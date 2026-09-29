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Renata Rasseli

Bistrô do ES celebra chegada da primavera com festa e música

A chef Bia Delmaestro abriu a primavera unindo arte, vizinhança e alta gastronomia, neste domingo (27) com o encontro "Le printemps est arrivé !", no Caçarola Bistrot

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

29 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Bia Delmaestro e Larissa Tantan
Bia Delmaestro e Larissa Tantan: no encontro "Le printemps est arrivé", no Barro Vermelho, neste domingo (27).  Mônica Zorzanelli

A chef Bia Delmaestro abriu a primavera unindo arte, vizinhança e alta gastronomia. O último domingo (27) parou a Rua Dr. Guilherme Serrano com o encontro "Le printemps est arrivé !", no Caçarola Bistrot. Entre taças de Enclos Rosé (curadoria de Vicente Jorge) e o set dançante da DJ Larissa Tantan na calçada arborizada, a casa homenageou o legado de Augusto Ruschi e estreou seu novo cardápio de primavera. 


O menu reverencia a cuisine du soleil do Sul da França, trazendo joias como a panisse crocante com pesto provençal, a conserva artesanal de atum na Salade Niçoise, e o Poisson Provençal, feito com tilápia sustentável de Pedra Azul. O Caçarola é o primeiro restaurante da Grande Vitória integrado ao programa Sebrae Agrocapixaba.

 A ambientação floral levou a assinatura de Bruna Medeiros, com mimos para os convidados: uma cesta com uma orquídea assinada por Joanéa Pedrini, café, doce de leite e ainda as famosas madeleines da chef Bia. Confira as fotos de Mônica Zorzanelli e Rodrigo Gavini. 

Sabatina
Talita Nascimento, Priscila Cruz, Fernando Saliba, Tatiana Tristão e Luciano Gollner
Talita Nascimento, diretora de Relações Governamentais do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos Pela Educação, Fernando Saliba, diretor-presidente do ES em Ação, Tatiana Tristão, diretora de Educação do ES em Ação, e Luciano Gollner, superintendente do ES em Ação, comemoraram o sucesso da Sabatinas pela Educação, realizada em Vitória pelo Todos Pela Educação em parceria com o Espírito Santo em Ação. A programação reuniu os candidatos ao Governo do Estado Lorenzo Pazolini, Helder Salomão e Ricardo Ferraço em entrevistas individuais sobre propostas e prioridades para a Educação Básica, com mediação de Priscila Cruz e do jornalista André Hees. A iniciativa integrou a agenda Educação Já nas Eleições 2026, que promove sabatinas em diferentes estados para ampliar o debate sobre educação durante o período eleitoral. Thiago Guimarães

Mercado imobiliário

Comparação mostra preços em quatro bairros de Vitória

Barro Vermelho registra mediana de R$ 13.376 por metro quadrado em uma comparação disponível na Resos Inteligência de Mercado. Na mesma consulta, Praia do Canto aparece com R$ 13.021, Mata da Praia com R$ 12.521 e Jardim Camburi com R$ 9.894. A plataforma reúne dados de transações imobiliárias em Vitória, e o número de vendas por trás de cada mediana varia entre os bairros. Seu fundador, Giuliano Martins, explica que a ferramenta também mostra “o histórico das referências de venda utilizadas para compor o preço sugerido”.
Congresso
tabeliães Milson Paulin, Rodrigo Reis, Franklin Estrela, a Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Janete Vargas Simões, o Diretor da Escola da Magistratura do Espírito Santo, Desembargador Júlio César, e Juão Vitor
Os tabeliães Milson Paulin, Rodrigo Reis, Franklin Estrela, a Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Janete Vargas Simões, o Diretor da Escola da Magistratura do Espírito Santo, Desembargador Júlio César, e Juão Vitor, representante da Secretaria de Tecnologia do Estado do Espírito Santo: no Congresso Internacional Produção e Valoração da Prova em Juízo - Tendências Contemporâneas, promovido pela Escola da Magistratura e o Tribunal de Justica do Estado do Espírito Santo. Mônica Zorzanelli

Podcast

Menopausa no divã

Com atuação no Espírito Santo e em São Paulo, a psicanalista Rosânea de Freitas Mangassarian acaba de lançar a segunda temporada do podcast “Menopausa no Divã”. A série propõe conversas francas e poderosas com mulheres sobre os impactos da menopausa no corpo, nos afetos, nos desejos, nas relações e nas diferentes formas de atravessar essa etapa da vida. Nesta temporada, Rosânea recebe como convidadas a ginecologista Alda Libardi; a historiadora e psicanalista Camila Scarpati Dias; a psicanalista Lígia Quintanilha, com mais de 30 anos de experiência clínica em casos de menopausa; e Bianca Bita Flora, que vive o início do climatério e com quem Rosânea tem uma relação especial. Os primeiros episódios estão disponíveis no Spotify e no YouTube.

Lançamento
Lançamento Cartilha Usucapião Extrajudicial

A diretoria do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES) marcou presença no lançamento da Cartilha de Usucapião Extrajudicial: guia prático para a advocacia, no auditório da Escola da Magistratura do Espírito Santo (EMES). Na foto: Luiz Alberto Musso Leal, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-ES; Dr. Romilton Alves Vieira Júnior, juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do ES; Milson Fernandes Paulin, presidente do CNB-ES; Des. Marcos Valls Feu Rosa; Erica Neves, presidente da OAB-ES; Rodrigo Reis, diretor do Sinoreg-ES; e Marcio Romaguera, presidente do Sinoreg-ES. 

 Divulgação

Nova casa

O empresário Carlos Marianelli recebe convidados no dia 1º de outubro para brindar uma novidade que amplia atuação do Grupo Compose no Espírito Santo. Na ocasião, ele apresenta a Casa Dexco, novo endereço dedicado à arquitetura, ao design e à decoração e que chega a Vitória como a primeira franquia da marca na cidade. O espaço passa a integrar o portfólio do Grupo Compose e reforça a presença da empresa no mercado capixaba.

Lançamento
A Cobra Engenharia reforça sua presença em Linhares e promove o evento de lançamento do novo empreendimento residencial Laguna Club Residence, que será apresentado ao mercado nesta quarta-feira (30), no espaço Conceição Hall.

Contagem regressiva

Tasso Lugon, Fátima Faleiro, Sylvia Renata Cohen, Décio e Cristiane Martins, Inês e Cacá Teixeira, Claudia Rave, Eli e Ricardo Vieira são presenças  confirmadas na festa de 10 anos do Clube da Música. O evento será realizado no próximo dia 21 de outubro, às 19 horas, na Casa Lounge, que, em 2016, foi palco do nascimento do Clube, quando ali funcionava o célebre Spirito Jazz, cenário de emblemáticos encontros musicais da cena capixaba.


No Rio

A designer de joias Carla Buaiz desembarca na 35ª CASACOR Rio, que ocupa o histórico Edifício Aliança da Bahia, no Centro carioca. De 29 de setembro a 18 de outubro, Carla apresenta com exclusividade sua mais nova coleção e outras criações autorais de alta joalheria no ambiente “Joalheria” assinado pelo escritório Paula Costa Arquitetura.


Em São Paulo

Glória Kalil, referência nacional de estilo e autora do best-seller "Chic", visitou a exposição "Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra" na CAIXA Cultural São Paulo, na Praça da Sé. A mostra reúne 69 gravuras originais do mestre holandês e é um sucesso de público: mais de 30 mil visitantes em São Paulo e 235 mil nas cidades por onde já passou. Por causa da procura, a exposição foi prorrogada até 25 de outubro. A realização no Brasil é da Premium, dirigida pelo capixaba Álvaro Moura. 

Leilão beneficente
Pedro Lourenço, CEO da rede Supermercados BH e presidente da SAF do Cruzeiro, entre Clécia Cavalcanti e Lemuel Santiago
Pedro Lourenço, CEO da rede Supermercados BH e presidente da SAF do Cruzeiro, entre Clécia Cavalcanti e Lemuel Santiago, respectivamente CEO e head comercial do Grupo Lamoia: parceria em leilão beneficente pelo combate à subnutrição infantil, realizado pelo Instituto Tkare, no Iate Clube. Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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