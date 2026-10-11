Bets: aposto que alguém se deu mal

Para que não vinculassem às eleições, deixei passar ao menos o primeiro turno para falar da proibição das bets. Como já andei falando aqui, sempre foram organizações criminosas que bancaram qualquer tipo de jogo ou aposta, mesmo onde são legalizadas.





Em primeiro lugar, porque são elas que dominam o conhecimento necessário, têm a tecnologia, conhecem a psicologia dos seus clientes etc. Em segundo, porque sempre existe a possibilidade das mais variadas fraudes trapaças por parte dos apostadores, de maneira que apenas criminosos arranjam um “jeitinho mais eficiente e rápido” de lidar com isso. E, por fim, apenas criminosos conseguem fazer lobby pela legalização...





Tem ultraliberais que defendem o que estávamos fazendo: legaliza, tributa pesadamente e cada um que cuide de sua própria saúde mental, trate seus vícios, resolva seu superendividamento etc.