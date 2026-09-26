Ricardo e Pazolini empatados: o que explica o resultado da pesquisa Quaest

O governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) estão tecnicamente empatados na corrida pelo Palácio Anchieta, com 33% e 31% das intenções de voto, respectivamente.
Esses percentuais são muito próximos, os dois estão no mesmo patamar. O resutado, revelado pela pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta e publicada na sexta-feira (25), é ruim para Ricardo.
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A queda de 13 pontos percentuais é a mais acentuada entre todos os cruzamentos investigados pela Quaest neste levantamento.
Ao passo que Pazolini subiu de 19% para 28%, nove pontos, entre os eleitores que têm 60 anos ou mais.
RICARDO CAI NA ESQUERDA; PAZOLINI CRESCE NA DIREITA
Ricardo perdeu seis pontos entre os eleitores que se declaram lulistas (passou de 41% para 35%) e oscilou três pontos para baixo entre os de esquerda não lulista (de 41% para 38%).
Pazolini, por sua vez, declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) na corrida pela Presidência da República e aliou-se ao senador Magno Malta, presidente estadual do PL.
Nas peças de campanha e nos discursos, porém, o ex-prefeito nunca cita Flávio nem Magno. E posta-se mais à centro-direita que à direita radical.
Na esquerda não lulista, o petista passou de 27% para 28%.
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