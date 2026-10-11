Carolina Neves e Ciccy Halpern lançam coleção Rosas Gloriosas em Vitória

Carolina Neves recebeu Ciccy Halpern em seu ateliê, na Praia do Canto, em Vitória, para o lançamento oficial da coleção Rosas Gloriosas. Rosas Gloriosas é uma coleção de parceria inédita entre a joalheria Carolina Neves e Ciccy Halpern, artista plástica, empresária brasileira e diretora criativa da Mixed e da New Match.





Pela primeira vez, as obras de Ciccy saem das telas e ganham forma em joias – incluindo anéis, escapulários e pingentes em ouro 18k, madrepérola, pérolas, rubis e turmalinas rosa, com esculturas florais inspiradas na iconografia religiosa que a artista retrata em suas pinturas. A coleção marca também um momento inédito na trajetória da Carolina Neves , é a primeira vez que a marca utiliza madrepérola pintada à mão em suas peças.



