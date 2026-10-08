Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Renata Rasseli

Mary Helal celebra aniversário com amigas em Vitória

A aniversariante recebeu 75 amigas, nesta terça-feira (06), para um café da tarde, no Four Towers Eventos, na Praia do Canto

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

08 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Mary Helal
Mary Helal celebrou idade nova, ao lado de amigas, nesta terça-feira (06), em Vitória. Camilla Baptistin

Querida de RR, Mary Helal celebrou mais uma primavera ao lado de amigas, nesta terça-feira (06), no Four Towers Eventos, na Praia do Canto. A DJ Larissa Tantan comandou os picapes e Cintia Kuster cuidou do décor e o cerimonial. O bolo, by Najla Carone, foi presente da amiga Helvia Abaurre. Veja as fotos de Camilla Baptistin. 

Em Brasília
O desembargador Pedro Valls Feu Rosa, decano do TJES, lançou, nesta quarta-feira (7), o livro “A Rotina do Absurdo”, durante o ExpoJud, em Brasília
O desembargador Pedro Valls Feu Rosa, decano do TJES, lançou, nesta quarta-feira (7), o livro “A Rotina do Absurdo”, durante o ExpoJud, em Brasília. Prestigiaram o lançamento a presidente do TJES, desembargadora Janete Vargas Simões, o desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, e o desembargador aposentado Carlos Simões Fonseca. Divulgação

Na Casa do Governador

Sinfônica do ES celebra Dia das Crianças

A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) convida o público para uma manhã de música, diversão e descobertas no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. No próximo dia 11 de outubro, às 11h, a orquestra apresenta mais uma edição da Série Famílias, projeto que aproxima crianças, jovens e adultos da música de concerto por meio de um repertório leve, conhecido e cheio de referências que atravessam gerações.

Em Lima, Peru
CEO da Maely OOH, Rodrigo Oliveira, com Eduardo Cardoso e Miltton Magalhães
A Maely OOH e a MedSênior conquistaram dois prêmios internacionais no Fórum ALOOH, em Lima, no Peru. O evento é organizado pela Associação Latino-americana de Out of Home (ALOOH) e celebra as melhores campanhas de mídia exterior da América Latina. Na foto, o CEO da Maely OOH, Rodrigo Oliveira, com Eduardo Cardoso e Miltton Magalhães, exibindo os troféus Ouro em Criatividade e Bronze em Impacto Social. Divulgação

Show

Clube Big Beatles celebra 36 anos

As canções de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos — os Beatles — serão apresentadas no palco do Centro Cultural Sesc Glória neste sábado (10). O Clube Big Beatles se apresenta no Teatro Glória no primeiro show do grupo no Espírito Santo após a turnê realizada em Liverpool, na Inglaterra, celebrando os 36 anos de história da banda. Com entrada solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (preferencialmente leite em pó ou em caixinha) para o Sesc Mesa Brasil, o show acontece às 20h e os ingressos já podem ser retirados no site lets.events/organizer/sescgloria ou na bilheteria do Sesc Glória.

Em Sorocaba, São Paulo
Felipe Finamore, Francisco Satiro e Bruno Finamore
advogado capixaba especialista em Recuperação Judicial Dr. Felipe Finamore, o Prof. da Universidade de São Paulo Francisco Sátiro e o advogado especialista em Recuperação Judicial e Falências Dr Bruno Finamore: na IV Jornada do Direito da Insolvência em Sorocaba nesta sexta-feira (02). 

 Divulgação

Moda e arte

Andrea de Pinho, Lara Brotas, Lou.ise e Luiza Barcelos convidam para BIOMAS, um encontro entre arte, moda e design, com a presença da artista Mai-Britt Wolthers. Será no dia 14 de outubro, de 11h às 15h, na Stampa. 


Talk

A LeCard promove no dia 22 de outubro, quinta-feira, no Restaurante Coco Bambu, na Praia do Canto, em Vitória, mais uma edição do LeCard Talks. O evento, sob a mediação da mentora Roberta Kato, reunirá gestores de RH de grandes empresas e terá como tema “Endividamento - Da preocupação ao equilíbrio: como as organizações podem transformar a saúde financeira de seus colaboradores”. 

Celebração

O Coral ArcelorMittal comemora 40 anos de história com um concerto especial no dia 13 de outubro, às 20h, no Teatro do Sesi, em Vitória. Na noite comemorativa, o grupo, sob a regência da maestra Ângela Volpato, se une à Camerata Sesi, que estará sob a batuta do maestro Isaac Gonçalves. Com cerca de 45 coralistas, o grupo chega às quatro décadas mantendo viva uma trajetória iniciada em 1986, marcada por encontros, repertórios diversos e apresentações dentro e fora do Espírito Santo. A apresentação contará com a participação dos músicos capixabas André Prando e Luiza Dutra.

Medicina
Neste sábado (10) , a Multivix realizará uma festa para comemorar 15 anos da primeira turma de Medicina da instituição de ensino. O evento reunirá egressos, professores e profissionais que fizeram parte desta trajetória no campus Vitória. Ao longo de mais de 20 anos, Multivix formou mais de 1.000 médicos e se consolidou como uma instituição de referência nacional na formação médica, segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC).  Anualmente, são ofertadas mais de 500 novas vagas do curso nas unidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Cariacica e São Mateus.

Reconhecimento
O Hospital Unimed, da Unimed Sul Capixaba, foi novamente reconhecido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), juntamente com o Hospital Materno-Infantil, que também recebeu a certificação. O reconhecimento envolve a avaliação de diferentes etapas do atendimento e contribui para o aprimoramento de protocolos, fluxos e comunicação entre as equipes, ajudando a tornar a assistência mais segura e integrada para os pacientes.
Parabéns pra você!
Yuri Braian e Jose Fiorese
Yuri Braian celebrou a chegada dos 30 anos com um café da manhã intimista no Hotel Senac Ilha do Boi. Na foto: Yuri e o amigo José Fiorese.  Yasmin Vieira

Veja Também 

Vanda Canal, Cynthia Fernandes, Rafaella Vetorazzi, Carlos Marianelli, Daniella Cuzzuol, Luciana Brandão e Hélio Honorato

Carlos Marianelli recebe arquitetos e designers em seu novo endereço em Vitória

Rodrigo Barbosa, o tenista Fernando Meligeni e Joana Barbosa

Rodrigo e Joana Barbosa homenageiam tenista Fernando Meligeni em jantar em Vila Velha

RR Entrevista Giulia Moussalen e Pablo Pacheco, organizadores do Vital

"Chame gente, chama todo mundo pro Vital", convidam Giulia Moussalem e Pablo Pacheco

Dila Cipriano, Lucimar Soares, Ivan Aguilar, Graziella Freire e Tatiane Emerich

Ivan Aguilar dá a largada para seu desfile anual com festa em Vitória

Embaixadoras Instituto Tkare

Leilão arrecada doações para crianças do Instituto Tkare em Vitória

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli Festa Festa de Aniversário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge teatro do Sesi em Jardim da Penha
Laudo sobre incêndio no Teatro do Sesi deve ficar pronto em até 20 dias
Lula participou de ato de campanha para o segundo turno das eleições em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal
Lula cita fascismo, 'assassinos' da pandemia e Master para atacar Flávio em primeiro ato do 2º turno
Auxiliar de limpeza, de 54 anos, foi acusada de furtar um surpermercado em Cariacica
Mulher denuncia humilhação após ser acusada de furto em supermercado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados