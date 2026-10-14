Quaest: Ricardo reage no 2º turno, mas Pazolini segue favorito

A pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta e publicada nesta quarta-feira (14) mostra que o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) segue em vantagem em relação ao governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida pelo Palácio Anchieta no segundo turno.





O resultado da primeira etapa do pleito já fortaleceu o republicano, que superou o emedebista por 15,59 pontos percentuais no último dia 4.





Mas as intenções de voto agora revelam que essa vantagem é menor do que a registrada no dia da votação.





A Quaest não fez o cálculo da projeção de votos válidos, mas a coluna fez: descontando brancos, nulos e indecisos, Pazolini está 10,58 pontos à frente de Ricardo.





Vejamos: os percentuais da Quaest na intenção de voto estimulada são: 47% para Pazolini, 38% para Ricardo, 10% de indecisos e 5% de brancos/nulos/não vai votar.





Na conta da coluna dos votos válidos (que é como a Justiça Eleitoral apura o resultado), fica assim: Pazolini tem 55,29% e Ricardo, 44,71%.







