As intrigas que precederam deserções do palanque de Ricardo

Mas vereadores que outrora integraram a base do prefeito e são de partidos da coligação de Ricardo agora estão com Pazolini. É o caso de Renzo Mendes (Podemos) e Anadelso Pereira (PSDB).
Carol Caldeira é do DC, sigla que não se juntou formalmente ao palanque do governador em nenhum momento. No segundo turno, a vereadora de Vila Velha também declarou apoio ao ex-prefeito de Vitória.
Os três têm em comum o fato de terem saído das urnas com um resultado tímido. Estão chateados com a falta de apoio de Arnaldinho no pleito. Renzo foi candidato a deputado federal. Anadelso e Carol disputaram vagas na Assembleia Legislativa.
A GOTA D'ÁGUA
Temos ainda o caso do ex-prefeito de Ibatiba Luciano Pingo (Agir), outro que mudou de lado. Muito próximo a Casagrande, já foi até filiado ao MDB de Ricardo e, no primeiro turno, estava com o governador e o ex-governador.
Nesta quarta (14), declarou apoio a Pazolini. "Escolho o caminho que valida a vontade majoritária do nosso povo", justificou Pingo, como registrou o colunista Vitor Vogas.
Em outras palavras, o ex-prefeito de Ibatiba decidiu seguir o caminho que a maior parte dos eleitores percorreu, mas só depois que o resultado já estava consolidado.
A lealdade dos novos apoiadores de Pazolini, entretanto, é questionável. Nada garante que, se a maré mudar, antes ou depois do dia 25 de outubro, eles não recalculem a rota novamente.