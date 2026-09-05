PM apreende granada caseira e armas em ação contra facção em Pinheiros

Uma granada caseira, duas armas de fogo, munições e cerca de 3,7 quilos de drogas foram apreendidos durante uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar, na noite desta sexta-feira (4), em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. O material foi localizado em dois imóveis ligados a um homem de 23 anos, apontado pelas equipes de inteligência como integrante de uma facção criminosa e suspeito de envolvimento em confrontos recentes entre grupos rivais no município.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, os agentes receberam informações de que suspeitos estariam se articulando para realizar novos ataques. Durante as diligências, o suspeito foi localizado. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele fugiu para dentro de uma residência levando um revólver calibre .38. No imóvel, foram apreendidos o revólver, uma espingarda calibre 12, munições, drogas fracionadas, balanças de precisão, materiais para embalar entorpecentes e dinheiro.
Em um segundo endereço utilizado pelo suspeito, uma residência desabitada, os policiais encontraram três tabletes de maconha, pesando aproximadamente 2,7 quilos.
Ao todo, foram apreendidos um revólver calibre .38, uma espingarda calibre 12, 13 munições de calibre .38, 11 munições de calibre 12, porções de cocaína, crack e maconha (totalizando cerca de 1 quilo), cinco balanças de precisão, R$ 600, um celular, uma balaclava e materiais com identificação de facção criminosa.
Um artefato com características de explosivo improvisado também foi encontrado durante a ação. A área foi isolada e preservada até a chegada do Esquadrão Antibombas da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE) da PMES. O artefato foi detonado de forma controlada na manhã deste sábado (5).
Segundo o delegado Gustavo Carvalho, titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros, a apreensão é resultado do trabalho integrado das forças de segurança para evitar novos ataques relacionados à disputa entre grupos criminosos.
O delegado informou ainda que o suspeito confirmou a posse do material e declarou ligação com uma facção criminosa local. Ele também teria admitido participação em uma tentativa de homicídio ocorrida em 31 de agosto, que teve como vítima um adolescente. O homem foi autuado por tráfico de drogas e por posse e porte ilegal de arma de fogo e, após os procedimentos de praxe, foi encaminhado ao sistema prisional.