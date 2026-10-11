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Renata Rasseli

Carolina Neves e Ciccy Halpern lançam coleção Rosas Gloriosas em Vitória

Parceria inédita entre a joalheira capixaba e a artista plástica diretora criativa da Mixed celebra a espiritualidade, a iconografia religiosa e a brasilidade em joias autorais

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

11 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Ciccy Halpern, Ana Paula Hammer, Carolina Neves
Ciccy Halpern, Ana Paula Hammer, Carolina Neves: no lançamento de Rosas Gloriosas.  Mafê Martin
Carolina Neves recebeu Ciccy Halpern em seu ateliê, na Praia do Canto, em Vitória, para o lançamento oficial da coleção Rosas Gloriosas. Rosas Gloriosas é uma coleção de parceria inédita entre a joalheria Carolina Neves e Ciccy Halpern, artista plástica, empresária brasileira e diretora criativa da Mixed e da New Match. 

Pela primeira vez, as obras de Ciccy saem das telas e ganham forma em joias – incluindo anéis, escapulários e pingentes em ouro 18k, madrepérola, pérolas, rubis e turmalinas rosa, com esculturas florais inspiradas na iconografia religiosa que a artista retrata em suas pinturas. A coleção marca também um momento inédito na trajetória da Carolina Neves, é a primeira vez que a marca utiliza madrepérola pintada à mão em suas peças. 

Carolina e Ciccy compartilham referências ligadas à fé, às cores e a um olhar para o design inspirado em formas naturais. Como mulheres, mães e criadoras, encontram o desejo comum de transformar suas criações em formas de expressão capazes de carregar significados, e a Rosas Gloriosas é o resultado desse encontro.
Em Pedra Azul
Leo Lima e Cleide Almeida
Pedra Azul foi o destino escolhido pelo cantor Leo Lima, para comemorar mais um ano de vida da sua mulher, Cleide Almeida. O casal aproveitou para curtir o friozinho das montanhas capixabas, durante a data especial.  Divulgação

Vem aí!

Seminário Estadual de Libras

O Senac-ES realiza, de 21 a 23 de outubro, o II Seminário Estadual de Libras, com programação gratuita em Linhares, Vitória e Cachoeiro de Itapemirim. O encontro reunirá pesquisadores, profissionais, empresas e representantes da comunidade surda para discutir inclusão, acessibilidade, educação, tecnologia, representatividade e mercado de trabalho, com nomes como Ronice Müller de Quadros, uma das principais referências brasileiras nos estudos da Língua Brasileira de Sinais, Daniel Junqueira Carvalho, professor surdo, pesquisador e doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Matteus Ribeiro, artista surdo, performer e instrutor de Libras, Criador das performances Librashow e Surdance, ele desenvolve um trabalho que reúne Língua Brasileira de Sinais, música, dança e expressão corporal.

Almoço
Alessandro, Valdecir e Valtair Torezani
Alessandro, Valdecir e Valtair Torezani: encontro na Fazenda Miguel.  Cloves Louzada

Black Friday 

Consumidor mais atento

A Black Friday vem por aí e deve encontrar um consumidor mais planejado e criterioso. Pesquisa da Opinion Box e Dito aponta que 62% pretendem comprar na data, enquanto levantamento da Globo Ads mostra que 80% só aproveitam a promoção quando encontram preços realmente menores do que em outros períodos. Para o presidente da CDL Vitória, Rogério Alcantara, esse comportamento muda a relação com as ofertas. “O consumidor está pesquisando, comparando preços e decidindo com antecedência onde pretende comprar. Por isso, transparência, confiança e uma vantagem real fazem cada vez mais diferença na decisão de compra”, destaca.

Em Vila Velha
Evangelos Sakulis, Lucas Fraga e André Poloni

Uma iniciativa da ASSEVILA, em parceria com a Prefeitura de Vila Velha, o Sebrae/ES, o Sindbares e a ABIH, busca integrar os diferentes segmentos do turismo e fortalecer a economia local. Lançado nesta quinta-feira (08), o Circuito Vila propõe aproximar hotéis, restaurantes, atrativos turísticos, comércio e serviços, ampliando as oportunidades para os empreendedores e qualificando a experiência dos visitantes. Na foto: O conselheiro de Turismo da Assevila Evangelos Sakulis, o secretário de turismo de Vila Velha Lucas Fraga e o Diretor Institucional da Assevila André Poloni. 

 Fabrício Lima

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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