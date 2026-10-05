Proibição das bets vai acabar com a epidemia do azar

A transformação do Brasil em um cassino a céu aberto não aconteceu por acaso, foi o resultado de uma omissão estatal calculada e da exploração predatória da vulnerabilidade popular.





Durante anos, as plataformas de apostas esportivas, as chamadas bets, operaram sob uma cômoda zona cinzenta da legislação. Introduzidas no final de 2018 sob a promessa de uma regulamentação iminente que nunca vinha, essas empresas estrangeiras ergueram impérios bilionários sem recolher impostos proporcionais, sem gerar empregos produtivos e, acima de tudo, sem assumir qualquer responsabilidade pelos estragos sociais e psíquicos causados à população.





Quando o Estado finalmente resolveu intervir com marcos regulatórios e exigências de licenciamento, o diagnóstico já era avassalador. A regulamentação chegou tarde e se provou absolutamente insuficiente. Tratar a ludopatia em massa como uma mera questão tributária ou de regras publicitárias é uma ingenuidade nefasta.