AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Letícia Gonçalves

Quaest: Ricardo reage no 2º turno, mas Pazolini segue favorito

Vantagem cai para 10,5 pontos, considerando a projeção de votos válidos. Maioria dos votos de Helder Salomão (PT) deve migrar para o governador

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 18:57

Públicado em 

14 out 2026 às 18:57
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) retomaram a campanha de segundo turno com propaganda na TV
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) durante o horário eleitoral no segundo turno Reprodução de TV

A pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta e publicada nesta quarta-feira (14) mostra que o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) segue em vantagem em relação ao governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida pelo Palácio Anchieta no segundo turno. 


O resultado da primeira etapa do pleito já fortaleceu o republicano, que superou o emedebista por 15,59 pontos percentuais no último dia 4.


Mas as intenções de voto agora revelam que essa vantagem é menor do que a registrada no dia da votação. 

A Quaest não fez o cálculo da projeção de votos válidos, mas a coluna fez: descontando brancos, nulos e indecisos, Pazolini está 10,58 pontos à frente de Ricardo. 

Vejamos: os percentuais da Quaest na intenção de voto estimulada são: 47% para Pazolini, 38% para Ricardo, 10% de indecisos e 5% de brancos/nulos/não vai votar.

Na conta da coluna dos votos válidos (que é como a Justiça Eleitoral apura o resultado), fica assim: Pazolini tem 55,29% e Ricardo, 44,71%.


Os pesquisadores foram às ruas entre os dias 10 e 13 de outubro. O que mudou do dia 4 até esse período?

Bem, para começar, no primeiro turno havia mais candidatos ao governo do Espírito Santo, embora Pazolini e Ricardo tenham coprotagonizado a disputa.

A Quaest mostra que 63% dos eleitores que votaram em Helder Salomão (PT) pretendem escolher Ricardo no próximo dia 25. Outros 18% vão de Pazolini. Ainda há 14% de indecisos e 5% que preferem votar em branco, nulo ou nem comparecer às urnas.

Helder recebeu 323.483 votos. Mesmo se todos esses migrassem para Ricardo, isso não seria suficiente, por si só, para garantir a reeleição do governador, mas os eleitores do PT provocam, sim, um impacto nos percentuais.

Dessa forma, Ricardo reduziu a distância em relação a Pazolini.

Veja Também 

O candidato ao governo do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, compareceu ao debate, mas Lorenzo Pazolini não

Ricardo muda pontualmente o discurso e diz que não está atrás de "like"

Flávio Bolsonaro, Lorenzo Pazolini e Eliane Leal

Pazolini deixa a discrição de lado e abraça Flávio Bolsonaro no 2º turno

O Partido dos Trabalhadores não orientou voto em Ricardo, mas pediu à militância para não votar no candidato apoiado pelo presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), que vem a ser Pazolini.


Como a sigla não incentiva o voto nulo, branco ou a abstenção, indiretamente a dica é votar em Ricardo, ainda que a contragosto, considerando que o emedebista nunca teve uma relação próxima com o PT.

Outro ponto positivo para Ricardo é que o governo estadual continua bem avaliado: tem 45% de avaliação positiva.

O índice é até maior que o da pesquisa Quaest de agosto (que foi de 40%) e, como se viu no último dia 4, isso não se converte na mesma proporção em votos para o chefe do Executivo.

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

Um dado interessante e benéfico para Pazolini é a resposta à questão "Quem você acha que vai ganhar a eleição para governador?". 

Sessenta e três por cento disseram que vai ser o ex-prefeito de Vitória.

Esse percentual é maior que o de intenções de voto do próprio republicano, ou seja, mesmo quem não simpatiza com o ex-prefeito acredita que ele vai ser eleito.

O sentimento é relevante na decisão de voto.

De fato, mesmo que a distância entre Pazolini e Ricardo tenha sido encurtada, se a votação do segundo turno fosse hoje, Pazolini levaria, de acordo com os dados da Quaest.

Ricardo já mudou um pouco o tom da campanha, passou a ser mais incisivo nas críticas ao adversário, fez acenos à esquerda e à direita moderada e até um discreto mea-culpa.

O ex-prefeito, por sua vez, passou a se associar à imagem de Flávio, que foi o candidato a presidente da República mais votado no Espírito Santo. 

Para administrar a vantagem sem se expor muito, decidiu não comparecer a entrevistas e debates, cedendo mais holofotes a Ricardo.



Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de outubro, com 1.098 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. 


As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-00468/2026.

Mais colunas de Letícia Gonçalves

Helder Salomão assume coordenação da campanha de Lula no ES

Flávio Bolsonaro, Nikolas e Tarcísio vêm a Vitória em ato pró-Pazolini

Operação Alma Viva: STJ anula prova central contra juízes do ES

Mais um partido da coligação de Ricardo declara apoio a Pazolini

Vidigal volta a atender como psiquiatra e evita escolher entre Lula e Flávio

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

Tópicos Relacionados

ricardo ferraço Lorenzo Pazolini Eleicões 2026 Letícia Gonçalves Pesquisa Quaest
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem furta carro no ES e diz que não tinha dinheiro para viajar ao Rio
Foram apreendidos 1.674 pinos de cocaína durante a ação de patrulhamento
Confronto com PM termina em apreensão de mais de 1,6 mil pinos de cocaína em Vitória
Imagem de destaque
Nem tudo que parece saudável é: veja cuidados ao ler rótulos de alimentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados