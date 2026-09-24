Por que a urna eletrônica é segura e confiável?

Segundo o chefe da Seção de Logística de Urnas e Voto Informatizado do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Alfredo Andrade dos Santos Junior, a urna eletrônica opera ligada à rede elétrica, mas não depende da energia local. Ela conta com bateria própria para garantir o funcionamento ininterrupto em caso de queda de luz. Ele explica que a urna eletrônica não possui qualquer conexão externa, como acesso à internet ou Bluetooth, o que impede invasões por hacker. "O projeto da urna não permite a implantação de qualquer dispositivo capaz de se conectar a outro", reforça.





A urna utiliza um conjunto de softwares responsáveis pelo funcionamento do equipamento e pela execução do processo de votação. São feitas verificações de autenticidade e integridade dos programas, por meio de barreiras de proteção, como a assinatura digital e o hash.





"O hash é uma espécie de impressão digital matemática de cada arquivo. Ele é um resumo digital que permite verificar, posteriormente, se o sistema utilizado na eleição corresponde à versão que foi testada, sem alterações", explica o técnico.





Após a conclusão dos testes, os programas são gravados em mídias não regraváveis e lacrados (física e digitalmente) para posterior armazenamento na sala-cofre do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Essas verificações são acompanhadas por entidades fiscalizadoras e representantes de partidos políticos como garantia de transparência.





Segundo o Alfredo Junior, outro mecanismo essencial de verificação é a zerésima, documento emitido antes do início da votação para demonstrar que a urna não contém votos. Encerrada a votação, o resultado de cada seção é gravado em uma mídia física (espécie de pendrive), protegido por assinaturas digitais que permitem verificar a autenticidade dos dados e identificar a urna de origem. A mídia é então encaminhada para a transmissão dos resultados à Justiça Eleitoral.





E para conferir se o resultado registrado pela urna é o mesmo recebido pelo sistema de apuração, a auditoria permite a comparação do Boletim de Urna (BU) impresso e afixado em cada seção com os dados recebidos pelo sistema eletrônico. "O BU contém a quantidade de votos atribuída a cada candidato naquela seção", explica Alfredo Junior. O TSE disponibiliza publicamente os arquivos do Registro Digital do Voto (RDV), que assegura a transparência na contagem sem violar o sigilo do voto.





Após a emissão do Boletim de Urna, os dados do resultado são gravados em uma mídia própria e encaminhados a um ponto de transmissão, já que a urna não tem conexão com internet. A partir de computadores autorizados, os arquivos são enviados aos sistemas da Justiça Eleitoral por meio de rede privada, com mecanismos de assinatura digital e criptografia. Recebidos pelo TRE-ES, os dados são processados e totalizados.