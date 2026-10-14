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Eleições 2026

Quaest: 63% dos eleitores de Helder devem migrar voto para Ricardo e 18%, para Pazolini

O cenário foi apontado pela nova rodada da pesquisa Quaest com intenções de voto para o governo do Espírito Santo, divulgada na quarta-feira (14)

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 18:58

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

14 out 2026 às 18:58
Pesquisa perguntou a eleitores de Helder Salomão qual será a escolha no segundo turno
Pesquisa perguntou a eleitores de Helder Salomão qual será a escolha no 2º turno entre Ricardo e Pazolini Arte AG

No segundo turno das Eleições 2026, marcado para o dia 25 deste mês, 63% dos eleitores que optaram pelo candidato Helder Salomão (PT) no primeiro turno devem migrar o voto para Ricardo Ferraço (MDB), governador que busca a reeleição. 


Outros 18% pretendem escolher o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). Já 14% estão indecisos e 5% devem votar em branco ou nulo, ou não vão às urnas. 


O cenário foi apontado pela nova rodada da pesquisa Quaest com intenções de voto para o governo do Espírito Santo, divulgada na quarta-feira (14). O levantamento foi contratado pela TV Gazeta e é a primeira consulta sobre a preferência do eleitorado capixaba no segundo turno.


Na pesquisa, os eleitores responderam sobre em quem votaram no primeiro turno. Helder foi mencionado por 10% dos entrevistados. Ferraço foi citado por 24% e Pazolini, por 35%. Com os 10% dos entrevistados que citaram Helder é que foi feita a consulta sobre migração de voto. 

No último dia 4, no resultado das urnas, o petista recebeu 323.483 votos, o que corresponde a 15,32% do total de votos válidos. O ex-prefeito de Vitória ficou em primeiro, com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo obteve 34,06%.


Ao avaliar a migração de votos entre o primeiro e o segundo turno, a pesquisa Quaest mostra ainda que, dos que votaram em Pazolini no primeiro turno, grande parte manterá a escolha no segundo turno, enquanto pequena parcela vai escolher Ricardo e outra está indecisa.


Dos que optaram por Ricardo na primeira votação, a maioria manterá o voto, mas uma parte deve optar por Pazolini e outra agora está indecisa. 


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de outubro, com 1.098 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-00468/2026.

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