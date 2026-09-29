A IA não vai tirar só empregos. Talvez leve a humanidade junto

Segundo ele, pesquisadores envolvidos diretamente com a tecnologia levam a sério a hipótese de que uma superinteligência possa ameaçar a humanidade ainda nesta década. Evan Hubinger, responsável por testes de alinhamento na Anthropic, foi além: estimou em mais de 10% a possibilidade de extinção humana pela IA na próxima década (Folha de S.Paulo, 9/9/2026).





Convém, evidentemente, guardar o Exterminador do Futuro na estante (confesso, eu tenho um T1000 na minha). Não existe base empírica capaz de transformar esse percentual em previsão científica. O mais interessante não é descobrir se a humanidade termina em 2030, mas perceber que os próprios agentes na fronteira tecnológica reconhecem que podem estar avançando mais rápido do que conseguem controlar.





Amodei aponta especialmente para o chamado “autoaperfeiçoamento recursivo”: IAs auxiliando cada vez mais na criação da próxima geração de IAs. A própria Anthropic informa que seus sistemas já executam parcela relevante de suas atividades de pesquisa e colaboram, sob supervisão humana, em quase todas elas.

E aqui entra Schumpeter.





O economista descreveu o capitalismo como um processo permanente de destruição criativa. Segundo sua tese, inovações destroem empresas, profissões e tecnologias antigas enquanto produzem outras em seu lugar (Schumpeter, 1942).





A IA talvez esteja “turbinando” esse mecanismo. Se a inovação avançar rápido demais, pode haver destruição antes que trabalhadores, empresas e instituições consigam realizar a parte criativa do processo.





Profissões desaparecem antes da requalificação, mercados se concentram antes que autoridades compreendam sua estrutura e, por fim, sistemas ganham autonomia antes que existam instituições capazes de fiscalizá-los.





Eis a ironia: desta vez, não são apenas governos tentando limitar o mercado. Alguns de seus maiores vencedores estão pedindo limites para si próprios.





A preocupação já chegou aos organismos internacionais. António Guterres (secretário-geral da ONU) classificou a IA sem controle entre as grandes ameaças contemporâneas e, na Assembleia Geral da ONU (que aconteceu de 16 a 22/09/2026), defendeu cooperação internacional vinculante para sua governança, advertindo que decisões de vida ou morte não podem ser entregues às máquinas.





Mas seria ingênuo interpretar a súbita conversão regulatória das big techs apenas como altruísmo.