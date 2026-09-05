Apontado pela polícia como chefe do tráfico é preso dirigindo Mercedes em Vitória

Durante a abordagem, os militares encontraram uma pistola Glock G43X, calibre 9mm, escondida embaixo do banco do motorista. Também foram apreendidos quatro carregadores, munições de calibres 9mm e .45, além de um equipamento conhecido como jet loader, utilizado para recarga de revólveres.





Ao todo, foram recolhidas 51 munições. Os policiais também apreenderam um rádio comunicador, que, segundo a PM, estava ligado e sintonizado em uma frequência utilizada por criminosos da região.





De acordo com a Polícia Militar, durante a abordagem os militares teriam ouvido integrantes do grupo transmitindo informações sobre a movimentação das viaturas por meio do rádio.

Além do armamento e das munições, um celular e o Mercedes-Benz utilizado pelo suspeito também foram apreendidos.





O homem foi encaminhado ao Denarc, onde acabou autuado por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e associação para o tráfico de drogas.





Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permaneceu à disposição da Justiça.