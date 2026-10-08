Mary Helal celebra aniversário com amigas em Vitória

Moda e arte

Andrea de Pinho, Lara Brotas, Lou.ise e Luiza Barcelos convidam para BIOMAS, um encontro entre arte, moda e design, com a presença da artista Mai-Britt Wolthers. Será no dia 14 de outubro, de 11h às 15h, na Stampa.





Talk

A LeCard promove no dia 22 de outubro, quinta-feira, no Restaurante Coco Bambu, na Praia do Canto, em Vitória, mais uma edição do LeCard Talks. O evento, sob a mediação da mentora Roberta Kato, reunirá gestores de RH de grandes empresas e terá como tema “Endividamento - Da preocupação ao equilíbrio: como as organizações podem transformar a saúde financeira de seus colaboradores”.





Celebração