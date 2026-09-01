O Iate e eu: 80 anos de navegação

A modéstia me impede de dizer que no dia 29 de agosto de 1946 o mundo comemorava duas efemérides: o meu nascimento e a inauguração do Iate Clube do Espírito Santo.





No domingo passado, eu e ele, o clube, proclamamos juntos os 80 anos de existência, com banda de música e todos — bem, quase todos — os amigos famosos e desconhecidos, um monte de gente querida.





Fui proclamar a independência em companhia da minha filha Paula Vicentini Bonates e do neto Bento, rei das quadras de futebol de salão do Sacré-Coeur. Parecia um sonho. Dançamos até.





Estimados e resistentes leitores, não sei o de vocês, mas os meus sonhos parecem realidade. Sinto que com eles, minha saúde física e mental se encontram. Muitas vezes, as personas oníricas - chique isso - conservam as sensações e os sentimentos vivos, às vezes assusta, às vezes delicia.