo endereço utilizado pelo suspeito, uma residência desabitada, os policiais encontraram três tabletes de maconha, pesando aproximadamente 2,7 quilos.

Ao todo, foram apreendidos um revólver calibre .38, uma espingarda calibre 12, 13 munições de calibre .38, 11 munições de calibre 12, porções de cocaína, crack e maconha (totalizando cerca de 1 quilo), cinco balanças de precisão, R$ 600, um celular, uma balaclava e materiais com identificação de facção criminosa.