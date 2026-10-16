5 filmes leves e emocionantes para assistir em família no fim de semana

Mais do que a aventura colorida, o que segura o filme é a trilha sonora contagiante, com direito ao hit “Can’t Stop the Feeling”, e o contraste divertido entre o otimismo quase exagerado de Poppy e o mau humor de Tronco. Por trás das cores vibrantes, há uma conversa gostosa sobre a ideia de que a felicidade não é algo que os outros nos dão, mas que cada um carrega por dentro. Para as crianças, é festa garantida; para os adultos, uma dose leve de bom humor e emoção.