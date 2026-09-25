Fernanda Caliari recebe referência em moda de luxo em Vitória

À frente da LABA, a empresária Fernanda Caliari recebeu nesta quarta-feira (23) para encontro com Marcela Bussanra e Horieta Santos, diretoras da marca NK, ícone no mercado de luxo. O evento também marcou um novo momento para a loja, que amplia sua curadoria. O talk seguido de desfile, ao som de Anderson Ventura, contou com catering de Fábio Arcanjo. O RP foi de Marianne Assbu e as fotos são de Diego Morales.
Vozes femininas
Elaine Augusta faz show solo
Com 20 anos de carreira, a cantora e atriz Elaine Augusta faz seu primeiro show solo neste sábado, às 20h, no Theatro Carlos Gomes. No espetáculo "Ninguém vai me dizer o meu lugar", Elaine leva pro palco canções compostas e interpretadas por mulheres que fizeram e fazem história na música brasileira como dona Ivone Lara, Marina Íris, Jovelina Pérola Negra e Leci Brandão. São vozes femininas que traduzem sentimentos, lutas e visões do mundo em profunda sinergia com a vivência da artista. Elaine recebeu o Prêmio da Música Capixaba na categoria Vozes Negras como melhor cantora.
Em São Paulo
Capixaba em festival
Em Maceió
Bruna Medeiros e Daniele Freitas partem para Maceió para comandar o primeiro Workshop Floral Festar fora do ES.
Em Linhares
Na próxima terça-feira, dia 29 de setembro, Carolina Neves leva seu trunk show a Linhares, e a ocasião tem um significado especial. O evento acontece na Vivace Homem, no centro da cidade, a convite de Viviane Pianna, cliente e parceira da joalheria há mais de dez anos. Não é coincidência, foi neste mesmo espaço que a marca realizou um de seus primeiros trunk shows, há uma década. Para receber as convidadas, a designer convocou um time de madrinhas, com amigas e clientes de Linhares: Viviane Pianna, Raphaela Tessarolo, Isa Monti e Italla Monti.
Save the date!
Felipe Finamore vai celebrar a chegada dos 50 com festa no dia 5 de dezembro, em Vitória.
Sábado florido
A designer de joias Ivana Izoton recebe, neste sábado (26), a L’Occitane en Provence para um encontro especial em sua loja, na Praia do Canto, em Vitória. A programação, das 10h às 16h, celebra a chegada da primavera com spa para as mãos, surpresas para as convidadas e uma curadoria de joias coloridas, com gemas e lapidações especiais. A experiência ganha ainda uma vitrine floral assinada pela artista floral Bruna Medeiros.
Veja Também