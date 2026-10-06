Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Rodrigo e Joana Barbosa homenageiam tenista Fernando Meligeni em jantar em Vila Velha
Renata Rasseli

Rodrigo e Joana Barbosa homenageiam tenista Fernando Meligeni em jantar em Vila Velha

O evento reuniu amigos do casal e influenciadores para inaugurar o complexo de lazer no Taj Home Resort, na sexta-feira (02)

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

06 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Rodrigo Barbosa, o tenista Fernando Meligeni e Joana Barbosa
Rodrigo Barbosa, o tenista Fernando Meligeni e Joana Barbosa: jantar vip no Taj Home Resort, em Vila Velha.  Cloves Louzada

Joana e Rodrigo Barbosa receberam amigos da Grand Construtora e influenciadores para uma homenagem ao tenista Fernando Meligeni, que veio ao Estado  para inaugurar o complexo de lazer no Taj Home Resort e batizar com o nome dele as quadras de tênis. O encontro foi na sexta-feira (02), na quadra de saibro, que virou palco de uma mesa de banquete para 30 pessoas.


O menu em homenagem ao semifinalista de Roland Garros e medalhista de ouro pan-americano foi assinado pelo chef João Vieira, do Empório 85, que vai operar os restaurantes do Taj. Destaque para o prato de frutos do mar com maçã verde, peixe confitado com musseline de abóbora e um cupim prensado ao roti de melado com conchiglione de queijo azul. 


Idealizado nos detalhes por Joana Barbosa e executado pela cerimonialista Stella Miranda, o circuito de inauguração das quadras continuou no dia 4 com o evento "Domingo no Taj", reunindo famílias dos futuros moradores com oficinas de viseiras, doces temáticos, clínicas esportivas, catering by Karla Brandão e show de Saulo Simonassi.

Na Suíça
Marcio Brotto, Frederico Balsemao e Bruno Barcellos
O fundador da Balcoffee, Frederico Balsemao, entre os sócios da Bergi Advocacia, Marcio Brotto de Barros e Bruno Barcellos Pereira, em Montreux, na Suíça. Os advogados viajaram para o SCTA Forum & Dinner 2026, que reuniu a comunidade global do café, e a agenda incluiu jantar em comemoração aos 30 anos da empresa parceira, que atua na intermediação de café nos mercados nacional e internacional, e aos 50 anos de carreira de Frederico. Na foto: Marcio Brotto, Frederico Balsemao e Bruno Barcellos.  Divulgação

Bazar e desfile

Festa solidária em prol do Asilo dos Idosos 

A ex-miss ES e influenciadora Stephany Pim se prepara para a apresentação da 4ª edição do Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos de Vitória, que acontece nesta quarta-feira (07), na Casa Lounge, em Vitória. A noite especial terá o tradicional desfile de looks selecionados pela fashion stylist Nanda Trindade, seguido de exposição e venda de todas as peças arrecadadas para o evento. A festa solidária contará com show de Nano Vianna, DJ, buffet da Casa Lounge e open bar Bacco durante toda a noite. Toda a renda arrecadada com a venda dos ingressos e das peças do bazar será destinada ao Asilo dos Idosos de Vitória. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla. 

Mercado imobiliário
Marcella Surlo, Renata Araújo e Miguiane Pivetta
A Rede Confia, iniciativa do Creci-ES (Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região), promoveu, no dia 17 de setembro, uma capacitação exclusiva para mulheres do mercado imobiliário capixaba. Com o tema “Além da Hospedagem – A revolução do Short Stay”, o encontro reuniu os especialistas Renata Araújo, fundadora da By.Re, e Eduardo Borges, CEO do Grupo Reserva Negócios Imobiliários, e para discutir as transformações e oportunidades do modelo de locação por curta temporada. Na foto: Marcella Surlo, Renata Araújo e Miguiane Pivetta. Divulgação

Prêmio

ES em destaque nacional

O Espírito Santo está entre os finalistas da 7ª edição do Prêmio de Inovação J.Ex, uma das principais premiações do país voltadas à inovação, transformação digital e gestão no Sistema de Justiça. O Defensor Público-Geral do Estado, Vinícius Chaves de Araújo, concorre na categoria Liderança Exponencial – Defensorias Públicas. A indicação reconhece o trabalho desenvolvido à frente da Defensoria Pública do Espírito Santo (DPEES), com iniciativas voltadas à modernização da instituição, eficiência da gestão e ampliação do acesso à Justiça. A premiação reúne profissionais e instituições que se destacam pela adoção de práticas inovadoras e pela busca de soluções capazes de aprimorar os serviços oferecidos à população.

Joias e flores
Ivana Izoton com Fernanda Duarte, Júlia Cypreste e Carine Carla
Ivana Izoton com Fernanda Duarte, Júlia Cypreste e Carine Carla durante o Sábado Florido, que levou cores, flores e uma curadoria especial de joias à loja da designer, na Praia do Canto. Divulgação

Estreia
A designer e gemóloga capixaba Lara Calmon prepara uma noite especial para apresentar sua primeira coleção de joias autorais, Vere Brasilis, pela marca Yolandda Calmon. Será no dia 8 de outubro, no Ateliê de Cerâmica Tetê Lordello. 

Em Brasília
A advogada Luciana Mattar Vilela Nemer participa nesta quarta-feira (07), em Brasília, do Brasil Export – Fórum Nacional de Infraestrutura de Transportes, Energia e Mineração, que acontece no Royal Tulip Alvorada. Ela será a mediadora do painel “Estabilidade regulatória e previsibilidade para investimentos no setor de infraestrutura”, que reunirá Guilherme Sampaio, diretor-geral da ANTT; Mauro Henrique Moreira Souza, diretor-geral da ANM; e Frederico Dias, diretor-geral da Antaq.

Em Pedra Azul
O empresário Leandro Camargo e a advogada Sara Gomes sobem ao altar no próximo dia 11 de outubro, em Pedra Azul. A celebração e a recepção para familiares e amigos acontecerão no Cerimonial Itamaraty, de Carlos Manato e Soraya Manato, sob a impecável batuta da cerimonialista Mariah Arreguy. Filho de Adeir Guimarães e Roselita Camargo, Leandro vestirá um exclusivo Tuxedo Summer em tecido Loro Piana, assinado pela referência nacional da alta alfaiataria Ivan Aguilar. 


Café & negócios

Uma manhã de conexões movimenta o Steffen, na Serra, no dia 14 de outubro. Leonelle Lamas, presidente da Ases, comanda o 238º Caneg, com palestra de Mônico Torres, da Sicredi Serrana. “O empresário precisa compreender os movimentos do mercado, avaliar riscos e tomar decisões com segurança”, afirma Leonelle.

Mulheres de negócios
Elayne Borel e Jhenyfer Souza
As empresárias Elayne Borel e Jhennyfer Souza em encontro mensal de setembro da Rede Mulheres de Negócios. O evento aconteceu no Restaurante Tero, na Praia do Canto, e reuniu as integrantes do grupo master da rede. Divulgação

Veja Também 

RR Entrevista Giulia Moussalen e Pablo Pacheco, organizadores do Vital

"Chame gente, chama todo mundo pro Vital", convidam Giulia Moussalem e Pablo Pacheco

Dila Cipriano, Lucimar Soares, Ivan Aguilar, Graziella Freire e Tatiane Emerich

Ivan Aguilar dá a largada para seu desfile anual com festa em Vitória

Embaixadoras Instituto Tkare

Leilão arrecada doações para crianças do Instituto Tkare em Vitória

Diretoria Afecc

Afecc abre oficialmente o Outubro Rosa 2026 em cerimônia inédita no Shopping Vitória

Alda Libardi, Rovana Agrizzi, Fanilda Barros e Marianne Assbu

Conexões Femininas debate a saúde cardiovascular da mulher em Vitória

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli Festa Festa de Aniversário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polo gastronômico terá cinco unidades comerciais
Vitória lança edital para concessão de polo gastronômico e guarderia náutica
Caminhão atinge fiação e provoca queda de poste em Cachoeiro de Itapemirim
Caminhão derruba poste e deixa residências sem energia em Cachoeiro
Lula em fala na reunião de coordenação com aliados políticos em Brasília, transmitida por redes sociais
PCB e PSTU farão 'apoio crítico' a Lula e ao PT no segundo turno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados