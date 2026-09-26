Ricardo e Pazolini empatados: o que explica o resultado da pesquisa Quaest

O governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) estão tecnicamente empatados na corrida pelo Palácio Anchieta, com 33% e 31% das intenções de voto, respectivamente.





Esses percentuais são muito próximos, os dois estão no mesmo patamar. O resutado, revelado pela pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta e publicada na sexta-feira (25), é ruim para Ricardo.





O governador ainda está à frente, numericamente. Só que no levantamento anterior da Quaest, divulgado no dia 27 de agosto , a vantagem de Ricardo para Pazolini era de 7 pontos percentuais. Agora, é de 2 pontos.





A margem de erro da pesquisa desta sexta-feira (25) e a de agosto é a mesma: três pontos percentuais para mais ou para menos. A vantagem do governador para o ex-prefeito em agosto "passou raspando", evitando por um triz o empate técnico no extremo da margem.





Desta vez, Pazolini realmente encostou no emedebista.









> Quer receber as publicações da coluna Letícia Gonçalves em primeira mão pelo WhatsApp? Clique aqui De agosto para cá, Ricardo oscilou dois pontos para baixo, passou de 35% para 33%. Enquanto Pazolini oscilou três pontos para cima, de 28% para 31%.





Reparem que nem o governador sofreu uma queda vertiginosa nem Pazolini "disparou", mas como a distância que os separava era curta, as oscilações foram suficientes para mudar consideravelmente o cenário.





E o que explica esse fenômeno? Cruzamentos feitos pela própria Quaest indicam as prováveis respostas.





IDOSOS SOLTARAM A MÃO DE RICARDO





Ricardo perdeu mais intenções de voto justamente no segmento que lhe era, em agosto, mais favorável: os eleitores de 60 anos ou mais. Nesse recorte, ele caiu de 56% para 43%.



A queda de 13 pontos percentuais é a mais acentuada entre todos os cruzamentos investigados pela Quaest neste levantamento.



Ao passo que Pazolini subiu de 19% para 28%, nove pontos, entre os eleitores que têm 60 anos ou mais.





Os idosos soltaram a mão de Ricardo, por assim dizer.



