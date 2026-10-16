Vai preparar quiabo ou ora-pro-nóbis? Conheça truque para diminuir a baba

Higienize as folhas de ora-pro-nóbis e seque-as delicadamente com papel-toalha. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até começarem a dourar. Adicione o cogumelo e cozinhe até que o líquido liberado evapore e ele fique dourado. Acrescente as folhas de ora-pro-nóbis e refogue por 1 a 2 minutos, apenas até murcharem. Em uma tigela, bata os ovos com o queijo parmesão, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje a mistura sobre os ingredientes na frigideira e cozinhe em fogo baixo, com a frigideira tampada, até a fritada ficar firme e os ovos completamente cozidos. Retire do fogo e sirva em seguida.