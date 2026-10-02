Conexões Femininas debate a saúde cardiovascular da mulher em Vitória

O Conexões Femininas, projeto conduzido por Marianne Assbu e pela médica ginecologista Alda Libardi, vem se consolidando como um espaço de encontros e conversas sobre temas ligados à vida, à saúde e aos desafios contemporâneos das mulheres. As edições combinam informação, troca de experiências e convivência, sempre trazendo convidadas com diferentes trajetórias e áreas de atuação.
Na edição de setembro, nesta quarta-feira (30), o projeto recebeu as médicas Rovana Agrizzi, cardiologista, e Fanilda Barros, angiologista, para uma conversa dedicada à saúde cardiovascular e à performance da mulher.
Veja quem circulou pelo encontro na galeria de Mônica Zorzanelli.
Em novembro
Corrida marca os 80 anos do Grupo Águia Branca
O Grupo Águia Branca celebra 80 anos de história com a primeira edição da Corrida Grupo Águia Branca, que será realizada no dia 29 de novembro, na Orla de Camburi, com provas de 3k, 5k e 10k. A largada será às 6h30, no segundo bolsão de estacionamento da praia de Camburi, em frente à Wellness Club. As inscrições abrem nesta sexta-feira (02), no site Ticket Sports. E não se trata apenas de celebrar uma data. A corrida também busca deixar uma contribuição para a comunidade. Quem optar por doar 2 kg de alimentos não perecíveis no momento da retirada do kit terá 50% de desconto no valor da inscrição. Os alimentos arrecadados serão destinados a projetos sociais em Vitória. Atletas com deficiência e corredores com 60 anos ou mais também têm direito aos benefícios e descontos previstos no regulamento.
Na Praia do Canto
Novo bistrô no Boulevard
O Shopping Boulevard da Praia, na Praia do Canto, ganhou o Hennings Bistrô, comandado por Fabrício Hennings, que viveu mais de duas décadas na Alemanha. A casa reúne referências das cozinhas alemã, francesa e italiana em um cardápio com identidade brasileira. O ambiente também traz objetos, louças e peças que Fabrício reuniu durante os anos vividos na Europa, combinados a madeira e materiais naturais. A proposta é unir gastronomia e memória em um espaço intimista.
Novos caminhos
A discussão sobre recuperação de empresas também ganha espaço na IV Jornada de Direito da Insolvência, realizada nesta sexta-feira (02) em Sorocaba. Felipe Finamore, sócio do Finamore Simoni Advogados, destaca a necessidade de analisar cada caso de forma individualizada, considerando o momento econômico e a estrutura da empresa.
Outubro Rosa
Sabrina Fajardo, Luzia Saliba e Luciana Pedrosa serão as madrinhas da Loja do Outubro Rosa, no próximo dia 13/10, das 19h às 21h, no Shopping Vitória, em prol da Afecc.
Culinária social
A chef Flávia Gama comanda mais uma edição especial do curso de culinária infantil da Buaiz Alimentos, o Mestre Kukinha, neste sábado, 3 de outubro, na Casa Chocolateria Brasil. A iniciativa da Buaiz Alimentos, que conta com o apoio do Instituto Americo Buaiz (IAB), vai garantir a diversão da garotada e ainda fazer o bem. Todos os alimentos arrecadados no ato das inscrições serão doados ao Instituto Social Emanuel, de Cariacica. Sucesso absoluto entre a criançada, as vagas para esta edição especial do Dia das Crianças já estão esgotadas.
Gastronomia e tênis
Fim de semana dos mais movimentados no Taj Home Resort. A programação em torno da abertura das novas quadras de saibro começa na sexta-feira (02) com um jantar assinado pelo chef João Vieira, que comanda a gastronomia do restaurante e do lazer do empreendimento. O homenageado da noite é o ex-tenista Fernando Meligeni, que no sábado (03) entra em quadra para ministrar clínicas exclusivas de tênis para adultos e crianças.
Teatro educativo
Vitória recebe a peça teatral “Abre o Olho”, iniciativa da Sicredi Serrana que utiliza a arte para alertar sobre golpes e traz uma reflexão coletiva sobre segurança digital, cooperação e comunidade, com foco especial na proteção de pessoas idosas, nesta sexta-feira (02), no Auditório da Rede Gazeta, às 16 h.
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