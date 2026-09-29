Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/09/2026

A carta “Cavaleiro de Espadas” aumenta a velocidade mental e a disposição para resolver pendências de uma vez. No amor, uma conversa direta poderá esclarecer uma questão importante, mas cuide para que a sinceridade não venha acompanhada de impulsividade. Na carreira, sua agilidade ajudará a tomar decisões e a colocar tarefas em dia. Na saúde, será necessário controlar a ansiedade e respeitar o descanso. Entre amigos, pense antes de responder e escolha com sabedoria quais discussões realmente merecem sua energia.