As intrigas que precederam deserções do palanque de Ricardo

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) teve 49,65% dos votos no último dia 4 na disputa pelo governo do Espírito Santo e quase venceu o governador Ricardo Ferraço (MDB) já no primeiro turno. Agora, em meio à campanha da segunda etapa do pleito, várias lideranças políticas soltaram a mão de Ricardo e declararam apoio a Pazolini.





Parece que abandonaram o barco sem pudores quando a situação ficou difícil, apenas para garantir um lugar ao lado do pretenso vencedor. E é, em parte, isso mesmo.





Mas há também outras histórias por trás desta história.









Os partidos União Brasil e Podemos, que estão na coligação de Ricardo, já migraram para o palanque adversário. Fizeram isso sob o subterfúgio de que a decisão foi das direções nacionais das respectivas siglas.