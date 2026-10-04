Ivan Aguilar dá a largada para seu desfile anual com festa em Vitória

O estilista Ivan Aguilar deu a largada para o seu aguardado desfile anual com um Warm Up exclusivo no Espaço Patrick Ribeiro, reunindo seu seleto time de Fashion Partner’s (embaixadores). O encontro intimista funcionou como uma prévia conceitual de “Shinto - Entre a Sombra e a Luz”, coleção autoral que sobe à passarela no dia 2 de dezembro, trazendo 50 criações, entre elas 12 femininas e 38 masculinas, pautadas pelo minimalismo japonês em diálogo com o sol brasileiro.





A atmosfera artsy ganhou toque gastronômico impecável assinado pelo chef Luciano Victal, que desenhou uma concorrida ilha de antepastos com lobster roll, tartar de salmão trufado, steak tartare com batatas crispy, vitello com salsa tartufata e mini croissants de parma e brie com geleia de figo.



Confira quem circulou pela happening na galeria de Cloves Louzada.