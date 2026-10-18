Presidente estadual do PT declara apoio a Ricardo Ferraço no 2º turno

A orientação oficial do diretório do PT do Espírito Santo aos eleitores é apenas não votar "nos aliados do candidato Flávio Bolsonaro" , o que, na disputa pelo Palácio Anchieta, significa não votar no ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos).





Até agora, entretanto, nenhuma liderança do Partido dos Trabalhadores havia pedido votos diretamente em favor do governador Ricardo Ferraço (MDB), adversário do ex-prefeito.





Isso mudou neste domingo (18). O próprio presidente estadual do PT, João Coser, afirmou com todas as letras: "Eu, que sempre defendi a democracia, o diálogo e o respeito às diferenças, venho até você pedir o seu voto para Ricardo Ferraço".





"Ricardo representa a continuidade do projeto que fez o Espírito Santo se desenvolver em muitas áreas. Não podemos colocar em risco tudo que construímos, precisamos avançar", completou.





Coser também reforçou pedido de voto pró-Lula. "Pelo bem do Espírito Santo e do Brasil, venho te pedir o seu voto para Ricardo Ferraço governador, 15, e Lula presidente, 13."





Ricardo não pediu apoio ao PT. Fez acenos aos eleitores de esquerda no segundo turno, ao dizer que não é uma pessoa de esquerda, mas é "uma pessoa do campo democrático".







