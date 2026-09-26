Indecisos e voláteis até o Dia D na eleição para presidente do Brasil

O Brasil, podemos dizer, vive uma espécie de entressafra de oferta política de novos líderes de porte nacional. Ao mesmo tempo, o país vive um novo momento de nova demanda por líderes moderados posicionados no Centro do espectro político. São os chamados independentes, que chegam a 33% do eleitorado nacional. Se for considerado o centro expandido – isto é, centro-direita/centro/centro-esquerda – esta demanda é muito maior.





Dada essa realidade – escassez de oferta – os brasileiros podem, até o Dia D, tomar simplesmente o rumo da alienação eleitoral: a soma de abstenções & brancos & nulos. Alguns institutos já preveem a superação do histórico de mediana de 20% de abstenções.





Por isso – dada a probabilidade de alienação eleitoral mais alta e, ao mesmo tempo, dada a probabilidade de alta volatilidade no final –, parece prematuro mirar o que vai acontecer no segundo turno.





É claro que é importante medir a tendência estatística para o segundo turno – e os Institutos estão fazendo isso e convergindo para resultados semelhantes. Mas ainda não temos nem previsibilidade mais segura do que vai acontecer no primeiro turno. Talvez só lá no final da semana que vem, com a inclusão da medição de votos válidos.





Por enquanto, a única previsibilidade possível é a de que numa guerra de rejeições pode crescer o voto útil e a predominância do “voto-anti”: antipetismo ou antibolsonarismo. Mas ainda assim é pouco.





Por que seria pouco ou insuficiente? Porque nestas eleições “sui generis” pela própria natureza da escassez de oferta de novas lideranças, há também outro fato “sui generis'. Refiro-me ao verdadeiro imbróglio que mistura a crise do STF com o caso Master e com o caso INSS. E, ainda, mistura tudo isso com as eleições e com as escolhas políticas do eleitorado.