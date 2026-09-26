Juliana Reissinger e Ivan Coelho apresentam o Art & Wine em Vitória

Juliana Reissinger, especialista em marketing de relacionamento e eventos de experiência, e o artista plástico Ivan Coelho lançaram o Art & Wine, projeto que convida o público a fazer uma pausa e viver uma noite dedicada à arte, à inspiração e às boas conexões, regada a bons vinhos. A primeira edição movimentou o Atelier do Artista, em Vitória, nesta quarta-feira (23).
Em São Paulo
Encontro Nacional de Pensadores
A advogada previdenciária Juliana Pimentel vai participar do Encontro Nacional de Pensadores, nos dias 26 e 27 de setembro, em São Paulo. Será um evento presencial e imersivo, voltado para a troca de ideias, reflexão profunda e transformação pessoal e profissional. Organizado pelo advogado, professor e ex-juiz de direito, Samer Agi, o encontro terá a participação de renomados palestrantes: Firmino Cortada, Raphael Tonon, Flavia Gaeta, Rafa Leite, Cleiton Maranhão e a capixaba Tay Dantas.
Um brinde à primavera
Literatura, poesia e música
A chegada da primavera será celebrada com uma tarde dedicada à literatura, à poesia e à música na Lúcia Livraria, em Iriri. Neste sábado (26), a partir das 15h, primeira livraria de frente para o mar do Espírito Santo recebe o Palavra Pólen Poesia, encontro que reúne lançamentos de livros, conversa com autores e apresentação musical. Entre os destaques está a escritora mineira Paula Novais, vencedora do Prêmio Caminhos de Literatura 2025, que lança o romance Gaiolas de concreto armado. A programação também terá Henrique Rodrigues, com Giz, e Camilla Loreta, com Dia quente de inverno, além da apresentação de Camilla ao lado do músico Gabriel Milliet.