Bistrô do ES celebra chegada da primavera com festa e música

Nova casa

O empresário Carlos Marianelli recebe convidados no dia 1º de outubro para brindar uma novidade que amplia atuação do Grupo Compose no Espírito Santo. Na ocasião, ele apresenta a Casa Dexco, novo endereço dedicado à arquitetura, ao design e à decoração e que chega a Vitória como a primeira franquia da marca na cidade. O espaço passa a integrar o portfólio do Grupo Compose e reforça a presença da empresa no mercado capixaba.



Lançamento

A Cobra Engenharia reforça sua presença em Linhares e promove o evento de lançamento do novo empreendimento residencial Laguna Club Residence, que será apresentado ao mercado nesta quarta-feira (30), no espaço Conceição Hall.





Contagem regressiva

Tasso Lugon, Fátima Faleiro, Sylvia Renata Cohen, Décio e Cristiane Martins, Inês e Cacá Teixeira, Claudia Rave, Eli e Ricardo Vieira são presenças confirmadas na festa de 10 anos do Clube da Música. O evento será realizado no próximo dia 21 de outubro, às 19 horas, na Casa Lounge, que, em 2016, foi palco do nascimento do Clube, quando ali funcionava o célebre Spirito Jazz, cenário de emblemáticos encontros musicais da cena capixaba.





No Rio

A designer de joias Carla Buaiz desembarca na 35ª CASACOR Rio, que ocupa o histórico Edifício Aliança da Bahia, no Centro carioca. De 29 de setembro a 18 de outubro, Carla apresenta com exclusividade sua mais nova coleção e outras criações autorais de alta joalheria no ambiente “Joalheria” assinado pelo escritório Paula Costa Arquitetura.





Em São Paulo

Glória Kalil, referência nacional de estilo e autora do best-seller "Chic", visitou a exposição "Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra" na CAIXA Cultural São Paulo, na Praça da Sé. A mostra reúne 69 gravuras originais do mestre holandês e é um sucesso de público: mais de 30 mil visitantes em São Paulo e 235 mil nas cidades por onde já passou. Por causa da procura, a exposição foi prorrogada até 25 de outubro. A realização no Brasil é da Premium, dirigida pelo capixaba Álvaro Moura.