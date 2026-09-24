O eleitor cansou, e a política continua falando a língua do século passado

Esse afastamento é resultado de uma transformação mais profunda, que a política ainda não conseguiu compreender inteiramente: a sociedade mudou de velocidade, mas as instituições continuam funcionando sob uma gramática antiga. A inteligência artificial, as redes sociais, a biotecnologia, a computação quântica e outras tecnologias avançam em ritmo exponencial.





As estruturas políticas, jurídicas e administrativas, por sua vez, continuam organizadas segundo modelos herdados dos séculos XVIII, XIX e início do século XX. Cresce um abismo, e é nesse intervalo que nasce parte importante do cansaço contemporâneo.





O cidadão recebe informação em tempo real, assiste a crises se formarem diante dos olhos, acompanha guerras, escândalos entre o Supremo e os políticos, decisões econômicas e conflitos antes que as instituições consigam sequer formular uma resposta. A notícia chega instantaneamente, mas a solução chega tarde.





O resultado é uma sociedade que vive em permanente estado de alerta, submetida a uma sucessão de urgências que não encontram canais proporcionais de resposta. A política chega sempre atrasada à dor que pretende representar.





Esse descompasso não produz somente impaciência. Produz desorganização social, conflitos distributivos e crise de legitimidade. Quando as regras antigas já não explicam a realidade, quando as instituições parecem incapazes de mediar os conflitos novos e quando os discursos tradicionais deixam de oferecer direção, o cidadão começa a procurar respostas fora do repertório convencional. É assim que a ruptura se torna sedutora.





O eleitor não precisa ter se tornado ideologicamente radical para se encantar com discursos radicais. Basta que tenha perdido a confiança nas soluções graduais. A social-democracia prometeu proteção, o neoliberalismo prometeu eficiência, diferentes modelos de governo prometeram estabilidade, prosperidade e modernização.





Para parcelas inteiras da sociedade, no entanto, a promessa reformista perdeu valor porque não conseguiu acompanhar a velocidade da deterioração cotidiana. É nesse terreno que populismos e autoritarismos prosperam: não apenas pela força de seus líderes, mas pelo vazio deixado por instituições que já não conseguem traduzir a experiência concreta da sociedade.





O velho pêndulo entre direita e esquerda continua existindo. Mas ele já não explica sozinho o movimento das urnas. A alternância tornou-se também emocional. O eleitor pode votar em um campo ideológico ou no campo contrário, mas carrega consigo a mesma fadiga, a mesma desconfiança e o mesmo desejo de interromper aquilo que considera insuportável.





O voto, nesse ambiente, deixa de ser escolha e passa a ser reação a tudo que aí está. Enquanto a política continua imaginando que disputa projetos de futuro, o eleitor está tentando apenas sobreviver ao presente.



