Quaest: Ricardo reage no 2º turno, mas Pazolini segue favorito

A pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta e publicada nesta quarta-feira (14) mostra que o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) segue em vantagem em relação ao governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida pelo Palácio Anchieta no segundo turno.
O resultado da primeira etapa do pleito já fortaleceu o republicano, que superou o emedebista por 15,59 pontos percentuais no último dia 4.
O Partido dos Trabalhadores não orientou voto em Ricardo, mas pediu à militância para não votar no candidato apoiado pelo presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), que vem a ser Pazolini.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de outubro, com 1.098 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa.
As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-00468/2026.
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