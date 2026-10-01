Laura Giestas Morgado Horta e Marcelo Nassar Filho dizem sim-sim na Pedra Azul

Sob as bênçãos de Cláudia Giestas Bianchi e João Luiz Bianchi, Tatiana e Maximillian Morgado Horta, Cileimar e Marcelo Nassar, Laura Giestas Morgado Horta e Marcelo Nassar Filho disseram sim-sim, na Pedra Azul. A cerimônia religiosa foi na Igreja Paróquia Nossa Senhora de Fátima, seguida de festa na Pousada Pedra Azul.
O tema da festa foi inspirado nas Bodas de Diamante de Ilza e Jônice Tristão, em 2014: os cisnes, símbolo universal de amor eterno, de fidelidade e de pureza. Nas águas do Lago Negro, na Pousada Pedra Azul, nadam, até hoje, os cisnes que inspiraram essa história, há 12 anos. A noiva foi movida pela mesma sensibilidade de sua tia-bizavó, D. Ilza Giestas Tristão.
A Dan Sendas concretizou o sonho da noiva. Amiga das famílias dois noivos, Stella Miranda comandou com perfeição o espetáculo. A pista foi animada pelo DJ De Prá e banda Ubando. Para os “inimigos do fim”, o after party foi agitado pelo DJ Raul Zardini.
Os noivos aproveitam a lua de mel no Japão. Veja as fotos de Dam Fotografias e Laila Castiglioni.
Turismo
Tendências de viagens
O Relatório de Tendências 2027 da Hilton, realizado com mais de 14 mil viajantes em 14 países, aponta uma mudança no jeito de viajar: no próximo ano, a busca pela viagem “perfeita” deve dar espaço a experiências mais flexíveis, pessoais e conectadas ao desenvolvimento e bem-estar. Entre as tendências estão viagens mais curtas, contato com a natureza e a valorização de recomendações confiáveis e do toque humano.
7 Km
Vem aí a Corrida Unimed Sicoob!
Dr. Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Federação Espírito Santo e da Unimed Vitória, convida para a Corrida Unimed Sicoob Circuito Vitória 2026, marcada para 11 de outubro.
A administradora de benefícios Mediatorie apoia o evento. A empresa estará presente com sua equipe e com ações de ativação da marca durante todo o trajeto. O percurso de 7 km vai reunir atletas, famílias e amantes do esporte em um dos cenários mais vibrantes do Espírito Santo, saindo da Avenida Cezar Hilal, em Vitória, atravessando a Terceira Ponte, e terminando no Parque da Prainha, em Vila Velha. Na linha de chegada, a Mediatorie ainda vai sortear duas bicicletas elétricas para os corredores, sendo uma delas exclusiva para os clientes da administradora de benefícios.
Nova sede e galeria
O CEO da Mivita, André Pretti, celebra a inauguração da nova sede da construtora na Praia do Canto. São três andares e 1,3 mil metros quadrados de área, em um projeto pensado para acompanhar a expansão da empresa e proporcionar mais conforto e integração às equipes.
E vem mais por aí: a empresa prepara a Galeria Mivita, na Avenida Américo Buaiz, próximo à Praça da Ciência. A ideia é substituir os tradicionais estandes temporários por um espaço permanente de relacionamento e experiência da marca.
Food Service
O empresário Ildo Steffen abre as portas do seu Steffen Centro de Eventos, entre os dias 6 e 8 de outubro, das 15h às 22h, para a 9ª Feinbares. Principal vitrine do mercado de alimentação e food service do Espírito Santo, o encontro reunirá profissionais e empresários de alimentos & bebidas em torno de rodadas de negócios, circuito de turismo regional e 9 aulas-show exclusivas com corpo docente da Faculdade Novo Milênio.
Novo livro
"Desapropriação e Técnica Processual" é o novo livro do advogado Marcelo Pacheco Machado. A segunda edição é uma versão ampliada e parte de uma percepção do autor da necessidade de conteúdos práticos. Ele buscou organizar os temas e sistematizar o processo civil aplicado às desapropriações a partir da experiência de quem atua diariamente com a matéria.
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