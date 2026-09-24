Estudar até tarde ajuda ou atrapalha? Neurologista explica os efeitos no cérebro

Na preparação para provas importantes, como Enem e outros vestibulares, é comum aumentar o ritmo de estudos e reduzir o tempo dedicado ao descanso. Para muitos estudantes, ficar algumas horas a mais diante dos livros parece uma forma de aproveitar melhor o tempo e revisar todo o conteúdo. Porém, quando o sono é deixado de lado, o efeito pode ser justamente o contrário: a retenção da matéria, o raciocínio lógico e o controle emocional podem ser prejudicados.