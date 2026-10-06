Rodrigo e Joana Barbosa homenageiam tenista Fernando Meligeni em jantar em Vila Velha

Joana e Rodrigo Barbosa receberam amigos da Grand Construtora e influenciadores para uma homenagem ao tenista Fernando Meligeni, que veio ao Estado para inaugurar o complexo de lazer no Taj Home Resort e batizar com o nome dele as quadras de tênis. O encontro foi na sexta-feira (02), na quadra de saibro, que virou palco de uma mesa de banquete para 30 pessoas.





O menu em homenagem ao semifinalista de Roland Garros e medalhista de ouro pan-americano foi assinado pelo chef João Vieira, do Empório 85, que vai operar os restaurantes do Taj. Destaque para o prato de frutos do mar com maçã verde, peixe confitado com musseline de abóbora e um cupim prensado ao roti de melado com conchiglione de queijo azul.





Idealizado nos detalhes por Joana Barbosa e executado pela cerimonialista Stella Miranda, o circuito de inauguração das quadras continuou no dia 4 com o evento "Domingo no Taj", reunindo famílias dos futuros moradores com oficinas de viseiras, doces temáticos, clínicas esportivas, catering by Karla Brandão e show de Saulo Simonassi.