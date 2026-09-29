Bistrô do ES celebra chegada da primavera com festa e música

A chef Bia Delmaestro abriu a primavera unindo arte, vizinhança e alta gastronomia. O último domingo (27) parou a Rua Dr. Guilherme Serrano com o encontro "Le printemps est arrivé !", no Caçarola Bistrot. Entre taças de Enclos Rosé (curadoria de Vicente Jorge) e o set dançante da DJ Larissa Tantan na calçada arborizada, a casa homenageou o legado de Augusto Ruschi e estreou seu novo cardápio de primavera.
O menu reverencia a cuisine du soleil do Sul da França, trazendo joias como a panisse crocante com pesto provençal, a conserva artesanal de atum na Salade Niçoise, e o Poisson Provençal, feito com tilápia sustentável de Pedra Azul. O Caçarola é o primeiro restaurante da Grande Vitória integrado ao programa Sebrae Agrocapixaba.
A ambientação floral levou a assinatura de Bruna Medeiros, com mimos para os convidados: uma cesta com uma orquídea assinada por Joanéa Pedrini, café, doce de leite e ainda as famosas madeleines da chef Bia. Confira as fotos de Mônica Zorzanelli e Rodrigo Gavini.
Mercado imobiliário
Comparação mostra preços em quatro bairros de Vitória
Podcast
Menopausa no divã
Com atuação no Espírito Santo e em São Paulo, a psicanalista Rosânea de Freitas Mangassarian acaba de lançar a segunda temporada do podcast “Menopausa no Divã”. A série propõe conversas francas e poderosas com mulheres sobre os impactos da menopausa no corpo, nos afetos, nos desejos, nas relações e nas diferentes formas de atravessar essa etapa da vida. Nesta temporada, Rosânea recebe como convidadas a ginecologista Alda Libardi; a historiadora e psicanalista Camila Scarpati Dias; a psicanalista Lígia Quintanilha, com mais de 30 anos de experiência clínica em casos de menopausa; e Bianca Bita Flora, que vive o início do climatério e com quem Rosânea tem uma relação especial. Os primeiros episódios estão disponíveis no Spotify e no YouTube.
Nova casa
O empresário Carlos Marianelli recebe convidados no dia 1º de outubro para brindar uma novidade que amplia atuação do Grupo Compose no Espírito Santo. Na ocasião, ele apresenta a Casa Dexco, novo endereço dedicado à arquitetura, ao design e à decoração e que chega a Vitória como a primeira franquia da marca na cidade. O espaço passa a integrar o portfólio do Grupo Compose e reforça a presença da empresa no mercado capixaba.
Lançamento
A Cobra Engenharia reforça sua presença em Linhares e promove o evento de lançamento do novo empreendimento residencial Laguna Club Residence, que será apresentado ao mercado nesta quarta-feira (30), no espaço Conceição Hall.
Contagem regressiva
Tasso Lugon, Fátima Faleiro, Sylvia Renata Cohen, Décio e Cristiane Martins, Inês e Cacá Teixeira, Claudia Rave, Eli e Ricardo Vieira são presenças confirmadas na festa de 10 anos do Clube da Música. O evento será realizado no próximo dia 21 de outubro, às 19 horas, na Casa Lounge, que, em 2016, foi palco do nascimento do Clube, quando ali funcionava o célebre Spirito Jazz, cenário de emblemáticos encontros musicais da cena capixaba.
No Rio
A designer de joias Carla Buaiz desembarca na 35ª CASACOR Rio, que ocupa o histórico Edifício Aliança da Bahia, no Centro carioca. De 29 de setembro a 18 de outubro, Carla apresenta com exclusividade sua mais nova coleção e outras criações autorais de alta joalheria no ambiente “Joalheria” assinado pelo escritório Paula Costa Arquitetura.
Em São Paulo
Glória Kalil, referência nacional de estilo e autora do best-seller "Chic", visitou a exposição "Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra" na CAIXA Cultural São Paulo, na Praça da Sé. A mostra reúne 69 gravuras originais do mestre holandês e é um sucesso de público: mais de 30 mil visitantes em São Paulo e 235 mil nas cidades por onde já passou. Por causa da procura, a exposição foi prorrogada até 25 de outubro. A realização no Brasil é da Premium, dirigida pelo capixaba Álvaro Moura.
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