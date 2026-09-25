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Renata Rasseli

Fernanda Caliari recebe referência em moda de luxo em Vitória

A empresária recebeu convidados para um encontro com a NK, representados pelas diretoras Marcela Bussanra e Horieta Santos, nesta quarta-feira (23), na LABA

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

25 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Marcela Bussanra e Horieta Santos, da NK, com Fernanda Caliari, da LABA
Marcela Bussanra e Horieta Santos, da NK, com Fernanda Caliari, da LABA: tarde fashion em Vitória.  Diego Morales

À frente da LABA, a empresária Fernanda Caliari recebeu nesta quarta-feira (23) para encontro com Marcela Bussanra e Horieta Santos, diretoras da marca NK, ícone no mercado de luxo. O evento também marcou um novo momento para a loja, que amplia sua curadoria. O talk seguido de desfile, ao som de Anderson Ventura, contou com catering de Fábio Arcanjo.  O RP foi de Marianne Assbu e as fotos são de Diego Morales.

Queridas de RR
Maria Rachel Finamore e Renata Pimentel
Maria Rachel Finamore e Renata Pimentel: em tarde de moda na Mulher Ativa, em Vitória.  Mônica Zorzanelli

Vozes femininas

Elaine Augusta faz show solo

Com 20 anos de carreira,  a cantora e atriz Elaine Augusta faz seu primeiro show solo neste sábado,  às 20h, no Theatro Carlos Gomes. No espetáculo "Ninguém vai me dizer o meu lugar", Elaine leva pro palco canções compostas e interpretadas por mulheres que fizeram e fazem história na música brasileira como dona Ivone Lara, Marina Íris, Jovelina Pérola Negra e Leci Brandão. São vozes femininas que traduzem sentimentos,  lutas e visões do mundo em profunda sinergia com a vivência da artista. Elaine recebeu o Prêmio da Música Capixaba na categoria Vozes Negras como melhor cantora. 

Em Minas 
Augusto Pacheco e Cátia Alves
Quem marcou presença na CASACOR Minas Gerais foi o arquiteto Augusto Pacheco. A convite da empresária mineira Cátia Alves (na foto) e de um dos fundadores da mostra, João Grillo, o capixaba circulou pelos ambientes instalados no imponente edifício histórico da capital mineira, repleto de propostas em arquitetura, arte e paisagismo. Divulgação

Em São Paulo

Capixaba em festival

fotografia da série “Simples Assim” de Gabriel Lordêllo
fotografia da série “Simples Assim” de Gabriel Lordêllo Gabriel Lordêllo
Gabriel Lordello está em São Paulo, onde participa do Festival de Fotografia Autoral Photothings neste fim de semana. O fotógrafo capixaba foi um dos selecionados de todo Brasil para participar da exposição principal do festival com uma fotografia da série “Simples Assim”. Lordello também vai oferecer a oficina “Bem-vindo ao Cotidiano” durante o festival que acontece na capital paulista. A viagem para o festival conta com o apoio do edital de locomoção da Secult com recursos do Funcultura.
No Rio
Os empresários Carol e Ricardo Lobato estão no Rio de Janeiro para a convenção de Atacado Inverno 2027 da Oficina, marca masculina que faz parte do Grupo Azzas 2154. No clique, o casal está com Gabriel Zandomênico e Artur Bretas, fundadores da marca, no Jockey Club do Rio.  Divulgação

Em Maceió
Bruna Medeiros e Daniele Freitas partem para Maceió para comandar o primeiro Workshop Floral Festar fora do ES. 


Em Linhares 

Na próxima terça-feira, dia 29 de setembro, Carolina Neves leva seu trunk show a Linhares, e a ocasião tem um significado especial. O evento acontece na Vivace Homem, no centro da cidade, a convite de Viviane Pianna, cliente e parceira da joalheria há mais de dez anos. Não é coincidência, foi neste mesmo espaço que a marca realizou um de seus primeiros trunk shows, há uma década. Para receber as convidadas, a designer convocou um time de madrinhas, com amigas e clientes de Linhares: Viviane Pianna, Raphaela Tessarolo, Isa Monti e Italla Monti.


Save the date!

Felipe Finamore vai celebrar a chegada dos 50 com festa no dia 5 de dezembro, em Vitória. 


Voz do contribuinte
O advogado Eduardo Sarlo, sócio do Sarlo & Machado Advogados e secretário-geral da OAB-ES, foi nomeado membro titular do Conselho Municipal de Recursos Fiscais (CMRF) de Vitória. Indicado pela Ordem, ele vai compor a 1ª Câmara Julgadora como representante dos contribuintes pelos próximos dois anos. A designação saiu no Diário Oficial do Município em 25 de agosto.

Sábado florido

A designer de joias Ivana Izoton recebe, neste sábado (26), a L’Occitane en Provence para um encontro especial em sua loja, na Praia do Canto, em Vitória. A programação, das 10h às 16h, celebra a chegada da primavera com spa para as mãos, surpresas para as convidadas e uma curadoria de joias coloridas, com gemas e lapidações especiais. A experiência ganha ainda uma vitrine floral assinada pela artista floral Bruna Medeiros.

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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