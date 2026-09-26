Juliana Reissinger e Ivan Coelho apresentam o Art & Wine em Vitória

A chegada da primavera será celebrada com uma tarde dedicada à literatura, à poesia e à música na Lúcia Livraria, em Iriri. Neste sábado (26), a partir das 15h, primeira livraria de frente para o mar do Espírito Santo recebe o Palavra Pólen Poesia, encontro que reúne lançamentos de livros, conversa com autores e apresentação musical. Entre os destaques está a escritora mineira Paula Novais, vencedora do Prêmio Caminhos de Literatura 2025, que lança o romance Gaiolas de concreto armado. A programação também terá Henrique Rodrigues, com Giz, e Camilla Loreta, com Dia quente de inverno, além da apresentação de Camilla ao lado do músico Gabriel Milliet.