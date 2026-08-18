A natureza à beira da morte clama por solidariedade

O que é, o que é…





Um monte de meninos de suspensórios cantando à beira da calçada: “Getúlio Vargas, o povo do Brasil te espera, te ama, te adora e te venera”.





Isso no ano da graça de 1955. Eu me lembro, muito vagamente, do pessoal lá de casa cantando.





Na mesma época, o povo também cantarolava, acompanhados por Nelson Gonçalves, a seguinte marchinha contra: “O Brasil tem muito doutor. Muito funcionário, muita professora. Se eu fosse o Getúlio, eu mandava metade dessa gente pra lavoura. Mandava muita loura plantar cenoura, muito bonitão plantar feijão. E essa turma da mamata eu mandava plantar batata”.





Quem disse que meninos com 9 anos, minha idade na época, não se metiam em política? Aliás, campeava na América do Sul, em sete países, o absurdo de manter, mesmo em democracia, o obrigatóriedade do voto.