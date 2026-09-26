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Renata Rasseli

Juliana Reissinger e Ivan Coelho apresentam o Art & Wine em Vitória

O novo projeto convida o público a fazer uma pausa e viver uma noite dedicada à arte e conexões

Publicado em 26 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

26 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Juliana Reissinger e Ivan Coelho
Juliana Reissinger e Ivan Coelho Equipe Cloves Louzada

Juliana Reissinger, especialista em marketing de relacionamento e eventos de experiência, e o artista plástico Ivan Coelho lançaram o Art & Wine, projeto que convida o público a fazer uma pausa e viver uma noite dedicada à arte, à inspiração e às boas conexões, regada a bons vinhos. A primeira edição movimentou o Atelier do Artista, em Vitória, nesta quarta-feira (23).

Aniversário
Andressa Allen
Andressa Allen celebrou a chegada dos 40 ao lado de amigas, no Restaurante Aleixo, em Vitória.  Cloves Louzada

Em São Paulo

Encontro Nacional de Pensadores

A advogada previdenciária Juliana Pimentel vai participar do Encontro Nacional de Pensadores, nos dias 26 e 27 de setembro, em São Paulo. Será um evento presencial e imersivo, voltado para a troca de ideias, reflexão profunda e transformação pessoal e profissional. Organizado pelo advogado, professor e ex-juiz de direito, Samer Agi, o encontro terá a participação de renomados palestrantes: Firmino Cortada, Raphael Tonon, Flavia Gaeta, Rafa Leite, Cleiton Maranhão e a capixaba Tay Dantas. 

Moda
Solange e Sonia Zanotti Schneider
Solange e Sonia Zanotti Schneider: em noite fashion na Mulher Ativa, em Vitória  Mônica Zorzanelli

Um brinde à primavera

Literatura, poesia e música 

A chegada da primavera será celebrada com uma tarde dedicada à literatura, à poesia e à música na Lúcia Livraria, em Iriri. Neste sábado (26), a partir das 15h, primeira livraria de frente para o mar do Espírito Santo recebe o Palavra Pólen Poesia, encontro que reúne lançamentos de livros, conversa com autores e apresentação musical. Entre os destaques está a escritora mineira Paula Novais, vencedora do Prêmio Caminhos de Literatura 2025, que lança o romance Gaiolas de concreto armado. A programação também terá Henrique Rodrigues, com Giz, e Camilla Loreta, com Dia quente de inverno, além da apresentação de Camilla ao lado do músico Gabriel Milliet.

Em São Paulo
Leandro Crepaldi, Cris Locatelli e Geraldo Carrara
Leandro Crepaldi, Cris Locatelli e Geraldo Carrara  em evento em São Paulo sobre mercado de luxo. Divulgação

Veja Também 

Juliana Barreto, Samia Sassine, Marianne Assbu, Dudu Altoé e Renata Consuelo

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Marcela Grasseli, Lara Brotas, Heberth Sobral e Kassio Fontoura

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Therezinha e Eduardo Calhau

Eduardo Calhau lança livro sobre história de superação em Vitória

Marcelo Pimentel, Francielly Ramos, Eulália Chieppe, Carlos Reynolds e Décio Chieppe

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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