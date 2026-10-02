Justiça do Rio autoriza transferência de ‘Waguinho Batman’ para presídio do ES

Preso há pouco mais de dois meses no Rio de Janeiro, Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como "Waguinho Batman", teve sua transferência autorizada para uma das unidades prisionais do Espírito Santo.





A decisão é do Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, do dia 9 de setembro, atendendo a uma outra determinação, do Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes, datada de 6 de agosto. A medida foi confirmada em 11 de setembro, após o pedido de reconsideração da defesa do detido.





A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pela gestão dos presídios capixabas, informou que já foi comunicada, mas que ainda não há data para a realização da transferência.





Waguinho havia informado à Justiça do Rio que possui familiares no estado e que, por isso, não desejava ser transferido para o sistema prisional capixaba. O pedido, no entanto, foi negado, segundo o descrito na decisão, por falta de documentos que demonstrem vínculo familiar que justifique a permanência no Rio. Consta também na decisão que ele não possuía nem sequer visitantes cadastrados.





Outros argumentos utilizados para fundamentar a transferência foram a superlotação carcerária no sistema prisional fluminense e o fato de a origem da prisão estar vinculada a processo que tramita no Espírito Santo.





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Defesa contesta transferência





O advogado Frederico Pozzatti de Souza faz a defesa de Gilbert. Ele contesta a transferência de seu cliente, relatando que o Juízo de Execuções Penais do Rio autorizou a medida sem ter sido informado de que seu cliente também estava preso por um mandado expedido em outro processo, que tramita no Juízo de Itaguaí (RJ).





“Ocorre que o aceite inicial do Juízo de Execuções Penais do Rio de Janeiro está sendo reavaliado. O procedimento está concluso, ou seja, aguardando uma nova decisão judicial. Enquanto isso, o juiz de Itaguaí ainda não decidiu sobre a transferência. Ele abriu vista ao Ministério Público do Rio para manifestação. Isso significa que a questão está em análise, sem autorização ou negativa até o momento”, explicou.





O processo a que o advogado se refere decorre da prisão em flagrante de Gilbert, que se apresentou à polícia com nome e documentos falsos, dizendo ser Flávio Gonçalves Ferreira, e foi preso em flagrante.





“Minha preocupação é que a transferência aconteça antes dessa manifestação. No meu entendimento, isso desconsidera a competência do Juízo de Itaguaí”, assinalou Pozzatti.





Prisão e crime





Foragido há dois anos, Gilbert estava na lista dos mais procurados do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), ele foi localizado no bairro Engenho, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio, usando nome e documentos falsos.





Ele é acusado de ser o mandante do assassinato do vereador de Presidente Kennedy, Marcos Augusto Costalonga, que era conhecido como Marquinhos da Cooperativa, morto a tiros em 2021. Por esse crime foi expedido mandado de prisão contra ele em 2024.





Outras decisões judiciais informam que, além do homicídio do vereador, Gilbert responde, em terras capixabas, a mais de uma ação penal de competência do Tribunal do Júri, já tendo se tornado réu em um caso de homicídio em Cachoeiro de Itapemirim.



