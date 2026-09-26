Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/09/2026

A carta “7 de Copas” mostra muitas possibilidades ao redor de Gêmeos, mas também o risco de se perder entre desejos, dúvidas e expectativas. No amor, poderá haver mais de uma opção ou uma situação que desperte sentimentos conflitantes, pedindo discernimento. Na carreira, escolha prioridades antes de abraçar vários projetos ao mesmo tempo, enquanto, na saúde, será importante evitar excessos e manter os pés no chão. Entre amigos, nem toda promessa deve ser levada ao pé da letra, então observe atitudes além das palavras.