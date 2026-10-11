Carolina Neves e Ciccy Halpern lançam coleção Rosas Gloriosas em Vitória

Vem aí!
Seminário Estadual de Libras
O Senac-ES realiza, de 21 a 23 de outubro, o II Seminário Estadual de Libras, com programação gratuita em Linhares, Vitória e Cachoeiro de Itapemirim. O encontro reunirá pesquisadores, profissionais, empresas e representantes da comunidade surda para discutir inclusão, acessibilidade, educação, tecnologia, representatividade e mercado de trabalho, com nomes como Ronice Müller de Quadros, uma das principais referências brasileiras nos estudos da Língua Brasileira de Sinais, Daniel Junqueira Carvalho, professor surdo, pesquisador e doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Matteus Ribeiro, artista surdo, performer e instrutor de Libras, Criador das performances Librashow e Surdance, ele desenvolve um trabalho que reúne Língua Brasileira de Sinais, música, dança e expressão corporal.
Black Friday
Consumidor mais atento
A Black Friday vem por aí e deve encontrar um consumidor mais planejado e criterioso. Pesquisa da Opinion Box e Dito aponta que 62% pretendem comprar na data, enquanto levantamento da Globo Ads mostra que 80% só aproveitam a promoção quando encontram preços realmente menores do que em outros períodos. Para o presidente da CDL Vitória, Rogério Alcantara, esse comportamento muda a relação com as ofertas. “O consumidor está pesquisando, comparando preços e decidindo com antecedência onde pretende comprar. Por isso, transparência, confiança e uma vantagem real fazem cada vez mais diferença na decisão de compra”, destaca.
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