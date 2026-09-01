AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Paulo Bonates

O Iate e eu: 80 anos de navegação

Os clubes e as batucadas, de qualquer natureza, têm a finalidade sagrada de promover encontros, reencontros e lembranças de amigos de todos os tempos

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

01 set 2026 às 03:00
Paulo Bonates

Colunista

Paulo Bonates Paulo Bonates

A modéstia me impede de dizer que no dia 29 de agosto de 1946 o mundo comemorava duas efemérides: o meu nascimento e a inauguração do Iate Clube do Espírito Santo.


No domingo passado, eu e ele, o clube, proclamamos juntos os 80 anos de existência, com banda de música e todos — bem, quase todos  os amigos famosos e desconhecidos, um monte de gente querida.


Fui proclamar a independência em companhia da minha filha Paula Vicentini Bonates e do neto Bento, rei das quadras de futebol de salão do Sacré-Coeur. Parecia um sonho. Dançamos até. 


Estimados e resistentes leitores, não sei o de vocês, mas os meus sonhos parecem realidade. Sinto que com eles, minha saúde física e mental se encontram. Muitas vezes, as personas oníricas - chique isso - conservam as sensações e os sentimentos vivos, às vezes assusta, às vezes delicia.

Veja Também 

Rio Guaporé, no Amazonas

A natureza à beira da morte clama por solidariedade

Imagem de destaque

A estupidez é muito maior do que o sentimento do mal

Protesto no Rio de Janeiro em 1968, durante a ditadura militar

Velhos amigos, novos encontros e vivas memórias

Como vocês sabem, Sigmund Freud foi o primeiro a conceber os sonhos como afeto — amor, ódio, essas coisas — reprimido no inconsciente. Então trata-se de representações.


Ando espalhando por aí que o tempo presente não existe, apenas o passado e o futuro. Quando chega a vez do tempo presente -  tuff - passou. A música é uma bela ilustração disso.


E os amigos com isso?


Os clubes e as batucadas, de qualquer natureza, têm a finalidade sagrada de promover encontros, reencontros e lembranças de amigos de todos os tempos. 


Por exemplo, no meio de um som da fina batucada convincente que fazia o Iate Clube dançar, nesse domingo, estava lá o colega e ex-presidente da Associação Médica do Espírito Santo Antônio Carlos de Resende. Batalhamos juntos na mesma luta do ato médico. 

Parabéns Iate Clube
Parabéns Iate Clube Camilla Baptistin

Outro dia, lá mesmo no Iate, encontro, entre outros, Zé Helder Rebouças, irmão de Essio e Ezio, vizinhos e comparsas da Praia do Suá. O pai deles foi um dos primeiros comodoros do clube. Nesta década de violência, espaços assim poderiam ser multiplicados para, entre outras finalidades, garantir a segurança do lazer. Deixa pra lá, isso é sonhar em demasia.


Na referida efeméride, encontro mais pessoas e a minha memória voa para os times de rua: o Juventus, da Rua “Pau Roliço”, na Praia do Suá, o Hilal Esporte Clube e o Recreio Futebol Clube.


Não é à toa que o futebol é paixão nacional.


Lembrar é só lembrar. Eu mesmo — modéstia às favas — suei a camiseta do Praia Tênis Clube, da Praia do Canto, jogando no time de Futebol de Salão. Não é por estar na minha presença neste instante, mas o time honrava as cores: vermelho, azul e branco. 


Dorian Gray, meu cão vira-lata, simpatiza com o fluminensinho, só para contrariar.

Paulo Bonates

Paulo Bonates Paulo Bonates

É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio.

Tópicos Relacionados

Iate Clube
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Albani
Capixaba Renato Albani estreia show sobre saúde mental e transforma ansiedade em humor
Jovem é preso suspeito de agredir e assaltar idosos em São Gabriel da Palha
Jovem é indiciado por roubar e agredir casal de idosos em São Gabriel da Palha
Imagem de destaque
Estresse antes das provas? Veja como a acupuntura pode ajudar a aliviar a tensão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados