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Letícia Gonçalves

Presidente estadual do PT declara apoio a Ricardo Ferraço no 2º turno

João Coser afirmou com todas as letras, dirigindo-se aos eleitores do ES: "Venho até você pedir o seu voto para Ricardo Ferraço"

Publicado em 18 de Outubro de 2026 às 13:11

Públicado em 

18 out 2026 às 13:11
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
João Coser é deputado estadual, foi eleito deputado federal e preside o PT no Espírito Santo
 Rodrigo Gavini/PT-ES
A orientação oficial do diretório do PT do Espírito Santo aos eleitores é apenas não votar "nos aliados do candidato Flávio Bolsonaro", o que, na disputa pelo Palácio Anchieta, significa não votar no ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Até agora, entretanto, nenhuma liderança do Partido dos Trabalhadores havia pedido votos diretamente em favor do governador Ricardo Ferraço (MDB), adversário do ex-prefeito.

Isso mudou neste domingo (18). O próprio presidente estadual do PT, João Coser, afirmou com todas as letras: "Eu, que sempre defendi a democracia, o diálogo e o respeito às diferenças, venho até você pedir o seu voto para Ricardo Ferraço".

"Ricardo representa a continuidade do projeto que fez o Espírito Santo se desenvolver em muitas áreas. Não podemos colocar em risco tudo que construímos, precisamos avançar", completou.

Coser também reforçou pedido de voto pró-Lula. "Pelo bem do Espírito Santo e do Brasil, venho te pedir o seu voto para Ricardo Ferraço governador, 15, e Lula presidente, 13."

Ricardo não pediu apoio ao PT. Fez acenos aos eleitores de esquerda no segundo turno, ao dizer que não é uma pessoa de esquerda, mas é "uma pessoa do campo democrático".


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Na primeira etapa do pleito, a sigla teve candidato ao governo, o deputado federal Helder Salomão, que ficou em terceiro lugar, com 15,32% dos votos.

Pazolini largou em vantagem, com 49,65%, 15,59 pontos percentuais a mais que Ricardo.

O governador passou ao segundo turno numa situação nada confortável. 

Para se reeleger, teria que provocar uma virada histórica e inédita.

Ricardo não declarou apoio a nenhum candidato a presidente da República e seus aliados tampouco incentivam o voto RicaLula ou LulAço, como fez Coser.

A maioria do eleitorado capixaba preferiu Flávio Bolsonaro no primeiro turno, de forma que a estratégia adotada foi o voto RicaNaro.

Pazolini, por sua vez, abraçou de vez o bolsonarismo no segundo turno. Antes, nem citava espontaneamente o nome do candidato do PL à Presidência da República.


Pesquisa Quaest publicada na última quarta-feira (14) mostra que 63% dos eleitores de Helder pretendem votar em Ricardo no segundo turno. Outros 18% disseram que vão escolher Pazolini nas urnas.


Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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