O fundamentalismo religioso na política brasileira

A tolerância religiosa, princípio constitucional e doutrinário, nada mais significa do que letra morta da lei, desprezada por um importante segmento do evangelicalismo brasileiro que decidiu abrir mão dos princípios defendidos anteriormente, abraçados que estão ao ideal de ter um país a chamar de seu.





A ideia de um Estado Teocrático sempre povoou o imaginário de alguns segmentos ditos cristãos. Há uma absoluta dissonância entre o conservadorismo que afirmam defender e a conduta moral com que regem suas vidas pessoais. Restrições comportamentais para os outros e liberdade moral para si próprios. De um modo geral, estão envolvidos corpo e alma com estratégias corruptoras e corruptivas.





Não é mais o AMOR como selo do cristão como afirmava Jesus em João 13:35 “Nisso todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros”





Não é mais a PAZ como ideal e busca cotidiana de todos nós, como encontramos em Mateus 5:9: “Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus”





Não é mais a VERDADE como caminho para a nossa liberdade conforme está em João 8:32, em que podemos ler "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará"

Não é mais o POBRE como opção preferencial, como aquele em quem devemos enxergar o Cristo, como encontramos em Mateus 25:40 "Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes"





É o ódio, a violência, a guerra, a mentira e a opção pelos ricos, que se constituem hoje na matriz de uma religiosidade que tenta tomar o Estado e entregá-lo àqueles que tem projetos pessoais de acumulação de riquezas e de perseguição a todos que não lhes prestam obediência cega.