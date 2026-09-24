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Eleições 2026

Lula tem 47% e Flávio, 45%, em segundo turno, aponta Datafolha

Os dois candidatos permanecem tecnicamente empatados, segundo a pesquisa, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 19:28

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

24 set 2026 às 19:28

SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto, ante 45% do senador Flávio Bolsonaro (PL), em eventual segundo turno da disputa pela Presidência da República, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24.


Os dois permanecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

No levantamento anterior, divulgado em 17 de setembro, Lula tinha 46% e Flávio, 44%. Ambos oscilaram um ponto porcentual para cima, mantendo a distância de dois pontos entre eles.

Os entrevistados que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos dois passaram de 8% para 7%. Os indecisos permaneceram em 1%.

O levantamento ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026.
Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro
No primeiro turno, Lula tem 40% das intenções de voto e Flávio, 36% Ricardo Stuckert/PR e Agência Senado
Primeiro turno

Lula tem 40% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 36%, segundo a pesquisa Datafolha desta quinta (24).

Em relação à pesquisa divulgada no dia 17 de setembro, Lula oscilou 1 ponto porcentual para cima – ele tinha 39% – e Flávio repetiu os 36%. A distância entre os dois passou de três pontos porcentuais para quatro pontos. Eles seguem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

Em seguida, o escritor Augusto Cury (Avante) permanece em terceiro lugar, com 5%, seguido pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, o influenciador Renan Santos (Missão), com 3%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 1%. Brancos e nulos somam agora 5%.

Rejeição

Lula e Flávio Bolsonaro são rejeitados por 45% dos eleitores, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira. Ambos tinham 47% no levantamento anterior, divulgado em 17 de setembro, e oscilaram dois pontos porcentuais para baixo, dentro da margem de erro.

Os dois permanecem empatados como os candidatos com os maiores índices de rejeição. O instituto perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum no primeiro turno da eleição presidencial.

Renan Santos (Missão) manteve 15% de rejeição, seguido por Romeu Zema (Novo), com 14%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 13%, também sem alteração em relação à rodada anterior.

Rui Costa Pimenta (PCO) passou de 11% para 9%, mesmo índice de Samara Martins (UP), que tinha 10%. O escritor Augusto Cury (Avante) oscilou de 9% para 8%, enquanto Edmilson Costa (PCB) passou de 10% para 8%.

Hertz Dias (PSTU) e Clariana Barão (DC) mantiveram 7% cada. Leonardo Avalanche (PRTB), que não constava na pesquisa anterior, também registrou 7%. O veterinário Wilson Grassi (Democrata) passou de 6% para 5%.

Os entrevistados que votariam em qualquer candidato ou não rejeitam nenhum permaneceram em 2%. A parcela dos que rejeitam todos passou de 2% para 1%, enquanto os que não souberam responder foram de 2% para 3%.

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