Mary Helal celebra aniversário com amigas em Vitória

Querida de RR, Mary Helal celebrou mais uma primavera ao lado de amigas, nesta terça-feira (06), no Four Towers Eventos, na Praia do Canto. A DJ Larissa Tantan comandou os picapes e Cintia Kuster cuidou do décor e o cerimonial. O bolo, by Najla Carone, foi presente da amiga Helvia Abaurre. Veja as fotos de Camilla Baptistin.
Na Casa do Governador
Sinfônica do ES celebra Dia das Crianças
A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) convida o público para uma manhã de música, diversão e descobertas no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. No próximo dia 11 de outubro, às 11h, a orquestra apresenta mais uma edição da Série Famílias, projeto que aproxima crianças, jovens e adultos da música de concerto por meio de um repertório leve, conhecido e cheio de referências que atravessam gerações.
Show
Clube Big Beatles celebra 36 anos
As canções de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos — os Beatles — serão apresentadas no palco do Centro Cultural Sesc Glória neste sábado (10). O Clube Big Beatles se apresenta no Teatro Glória no primeiro show do grupo no Espírito Santo após a turnê realizada em Liverpool, na Inglaterra, celebrando os 36 anos de história da banda. Com entrada solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (preferencialmente leite em pó ou em caixinha) para o Sesc Mesa Brasil, o show acontece às 20h e os ingressos já podem ser retirados no site lets.events/organizer/sescgloria ou na bilheteria do Sesc Glória.
Moda e arte
Andrea de Pinho, Lara Brotas, Lou.ise e Luiza Barcelos convidam para BIOMAS, um encontro entre arte, moda e design, com a presença da artista Mai-Britt Wolthers. Será no dia 14 de outubro, de 11h às 15h, na Stampa.
Talk
A LeCard promove no dia 22 de outubro, quinta-feira, no Restaurante Coco Bambu, na Praia do Canto, em Vitória, mais uma edição do LeCard Talks. O evento, sob a mediação da mentora Roberta Kato, reunirá gestores de RH de grandes empresas e terá como tema “Endividamento - Da preocupação ao equilíbrio: como as organizações podem transformar a saúde financeira de seus colaboradores”.
Celebração
Medicina
Neste sábado (10) , a Multivix realizará uma festa para comemorar 15 anos da primeira turma de Medicina da instituição de ensino. O evento reunirá egressos, professores e profissionais que fizeram parte desta trajetória no campus Vitória. Ao longo de mais de 20 anos, Multivix formou mais de 1.000 médicos e se consolidou como uma instituição de referência nacional na formação médica, segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC). Anualmente, são ofertadas mais de 500 novas vagas do curso nas unidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Cariacica e São Mateus.
Reconhecimento
O Hospital Unimed, da Unimed Sul Capixaba, foi novamente reconhecido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), juntamente com o Hospital Materno-Infantil, que também recebeu a certificação. O reconhecimento envolve a avaliação de diferentes etapas do atendimento e contribui para o aprimoramento de protocolos, fluxos e comunicação entre as equipes, ajudando a tornar a assistência mais segura e integrada para os pacientes.
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