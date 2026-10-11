Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/10/2026

A carta “A Lua” mostra que você poderá viver um dia de emoções mais intensas e situações que ainda não estão completamente esclarecidas. No amor, dúvidas ou inseguranças tenderão a surgir; por isso, será importante evitar conclusões precipitadas e conversar antes de imaginar cenários negativos. Na carreira, confie na sua percepção, mas procure confirmar informações antes de tomar decisões. A saúde pedirá atenção ao sono e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, cuidado com mal-entendidos e comentários que poderão ser interpretados de maneira diferente da intenção original.