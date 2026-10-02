Conexões Femininas debate a saúde cardiovascular da mulher em Vitória

Novos caminhos

A discussão sobre recuperação de empresas também ganha espaço na IV Jornada de Direito da Insolvência, realizada nesta sexta-feira (02) em Sorocaba. Felipe Finamore, sócio do Finamore Simoni Advogados, destaca a necessidade de analisar cada caso de forma individualizada, considerando o momento econômico e a estrutura da empresa.





Outubro Rosa

Sabrina Fajardo, Luzia Saliba e Luciana Pedrosa serão as madrinhas da Loja do Outubro Rosa, no próximo dia 13/10, das 19h às 21h, no Shopping Vitória, em prol da Afecc.





Culinária social

A chef Flávia Gama comanda mais uma edição especial do curso de culinária infantil da Buaiz Alimentos, o Mestre Kukinha, neste sábado, 3 de outubro, na Casa Chocolateria Brasil. A iniciativa da Buaiz Alimentos, que conta com o apoio do Instituto Americo Buaiz (IAB), vai garantir a diversão da garotada e ainda fazer o bem. Todos os alimentos arrecadados no ato das inscrições serão doados ao Instituto Social Emanuel, de Cariacica. Sucesso absoluto entre a criançada, as vagas para esta edição especial do Dia das Crianças já estão esgotadas.





Gastronomia e tênis

Fim de semana dos mais movimentados no Taj Home Resort. A programação em torno da abertura das novas quadras de saibro começa na sexta-feira (02) com um jantar assinado pelo chef João Vieira, que comanda a gastronomia do restaurante e do lazer do empreendimento. O homenageado da noite é o ex-tenista Fernando Meligeni, que no sábado (03) entra em quadra para ministrar clínicas exclusivas de tênis para adultos e crianças.





Teatro educativo

Vitória recebe a peça teatral “Abre o Olho”, iniciativa da Sicredi Serrana que utiliza a arte para alertar sobre golpes e traz uma reflexão coletiva sobre segurança digital, cooperação e comunidade, com foco especial na proteção de pessoas idosas, nesta sexta-feira (02), no Auditório da Rede Gazeta, às 16 h.