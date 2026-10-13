Ricardo muda pontualmente o discurso e diz que não está atrás de "like"





"Neste segundo turno, é o candidato e a população, falando de suas propostas, de suas ideias, para além de manter o Espírito Santo nesse mesmo rumo, ampliar e avançar ainda mais."







REFORÇO NA CAMPANHA





As mudanças no discurso de Ricardo ocorrem dois dias depois da chegada de um reforço na equipe de campanha do governador.





Trata-se do publicitário Renato Quaresma, da Ampla. A empresa tem sede em Natal, no Rio Grande do Norte.





"Chegou agora para nos ajudar nessa reflexão de segundo turno", definiu Ricardo.





Quaresma, em entrevista à coluna e ao também colunista Vitor Vogas, afirmou que o objetivo é mostrar ao eleitor "a escolha entre avançar e seguir nesse rumo certo ou correr o risco de um retrocesso".





A equipe que atuou no primeiro turno da campanha do emedebista permanece.





O publicitário fez questão de ressaltar que não vai protagonizar o projeto ou substituir os atuais maestros da estratégia de Ricardo.





"A gente veio aqui muito mais para dar um suporte. A equipe que está atuando aqui é a mesma, é importante deixar isso claro. Nós não trouxemos uma equipe, viemos para dar uma orientação estratégica".





Renato Quaresma atuou, no primeiro turno, como um dos integrantes da equipe de JHC, João Henrique Caldas, do MDB, em Alagoas.





JHC foi eleito governador já no primeiro turno, com 52,20% dos votos.