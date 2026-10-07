Clubes renovam uniformes para retorno do Brasileiro sem bets

Após a pausa para os jogos de seleções durante a Data Fifa, o Campeonato Brasileiro retorna nesta quarta-feira (7) sem a presença das bets estampadas nos uniformes dos clubes.

A MP (Medida Provisória) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no fim de setembro que vetou as operações das plataformas de apostas online no país determinou que os clubes de futebol retirasssem os anúncios das empresas dos uniformes, estádios e outros espaços até o dia 5 de outubro.

Dos 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão, 14 estampavam marcas de bets no espaço nobre de seus uniformes.

Enquanto ainda aguardam uma posição definitiva a respeito da questão o Congresso precisa aprovar a MP em até 120 dias a partir da data da publicação da MP para que ela não perca a validade, os clubes buscam alternativas no mercado para seguirem dentro das regras.

São Paulo e Fluminense, patrocinados pela Superbet, anunciaram que passarão a estampar temporariamente a marca da Superscore, plataforma de estatísticas e informações esportivas, que pertence ao mesmo grupo da bet.

"O Superscore apoiará o clube, os torcedores e o futebol brasileiro, ao mesmo tempo em que a Superbet acompanha a tramitação e a análise da Medida Provisória n. 1.394/2026 pelo Congresso", informou a bet por meio de comunicado.

"A plataforma, parceira global da Superbet, não exibe nenhum tipo de publicidade, odds ou sugestões de apostas, e não promove de qualquer forma atividades de apostas de quota fixa."

Atual 10º colocado na tabela do Brasileiro, o tricolor paulista viaja até Belo Horizonte, onde encara o Cruzeiro (6º), nesta quarta-feira (7), no Mineirão, às 21h30 (horário de Brasília). Com o veto ao patrocínio da Betnacional, o time mineiro deve entrar no gramado sem um patrocinador máster.

Já o tricolor das Laranjeiras (4º colocado) joga na quinta-feira (8), no Maracanã, também às 21h30, contra o Coritiba (9º) patrocinado pela Foxlux, marca brasileira de produtos para casa e construção, o time paranaense está no grupo dos clubes que já não tinha bets como patrocinador máster quando da assinatura da MP.

Botafogo (12º) e Vasco (16º), que fazem o clássico carioca da rodada, nesta quarta, às 20h30, no Nilton Santos, devem trocar as marcas da VBet e da Sportingbet, respectivamente, pelos seus programas de sócio-torcedor.

O Atlético-MG, por sua vez, anunciou no domingo (4) o rompimento do acordo com a H2bet, que era válido até 2027, com repasses anuais previstos de R$ 60 milhões.

O Governo de Minas Gerais anunciou no fim de setembro que irá destinar R$ 32 milhões para os clubes mineiros América, Atlético-MG e Cruzeiro.

Apesar dos protestos de clubes brasileiros contra o fim do patrocínio das bets no futebol brasileiro, as receitas oriundas das empresas de apostas online representam uma parte menor dentro dos orçamentos das principais equipes do país.

Em 2025, o patrocínio somado das bets aos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro somou cerca de R$ 1,03 bilhão, um crescimento de aproximadamente 66% em relação ao valor de R$ 618 milhões que havia sido aportado pelas empresas do setor no ano anterior, de acordo com levantamento da consultoria Convocados.

Ainda assim, o montante injetado pelas bets representou apenas 7,2% das receitas totais de R$ 14,3 bilhões dos times que compunham a elite do futebol brasileiro no ano passado.

Ainda conforme o levantamento, o Flamengo patrocinado pela Betano era a equipe que tinha a maior dependência financeira do dinheiro oriundo das bets.

O contrato anual em um valor estimado de R$ 268 milhões representou cerca de 13,6% das receitas totais de R$ 1,973 bilhão do rubro-negro em 2025, em um ano em que a equipe carioca ainda teve a entrada de recursos impulsionada pela participação na Copa do Mundo de Clubes.

O rubro-negro ainda tenta reverter no STF (Supremo Tribunal Federal) a proibição das bets imposta pelo governo.