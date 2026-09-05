Apontado pela polícia como chefe do tráfico é preso dirigindo Mercedes em Vitória

Um homem de 27 anos, apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas no Morro da Garrafa, em Santa Helena, Vitória, foi preso na tarde de sexta-feira (4) enquanto dirigia um carro de luxo da Mercedes-Benz, modelo C200. A abordagem aconteceu na Avenida Desembargador Santos Neves, próximo a um posto de gasolina, após informações repassadas pelo serviço de inteligência do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).
Segundo o Denarc, o suspeito, que não teve o nome divulgado, teria uma posição de alta hierarquia na atuação de uma facção criminosa na região e seria responsável pelas ações do grupo no Morro da Garrafa. Ele foi localizado por policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM).
Durante a abordagem, os militares encontraram uma pistola Glock G43X, calibre 9mm, escondida embaixo do banco do motorista. Também foram apreendidos quatro carregadores, munições de calibres 9mm e .45, além de um equipamento conhecido como jet loader, utilizado para recarga de revólveres.
Ao todo, foram recolhidas 51 munições. Os policiais também apreenderam um rádio comunicador, que, segundo a PM, estava ligado e sintonizado em uma frequência utilizada por criminosos da região.
De acordo com a Polícia Militar, durante a abordagem os militares teriam ouvido integrantes do grupo transmitindo informações sobre a movimentação das viaturas por meio do rádio.
Além do armamento e das munições, um celular e o Mercedes-Benz utilizado pelo suspeito também foram apreendidos.
O homem foi encaminhado ao Denarc, onde acabou autuado por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e associação para o tráfico de drogas.
Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permaneceu à disposição da Justiça.