Dorian Gray não vota no Pluto

Dessa nossa ala, lembro, assim de passagem, da dupla sertaneja Pedro e Paulo Maia. Querem mais: Claudio Bueno Rocha, o CBR, Vinicius Seixas, Marien Calixte, José Casado, Luiz Tadeu, Maura Fraga, Terezinha Calixte, Serginho Egito, Betty Feliz, Amylton de Almeida, Beth Rodrigues, Nena B, Miriam e Marcelo Neto, Joaquim Nunes, Tinoco e Erildo dos Anjos, José Barreto, Makoto, Gildo Loyola, Sheyla Silva, Yamara Torres e muitos outros. Conforme-se com os primeiros nomes que me vêm à cabeça e aguarde a próxima lista.





Então.





Durante o agradável dever de esculpir essas mal traçadas, alguém me pede para dizer o que penso da IA, que não é inteligência, é burrice e força bruta, trata-se da mais elementar capacidade de acumular coisas parecidas e a total incapacidade de pensar e fazer pensar. Tenho dito. Os dinossauros nos ensinaram muito mais.





Só para dar um exemplo, Vinicius Seixas nos ensinou sobre o poder de um jornal e a mágica de uma redação, com a doçura e o poder de um cavaleiro do século XV. Na época em que tudo era humano, a inteligência era obtida pelo cérebro e se especializava individualmente.





Deixei-me envolver pela humanidade de Santo Agostinho. Embora não seja religioso, como ele. Adoro, por exemplo, no mais profundo dos sentidos, curtir uma cerimônia católica e as falas divulgadas nas missas da Igreja Santa Rita, na Praia do Canto, com metáforas geniais. Nada contra as demais crenças. Todo o conteúdo da inteligência está distribuído nas Bíblias. É só prestar atenção.