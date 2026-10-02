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Renata Rasseli

Conexões Femininas debate a saúde cardiovascular da mulher em Vitória

Alda Libardi e Marianne Assbu receberam as médicas Rovana Agrizzi e Fanilda Barros, nesta quarta-feira (30), na Praia do Canto

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

02 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Alda Libardi, Rovana Agrizzi, Fanilda Barros e Marianne Assbu
Alda Libardi, Rovana Agrizzi, Fanilda Barros e Marianne Assbu: em noite de Conexões Femininas.  Mônica Zorzanelli

O Conexões Femininas, projeto conduzido por Marianne Assbu e pela médica ginecologista Alda Libardi, vem se consolidando como um espaço de encontros e conversas sobre temas ligados à vida, à saúde e aos desafios contemporâneos das mulheres. As edições combinam informação, troca de experiências e convivência, sempre trazendo convidadas com diferentes trajetórias e áreas de atuação.


Na  edição de setembro, nesta quarta-feira (30), o projeto recebeu as médicas Rovana Agrizzi, cardiologista, e Fanilda Barros, angiologista, para uma conversa dedicada à saúde cardiovascular e à performance da mulher

Veja quem circulou pelo encontro na galeria de Mônica Zorzanelli. 

Em Salvador
A empresária capixaba Rachel Pires, CEO da Nuvem Sublimação, marcou presença no aniversário de cinco anos de Liz, filha de Lorena Improta e Léo Santana
A empresária capixaba Rachel Pires, CEO da Nuvem Sublimação, marcou presença no aniversário de cinco anos de Liz, filha de Lorena Improta e Léo Santana. A festa também teve o lançamento do projeto Galeroca, cujos personagens estamparam os painéis sublimados, cenários, almofadas e aventais produzidos pela Nuvem. Divulgação

Em novembro

Corrida marca os 80 anos do Grupo Águia Branca

O Grupo Águia Branca celebra 80 anos de história com a primeira edição da Corrida Grupo Águia Branca, que será realizada no dia 29 de novembro, na Orla de Camburi, com provas de 3k, 5k e 10k. A largada será às 6h30, no segundo bolsão de estacionamento da praia de Camburi, em frente à Wellness Club. As inscrições abrem nesta sexta-feira (02), no site Ticket Sports. E não se trata apenas de celebrar uma data. A corrida também busca deixar uma contribuição para a comunidade. Quem optar por doar 2 kg de alimentos não perecíveis no momento da retirada do kit terá 50% de desconto no valor da inscrição. Os alimentos arrecadados serão destinados a projetos sociais em Vitória. Atletas com deficiência e corredores com 60 anos ou mais também têm direito aos benefícios e descontos previstos no regulamento.

Fórum
Thiago Santos, Patrícia Gouvêa, Lincoln Farias e José Ricardo
O LIDE Espírito Santo realizou seu 1º Fórum de Desenvolvimento Econômico, na Fucape, reunindo empresários e representantes de importantes players da infraestrutura logística e portuária capixaba, com o tema “Uma visão de futuro para o Espírito Santo”. Na foto: Thiago Santos, Patrícia Gouvêa, Lincoln Farias e José Ricardo.  Fabrício Saiter

Na Praia do Canto

Novo bistrô no Boulevard

O Shopping Boulevard da Praia, na Praia do Canto, ganhou o Hennings Bistrô, comandado por Fabrício Hennings, que viveu mais de duas décadas na Alemanha. A casa reúne referências das cozinhas alemã, francesa e italiana em um cardápio com identidade brasileira. O ambiente também traz objetos, louças e peças que Fabrício reuniu durante os anos vividos na Europa, combinados a madeira e materiais naturais. A proposta é unir gastronomia e memória em um espaço intimista.

Desfile
Stephanny Pim, apresentadora do desfile, e Anette Musso, voluntária do asilo e uma das organizadoras da 4ª edição do Desfile Bazar em prol da instituição
O Asilo dos Idosos de Vitória recebeu influenciadoras, modelos, jornalistas e outras personalidades da Grande Vitória para o esquenta da 4ª edição do Desfile Bazar em prol da instituição. Promovido por Thaís Góis em parceria com a Fast Nutri, o encontro marcou de forma afetuosa a preparação para o evento beneficente, que será realizado no dia 7 de outubro, na Casa Lounge, na Praia do Canto. Na foto: Stephanny Pim, apresentadora do desfile, e Anette Musso, voluntária do asilo e uma das organizadoras da 4ª edição do Desfile Bazar em prol da instituição.  Diego Morales

Novos caminhos

A discussão sobre recuperação de empresas também ganha espaço na IV Jornada de Direito da Insolvência, realizada nesta sexta-feira (02) em Sorocaba. Felipe Finamore, sócio do Finamore Simoni Advogados, destaca a necessidade de analisar cada caso de forma individualizada, considerando o momento econômico e a estrutura da empresa.

Outubro Rosa

Sabrina Fajardo, Luzia Saliba e Luciana Pedrosa serão as madrinhas da Loja do Outubro Rosa, no próximo dia 13/10, das 19h às 21h, no Shopping Vitória, em prol da Afecc. 


Culinária social

A chef Flávia Gama comanda mais uma edição especial do curso de culinária infantil da Buaiz Alimentos, o Mestre Kukinha, neste sábado, 3 de outubro, na Casa Chocolateria Brasil. A iniciativa da Buaiz Alimentos, que conta com o apoio do Instituto Americo Buaiz (IAB), vai garantir a diversão da garotada e ainda fazer o bem. Todos os alimentos arrecadados no ato das inscrições serão doados ao Instituto Social Emanuel, de Cariacica. Sucesso absoluto entre a criançada, as vagas para esta edição especial do Dia das Crianças já estão esgotadas.


Gastronomia e tênis

Fim de semana dos mais movimentados no Taj Home Resort. A programação em torno da abertura das novas quadras de saibro começa na sexta-feira (02) com um jantar assinado pelo chef João Vieira, que comanda a gastronomia do restaurante e do lazer do empreendimento. O homenageado da noite é o ex-tenista Fernando Meligeni, que no sábado (03) entra em quadra para ministrar clínicas exclusivas de tênis para adultos e crianças. 


Teatro educativo
Vitória recebe  a peça teatral “Abre o Olho”, iniciativa da Sicredi Serrana que utiliza a arte para alertar sobre golpes e traz uma reflexão coletiva sobre segurança digital, cooperação e comunidade, com foco especial na proteção de pessoas idosas, nesta sexta-feira (02),  no Auditório da Rede Gazeta, às 16 h.

Lançamento de curta-metragem
Letícia Dalvi e Maikel Araújo
O Shopping Vitória recebeu o lançamento do curta-metragem Uma Aventura no Mar Sem Fim, da Macakids. A sessão no Cinemark reuniu Maikel Santos, criador da marca, familiares, integrantes do elenco de dublagem e convidados para apresentar a nova produção, que transforma em animação elementos da experiência vivida por Maikel no mar há um ano, em que ficou quatro dias à deriva até ser resgatado. Na foto: Letícia Dalvi e Maikel Araújo. Arthur Louzada

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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