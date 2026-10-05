Proibição das bets vai acabar com a epidemia do azar

A transformação do Brasil em um cassino a céu aberto não aconteceu por acaso, foi o resultado de uma omissão estatal calculada e da exploração predatória da vulnerabilidade popular.
Durante anos, as plataformas de apostas esportivas, as chamadas bets, operaram sob uma cômoda zona cinzenta da legislação. Introduzidas no final de 2018 sob a promessa de uma regulamentação iminente que nunca vinha, essas empresas estrangeiras ergueram impérios bilionários sem recolher impostos proporcionais, sem gerar empregos produtivos e, acima de tudo, sem assumir qualquer responsabilidade pelos estragos sociais e psíquicos causados à população.
Quando o Estado finalmente resolveu intervir com marcos regulatórios e exigências de licenciamento, o diagnóstico já era avassalador. A regulamentação chegou tarde e se provou absolutamente insuficiente. Tratar a ludopatia em massa como uma mera questão tributária ou de regras publicitárias é uma ingenuidade nefasta.
Relatórios financeiros e levantamentos do Banco Central expuseram uma realidade estarrecedora: bilhões de reais, incluindo recursos essenciais destinados a programas de transferência de renda e ao orçamento básico das famílias, são drenados mensalmente para paraísos fiscais. O que se vendeu como entretenimento inofensivo converteu-se em uma máquina de moer vidas, destruindo laços familiares, acumulando dívidas impagáveis e empurrando cidadãos ao limite do desespero e do autoextermínio.
Nenhum mecanismo de "jogo responsável" é capaz de conter um modelo de negócio estruturado para viciar. Enquanto a tragédia humana se alastra pelas periferias e centros urbanos, uma elite irresponsável de influenciadores digitais e celebridades ostenta lucros nababescos, enriquecendo desavergonhadamente sobre a desgraça alheia.
Esses intermediários da miséria vendem a ilusão do enriquecimento fácil a quem já não tem perspectiva, atuando como verdadeiros mercadores da ilusão. A única resposta soberana e ética que resta ao país é a proibição total e irrestrita dessas plataformas.
Diante do inevitável debate sobre o banimento, surge a narrativa chantagista e criminosa de que o futebol brasileiro ruiria sem o patrocínio das casas de apostas. Trata-se de uma falácia vil. O futebol existia, pulsava e movia multidões muito antes de qualquer algoritmo de cotação ocupar o espaço nobre das camisas dos clubes.
A paixão popular pelo esporte jamais precisou ser bancada pelo endividamento de seus próprios torcedores. Vincular a sobrevivência do esporte mais popular do país à ruína financeira da sua gente é uma inversão de valores inaceitável.
O futebol precisa resgatar sua magia original, o pertencimento comunitário e a emoção pura. Deve voltar a fazer pulsar os corações, e não esvaziar a mesa do trabalhador para encher os bolsos de executivos e especuladores.
A onipresença do jogo contaminou a própria essência do espetáculo, pairando sobre cada lance, cada passe e cada decisão dentro de campo com a sombra da suspeita e do mercantilismo voraz. Quando o jogo deixa de ser poesia para virar rendimento e especulação, até o imponderável do futebol perde o seu encanto. Talvez, se as bets não existissem em junho de 2026, outra pessoa tivesse batido aquele pênalti.