Selo da credibilidade: ES precisa de rating internacional ou basta o seu CAPAG A+?

No xadrez do capitalismo global, o carimbo das grandes agências de classificação de risco costuma abrir portas. No plano subnacional brasileiro, contudo, a engrenagem é bem mais travada: desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, os estados não emitem títulos públicos de dívida, e operações de crédito externo dependem visceralmente do aval da União e do crivo do Senado.





Para muitos, isso tornaria a busca por um rating internacional um caminho complexo, visto que o teto soberano do país dita o ritmo dos empréstimos e poucos estados optam por contratar essas chancelas.





Mas é exatamente aqui que o debate ganha maturidade: a verdadeira utilidade de um rating ou de uma chancela de mercado não é substituir o aval federal para tomar empréstimos tradicionais, mas sim atuar como um poderoso instrumento de diplomacia empresarial, concessões e atração de investimento privado.