Fogo cruzado entre Helder e Ricardo é um perigo para os dois

Agora, durante a campanha a governador, o genuíno candidato do PT, Helder Salomão (atrás de Ricardo, segundo a Quaest, entre os lulistas e a esquerda não lulista) não se tem feito de rogado. Criticando Ricardo em sabatinas, debates e na propaganda eleitoral, o deputado federal tem apresentado o emedebista como uma espécie de “inimigo dos trabalhadores”.

No debate A Gazeta/CBN Vitória, por exemplo, no último dia 22, Helder lembrou, logo no primeiro embate entre ambos, que Ricardo foi o relator da reforma trabalhista do governo Temer (MDB) no Senado, em 2017, e o acusou de ter permitido que trabalhadoras lactantes amamentassem em ambientes insalubres, ao rejeitar emenda ao projeto.

Ricardo não mordeu a isca: na resposta, passou longe de responder sobre a reforma trabalhista. Não pode desagradar aos eleitores de esquerda.

Ao mesmo tempo, Helder tem acusado Ricardo de “esconder” não só Lula (como no episódio da visita em maio) como os feitos do governo do PT em benefício do Espírito Santo, desde a (realmente importantíssima) antecipação de royalties de petróleo no primeiro ano do primeiro governo Lula, em 2003, para que o Governo do Estado pudesse honrar a folha de pagamento atrasada.

Helder também tem dito que, se Ricardo e Lula forem reeleitos, o primeiro vai isolar o Espírito Santo, com sua postura refratária ao PT. Ricardo responde que não fará oposição ao presidente, quem quer que seja eleito.

Em debate anterior, promovido por outra emissora, Helder foi um pouco além: sugeriu envolvimento de Ricardo na crise financeira da Apex Partners, chamando o caso de “Master Capixaba”. Na resposta, o governador também pode ter passado um pouco do ponto, para alguém que precisa dos votos da esquerda: disse a Helder que o governo do partido dele é que entende do assunto, pois “está todo enrolado no caso Master”...

E é nessa linha muito tênue que Ricardo e Helder agora precisam se equilibrar...

Helder não pode exagerar na artilharia contra Ricardo, pois isso, em última análise, pode beneficiar indiretamente Pazolini não só no 1º como até no 2º turno (afinal, o print e a imagem são eternos...).

E, no 2º turno, do ponto de vista do PT, acredito que a reeleição de Ricardo soe “menos ruim” que eventual chegada do bolsonarismo ao Palácio Anchieta, na esteira de Pazolini.

Por sua vez, Ricardo não pode exagerar nos contra-ataques a Helder e ao PT, pois isso poderá afugentar eleitores dos quais ele muito necessita agora no 1º turno e necessitará mais ainda no 2º.