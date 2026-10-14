Quaest: 63% dos eleitores de Helder devem migrar voto para Ricardo e 18%, para Pazolini

No segundo turno das Eleições 2026, marcado para o dia 25 deste mês, 63% dos eleitores que optaram pelo candidato Helder Salomão (PT) no primeiro turno devem migrar o voto para Ricardo Ferraço (MDB), governador que busca a reeleição.





Outros 18% pretendem escolher o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). Já 14% estão indecisos e 5% devem votar em branco ou nulo, ou não vão às urnas.





O cenário foi apontado pela nova rodada da pesquisa Quaest com intenções de voto para o governo do Espírito Santo, divulgada na quarta-feira (14). O levantamento foi contratado pela TV Gazeta e é a primeira consulta sobre a preferência do eleitorado capixaba no segundo turno.





Na pesquisa, os eleitores responderam sobre em quem votaram no primeiro turno. Helder foi mencionado por 10% dos entrevistados. Ferraço foi citado por 24% e Pazolini, por 35%. Com os 10% dos entrevistados que citaram Helder é que foi feita a consulta sobre migração de voto.