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Renata Rasseli

Ivan Aguilar dá a largada para seu desfile anual com festa em Vitória

O evento reuniu convidados para a prévia de “Shinto — Entre a Sombra e a Luz”, coleção autoral que sobe à passarela no dia 2 de dezembro, trazendo 50 criações — 12 femininas e 38 masculinas — pautadas pelo minimalismo japonês

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

04 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Dila Cipriano, Lucimar Soares, Ivan Aguilar, Graziella Freire e Tatiane Emerich
Dila Cipriano, Lucimar Soares, Ivan Aguilar, Graziella Freire e Tatiane Emerich: no esquenta para Shinto - Entre a Sombra e a Luz".  Cloves Louzada

O estilista Ivan Aguilar deu a largada para o seu aguardado desfile anual com um Warm Up exclusivo no Espaço Patrick Ribeiro, reunindo seu seleto time de Fashion Partner’s (embaixadores). O encontro intimista funcionou como uma prévia conceitual de “Shinto -  Entre a Sombra e a Luz”, coleção autoral que sobe à passarela no dia 2 de dezembro, trazendo 50 criações, entre elas 12 femininas e 38 masculinas, pautadas pelo minimalismo japonês em diálogo com o sol brasileiro.


A atmosfera artsy ganhou toque gastronômico impecável assinado pelo chef Luciano Victal, que desenhou uma concorrida ilha de antepastos com lobster roll, tartar de salmão trufado, steak tartare com batatas crispy, vitello com salsa tartufata e mini croissants de parma e brie com geleia de figo. 

Confira quem circulou pela happening na galeria de Cloves Louzada. 

Na França
Arthur Scwab, Shirley Santos, Ariosto Santos e Ariosto Santos Neto no Mont Saint Michel, na Normandia
Arthur Scwab, Shirley Santos, Ariosto Santos e Ariosto Santos Neto no Mont Saint Michel, na Normandia, França.  Divulgação

Concerto

Coral MedSênior celebra Dia do Idoso

Bianca Moreira (Time ESG da MedSênior), Sanny Souza (maestro), Cássia Coppo (CEO Coppo Consultoria e Projetos)
Bianca Moreira (Time ESG da MedSênior), Sanny Souza (maestro), Cássia Coppo (CEO Coppo Consultoria e Projetos) Bruno Lopes

Nesta quinta-feira (01/10), no Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, o Coral MedSênior emocionou a plateia no Teatro do Sesi, em Vitória, com o concerto "Brasil de Todos os Tempos". Sob a regência do maestro Sanny Souza, os 50 coristas levaram ao palco clássicos inesquecíveis da música brasileira, em um espetáculo marcado pela presença calorosa do público que lotou e vibrou com os cantos de exaltação à memória e ao envelhecimento ativo. 

O encontro contou com as presenças de Bianca Moreira (Time ESG da MedSênior), Cássia Coppo (CEO Coppo Consultoria e Projetos), Driely Portes (Time ESG da MedSênior), Joabe Lima, Cecitônio Coelho e Ewelyn Drummond.

O projeto é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), patrocinado pela MedSênior e realizado pela Coppo Consultoria e Projetos.

Em Hong Kong
Dorion Soares na Feira de Hong Kong
Nosso joalheiro Dorion Soares participou da feira de Hong Kong, a maior feira de gemas do mundo. Divulgação

Bets

Aposta que vira dívida

Com a MP 1.394/2026 proibindo as bets e determinando o encerramento das operações no país, os impactos financeiros desse mercado ganham ainda mais atenção. Pesquisa da CNDL/SPC Brasil mostra que 25% dos apostadores já deixaram de pagar alguma conta para jogar e 24% tiveram o nome negativado. “Quando a aposta compromete contas, crédito e necessidades básicas, deixa de ser apenas entretenimento”, destaca Rogério Alcantara, presidente da CDL Vitória.

Moda solidária
Thaís Góis e Fernanda Trindade
O Asilo dos Idosos de Vitória recebeu influenciadoras, modelos, jornalistas e outras personalidades da Grande Vitória para o esquenta da 4ª edição do Desfile Bazar em prol da instituição. Promovido por Thaís Góis em parceria com a Fast Nutri, o encontro marcou de forma afetuosa a preparação para o evento beneficente, que será realizado no dia 7 de outubro, na Casa Lounge, na Praia do Canto. Na foto: Thaís Góis e Fernanda Trindade.   Diego Morales

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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