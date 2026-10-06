Rodrigo e Joana Barbosa homenageiam tenista Fernando Meligeni em jantar em Vila Velha

Joana e Rodrigo Barbosa receberam amigos da Grand Construtora e influenciadores para uma homenagem ao tenista Fernando Meligeni, que veio ao Estado para inaugurar o complexo de lazer no Taj Home Resort e batizar com o nome dele as quadras de tênis. O encontro foi na sexta-feira (02), na quadra de saibro, que virou palco de uma mesa de banquete para 30 pessoas.
O menu em homenagem ao semifinalista de Roland Garros e medalhista de ouro pan-americano foi assinado pelo chef João Vieira, do Empório 85, que vai operar os restaurantes do Taj. Destaque para o prato de frutos do mar com maçã verde, peixe confitado com musseline de abóbora e um cupim prensado ao roti de melado com conchiglione de queijo azul.
Idealizado nos detalhes por Joana Barbosa e executado pela cerimonialista Stella Miranda, o circuito de inauguração das quadras continuou no dia 4 com o evento "Domingo no Taj", reunindo famílias dos futuros moradores com oficinas de viseiras, doces temáticos, clínicas esportivas, catering by Karla Brandão e show de Saulo Simonassi.
Bazar e desfile
Festa solidária em prol do Asilo dos Idosos
A ex-miss ES e influenciadora Stephany Pim se prepara para a apresentação da 4ª edição do Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos de Vitória, que acontece nesta quarta-feira (07), na Casa Lounge, em Vitória. A noite especial terá o tradicional desfile de looks selecionados pela fashion stylist Nanda Trindade, seguido de exposição e venda de todas as peças arrecadadas para o evento. A festa solidária contará com show de Nano Vianna, DJ, buffet da Casa Lounge e open bar Bacco durante toda a noite. Toda a renda arrecadada com a venda dos ingressos e das peças do bazar será destinada ao Asilo dos Idosos de Vitória. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.
Prêmio
ES em destaque nacional
O Espírito Santo está entre os finalistas da 7ª edição do Prêmio de Inovação J.Ex, uma das principais premiações do país voltadas à inovação, transformação digital e gestão no Sistema de Justiça. O Defensor Público-Geral do Estado, Vinícius Chaves de Araújo, concorre na categoria Liderança Exponencial – Defensorias Públicas. A indicação reconhece o trabalho desenvolvido à frente da Defensoria Pública do Espírito Santo (DPEES), com iniciativas voltadas à modernização da instituição, eficiência da gestão e ampliação do acesso à Justiça. A premiação reúne profissionais e instituições que se destacam pela adoção de práticas inovadoras e pela busca de soluções capazes de aprimorar os serviços oferecidos à população.
Estreia
A designer e gemóloga capixaba Lara Calmon prepara uma noite especial para apresentar sua primeira coleção de joias autorais, Vere Brasilis, pela marca Yolandda Calmon. Será no dia 8 de outubro, no Ateliê de Cerâmica Tetê Lordello.
Em Brasília
A advogada Luciana Mattar Vilela Nemer participa nesta quarta-feira (07), em Brasília, do Brasil Export – Fórum Nacional de Infraestrutura de Transportes, Energia e Mineração, que acontece no Royal Tulip Alvorada. Ela será a mediadora do painel “Estabilidade regulatória e previsibilidade para investimentos no setor de infraestrutura”, que reunirá Guilherme Sampaio, diretor-geral da ANTT; Mauro Henrique Moreira Souza, diretor-geral da ANM; e Frederico Dias, diretor-geral da Antaq.
Em Pedra Azul
O empresário Leandro Camargo e a advogada Sara Gomes sobem ao altar no próximo dia 11 de outubro, em Pedra Azul. A celebração e a recepção para familiares e amigos acontecerão no Cerimonial Itamaraty, de Carlos Manato e Soraya Manato, sob a impecável batuta da cerimonialista Mariah Arreguy. Filho de Adeir Guimarães e Roselita Camargo, Leandro vestirá um exclusivo Tuxedo Summer em tecido Loro Piana, assinado pela referência nacional da alta alfaiataria Ivan Aguilar.
Café & negócios
Uma manhã de conexões movimenta o Steffen, na Serra, no dia 14 de outubro. Leonelle Lamas, presidente da Ases, comanda o 238º Caneg, com palestra de Mônico Torres, da Sicredi Serrana. “O empresário precisa compreender os movimentos do mercado, avaliar riscos e tomar decisões com segurança”, afirma Leonelle.
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