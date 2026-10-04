Ivan Aguilar dá a largada para seu desfile anual com festa em Vitória

O estilista Ivan Aguilar deu a largada para o seu aguardado desfile anual com um Warm Up exclusivo no Espaço Patrick Ribeiro, reunindo seu seleto time de Fashion Partner’s (embaixadores). O encontro intimista funcionou como uma prévia conceitual de “Shinto - Entre a Sombra e a Luz”, coleção autoral que sobe à passarela no dia 2 de dezembro, trazendo 50 criações, entre elas 12 femininas e 38 masculinas, pautadas pelo minimalismo japonês em diálogo com o sol brasileiro.
A atmosfera artsy ganhou toque gastronômico impecável assinado pelo chef Luciano Victal, que desenhou uma concorrida ilha de antepastos com lobster roll, tartar de salmão trufado, steak tartare com batatas crispy, vitello com salsa tartufata e mini croissants de parma e brie com geleia de figo.
Confira quem circulou pela happening na galeria de Cloves Louzada.
Concerto
Coral MedSênior celebra Dia do Idoso
Nesta quinta-feira (01/10), no Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, o Coral MedSênior emocionou a plateia no Teatro do Sesi, em Vitória, com o concerto "Brasil de Todos os Tempos". Sob a regência do maestro Sanny Souza, os 50 coristas levaram ao palco clássicos inesquecíveis da música brasileira, em um espetáculo marcado pela presença calorosa do público que lotou e vibrou com os cantos de exaltação à memória e ao envelhecimento ativo.
O encontro contou com as presenças de Bianca Moreira (Time ESG da MedSênior), Cássia Coppo (CEO Coppo Consultoria e Projetos), Driely Portes (Time ESG da MedSênior), Joabe Lima, Cecitônio Coelho e Ewelyn Drummond.
O projeto é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), patrocinado pela MedSênior e realizado pela Coppo Consultoria e Projetos.
Bets
Aposta que vira dívida
Com a MP 1.394/2026 proibindo as bets e determinando o encerramento das operações no país, os impactos financeiros desse mercado ganham ainda mais atenção. Pesquisa da CNDL/SPC Brasil mostra que 25% dos apostadores já deixaram de pagar alguma conta para jogar e 24% tiveram o nome negativado. “Quando a aposta compromete contas, crédito e necessidades básicas, deixa de ser apenas entretenimento”, destaca Rogério Alcantara, presidente da CDL Vitória.