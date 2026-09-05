AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em avenida na Capital

Apontado pela polícia como chefe do tráfico é preso dirigindo Mercedes em Vitória

Homem de 27 anos foi localizado pelo 1º Batalhão após informações do serviço de inteligência do Denarc da Polícia Civil; ele estava em um carro de luxo

Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 09:50

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 set 2026 às 09:50

Um homem de 27 anos, apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas no Morro da Garrafa, em Santa Helena, Vitória, foi preso na tarde de sexta-feira (4) enquanto dirigia um carro de luxo da Mercedes-Benz, modelo C200. A abordagem aconteceu na Avenida Desembargador Santos Neves, próximo a um posto de gasolina, após informações repassadas pelo serviço de inteligência do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).


Segundo o Denarc, o suspeito, que não teve o nome divulgado, teria uma posição de alta hierarquia na atuação de uma facção criminosa na região e seria responsável pelas ações do grupo no Morro da Garrafa. Ele foi localizado por policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Apontado pela polícia como chefe do tráfico é preso dirigindo Mercedes em Vitória
Apontado pela polícia como chefe do tráfico é preso dirigindo Mercedes em Vitória Polícia Militar

Durante a abordagem, os militares encontraram uma pistola Glock G43X, calibre 9mm, escondida embaixo do banco do motorista. Também foram apreendidos quatro carregadores, munições de calibres 9mm e .45, além de um equipamento conhecido como jet loader, utilizado para recarga de revólveres.


Ao todo, foram recolhidas 51 munições. Os policiais também apreenderam um rádio comunicador, que, segundo a PM, estava ligado e sintonizado em uma frequência utilizada por criminosos da região.


De acordo com a Polícia Militar, durante a abordagem os militares teriam ouvido integrantes do grupo transmitindo informações sobre a movimentação das viaturas por meio do rádio.

Além do armamento e das munições, um celular e o Mercedes-Benz utilizado pelo suspeito também foram apreendidos.


O homem foi encaminhado ao Denarc, onde acabou autuado por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e associação para o tráfico de drogas.


Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Veja Também 

Você consegue descobrir os bairros de Vitória só pelos emojis? Faça o teste

Quiz: você consegue descobrir os bairros de Vitória só pelos emojis?

Vista aérea do Porto de Vitória

De píeres a ciclovias: novas obras abraçam a baía de Vitória para transformar a Capital

Imagem de destaque

Aqui Ricardo e Pazolini são “iguais”: as falas idênticas dos adversários nas urnas

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Polícia Militar Vitória (ES) Grande Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pablo Picasso Artista espanhol teve infância ligada à arte, paixão por touradas e uma relação inusitada com o universo do circo
Picasso além dos quadros: 7 curiosidades sobre a vida do artista espanhol
Ao notar a redução do volume e o afinamento dos fios, o ideal é procurar um dermatologista para investigar a causa e iniciar o acompanhamento adequado (Imagem: bandwagon | Shutterstock)
Menopausa: como agir antes de começar a sentir os impactos na pele
Imagem de destaque
Dia de Santa Teresa de Calcutá: 5 orações inspiradas na fé e no amor ao próximo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados